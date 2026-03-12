Deutschland bei der WM 2026, Turnierbaum: Gegen wen könnte das DFB Team im Achtelfinale spielen?

Sollte Deutschland die Gruppenphase als Sieger beenden, wartet im Sechzehntelfinale zunächst einer der acht besten Drittplatzierten aus den Gruppen A, B, C, D oder F. Gelingt der Sprung ins Achtelfinale, würde dort möglicherweise der Sieger der Gruppe I auf das DFB-Team treffen – hier gelten Frankreich oder Norwegen als die wahrscheinlichsten Kontrahenten. Im weiteren Verlauf könnten in der Runde der letzten acht Teams die Niederlande oder Marokko warten, sofern sich die Favoriten in ihren jeweiligen Duellen durchsetzen.

Fällt die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann hingegen auf den zweiten Tabellenplatz zurück, gestaltet sich der Weg deutlich steiniger. In diesem Szenario ginge es bereits im Sechzehntelfinale gegen den Zweiten der stark besetzten Gruppe I, also gegen Frankreich, den Senegal, Norwegen oder den Gewinner des Playoff-Pfads 2. Würde Deutschland dieses Duell für sich entscheiden, könnte im Achtelfinale mit Rekordweltmeister Brasilien bereits der nächste Hochkaräter warten.

Deutschland, Turnierbaum bei der WM 2026: Mögliche DFB-Gegner im Achtelfinale