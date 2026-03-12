Goal.com
Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Lena Krey

Deutschland bei der WM 2026, Turnierbaum: Gegen wen könnte das DFB Team im Achtelfinale spielen?

Die Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026 stehen fest. Auf wen Deutschland im Achtelfinale treffen könnte, verrät Euch GOAL.

Die Auslosung für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada hat der deutschen Nationalmannschaft mit Curacao, Ecuador und der Elfenbeinküste eine durchaus lösbare Vorrundengruppe beschert. Doch gegen wen könnte das DFB-Team im Achtelfinale spielen?  

GOAL hat die Antwort!

  • Deutschland bei der WM 2026, Turnierbaum: Gegen wen könnte das DFB Team im Achtelfinale spielen?

    Sollte Deutschland die Gruppenphase als Sieger beenden, wartet im Sechzehntelfinale zunächst einer der acht besten Drittplatzierten aus den Gruppen A, B, C, D oder F. Gelingt der Sprung ins Achtelfinale, würde dort möglicherweise der Sieger der Gruppe I auf das DFB-Team treffen – hier gelten Frankreich oder Norwegen als die wahrscheinlichsten Kontrahenten. Im weiteren Verlauf könnten in der Runde der letzten acht Teams die Niederlande oder Marokko warten, sofern sich die Favoriten in ihren jeweiligen Duellen durchsetzen.

    Fällt die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann hingegen auf den zweiten Tabellenplatz zurück, gestaltet sich der Weg deutlich steiniger. In diesem Szenario ginge es bereits im Sechzehntelfinale gegen den Zweiten der stark besetzten Gruppe I, also gegen Frankreich, den Senegal, Norwegen oder den Gewinner des Playoff-Pfads 2. Würde Deutschland dieses Duell für sich entscheiden, könnte im Achtelfinale mit Rekordweltmeister Brasilien bereits der nächste Hochkaräter warten.

    Deutschland, Turnierbaum bei der WM 2026: Mögliche DFB-Gegner im Achtelfinale

    • Als Gruppensieger: Gewinner des Sechzehntelfinals Erster Gruppe I vs. Gruppendritter (z.B. Frankreich, Norwegen oder Senegal)
    • Als Gruppenzweiter: Gewinner des Sechzehntelfinals Erster Gruppe C vs. Zweiter Gruppe F (z.B. Brasilien, Marokko, Japan oder Niederlande)
  • Deutschlands Termine bei der WM 2026 in der Übersicht

    Deutschland in der Gruppenphase:

    DatumUhrzeit (deutsche Zeit)SpielSpielort
    Sonntag, 14. Juni 202619 UhrDeutschland - CuracaoHouston (USA)
    Samstag, 20. Juni 202622 UhrDeutschland - ElfenbeinküsteToronto (Kanada)
    Donnerstag, 25. Juni 202622 UhrDeutschland - EcuadorNew Jersey (USA)

    Deutschland in der K.o.-Phase als Gruppensieger:

    RundeDatumUhrzeit (deutsche Zeit)Spielort
    SechzehntelfinaleMontag, 29. Juni 202622.30 UhrBoston (USA)
    AchtelfinaleSamstag, 4. Juli 202623 UhrPhiladelphia (USA)
    ViertelfinaleDonnerstag, 9. Juli 202622 UhrBoston (USA)
    HalbfinaleDienstag, 14. Juli 202621 UhrDallas (USA)
    Finale oder Spiel um Platz 3

    Platz 3: Samstag, 18. Juli 2026

    Finale: Sonntag, 19. Juli 2026

    Platz 3: 23 Uhr

    Finale: 21 Uhr

    Platz 3: Miami (USA)

    Finale: New Jersey (USA)

    Deutschland in der K.o.-Phase als Gruppenzweiter:

    RundeDatumUhrzeit (deutsche Zeit)Spielort
    SechzehntelfinaleDienstag, 30. Juni 202619 UhrDallas (USA)
    AchtelfinaleSonntag, 5. Juli 202622 UhrNew Jersey (USA)
    ViertelfinaleSamstag, 11. Juli 202623 UhrMiami (USA)
    HalbfinaleMittwoch, 15. Juli 202621 UhrAtlanta (USA)
    Finale oder Spiel um Platz 3

    Platz 3: Samstag, 18. Juli 2026

    Finale: Sonntag, 19. Juli 2026

    Platz 3: 23 Uhr

    Finale: 21 Uhr

    Platz 3: Miami (USA)

    Finale: New Jersey (USA)

  • FBL-WC-2026-PLAYOFF-DRAWAFP

    Deutschland bei der WM 2026, Turnierbaum: Gegen wen könnte das DFB Team im Achtelfinale spielen? - Wichtigste Infos

    • Event: WM 2026
    • Zeitraum: 11. Juni bis 19. Juli 2026
    • Ort: USA, Kanada, Mexiko
    • Anzahl Teams: 48
    • Anzahl Gruppen: 12
    • Übertragung: Magenta, ARD, ZDF

  • WM 2026: Alle Gruppen im Überblick

    Gruppe A

    Mexiko
    Südafrika
    Südkorea
    Gewinner Play-Off D

    Gruppe B

    Kanada
    Gewinner Play-Off A
    Katar
    Schweiz

    Gruppe C

    Brasilien
    Marokko
    Haiti
    Schottland

    Gruppe D

    USA
    Paraguay
    Australien
    Gewinner Play-Off C

    Gruppe E

    Deutschland
    Curacao
    Elfenbeinküste
    Ecuador

    Gruppe F

    Niederlande
    Japan
    Gewinner Play-Off B
    Tunesien

    Gruppe G

    Belgien
    Ägypten
    Iran
    Neuseeland

    Gruppe H

    Spanien
    Kap Verde
    Saudi-Arabien
    Uruguay

    Gruppe I

    Frankreich
    Senegal
    Gewinner Play-Off 2
    Norwegen

    Gruppe J

    Argentinien
    Algerien
    Österreich
    Jordanien

    Gruppe K

    Portugal
    Gewinner Play-Off 1
    Usbekistan
    Kolumbien

    Gruppe L

    England
    Kroatien
    Ghana
    Panama
