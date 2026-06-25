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Deutschland, Aufstellung: Verletzt, gesperrt oder geschont? Warum ist Nico Schlotterbeck nicht im DFB-Team dabei und kann er nochmal bei der WM spielen?

Weltmeisterschaft
Deutschland
N. Schlotterbeck
Antonio Rüdiger
J. Tah
Borussia Dortmund
J. Nagelsmann

Für Nico Schlotterbeck ist der WM-Einsatz mit der deutschen Nationalmannschaft vorerst vorbei. Warum der Verteidiger des BVB heute fehlt und ob es noch eine Chance auf eine Rückkehr ins Turnier gibt, erklärt GOAL.

Gegen Curacao und die Elfenbeinküste stand Nico Schlotterbeck jeweils in der Startelf der deutschen Nationalmannschaft. Dieser Fall wird ab sofort aber so nicht mehr eintreten. 

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Warum der Abwehrchef von Borussia Dortmund nicht spielt und ob er überhaupt nochmal bei der WM für das DFB-Team zum Einsatz kommt, erfahrt Ihr hier.

  • Deutschland, Aufstellung: Verletzt, gesperrt oder geschont? Warum ist Nico Schlotterbeck nicht im DFB-Team dabei und kann er nochmal bei der WM spielen?

    Die Antwort auf die Frage, ob die WM für Nico Schlotterbeck beendet ist, fällt kurz und bitter aus: Ja. Der Innenverteidiger des BVB zog sich im Spiel gegen die Elfenbeinküste eine schwere Innenbandverletzung am linken Sprunggelenk zu. Nach Angaben des DFB wird der 26-Jährige mehrere Monate ausfallen. Damit verpasst Schlotterbeck voraussichtlich auch die Vorbereitung mit Borussia Dortmund auf die neue Saison.

    Die Verletzung ereignete sich bereits in der Anfangsphase der Partie. Trotz der Beschwerden biss sich Schlotterbeck mit Schmerzmitteln noch bis zur Halbzeit durch – danach ging es nicht weiter. Für ihn kam Antonio Rüdiger ins Spiel. Trotz der niederschmetternden Diagnose bleibt der Abwehrspieler zunächst im Teamquartier in Winston-Salem. "Wir haben alle versucht, ihn aufzubauen. Zum Glück ist er ein sehr positiver Typ, der schon wieder vorausblickt“, erklärte Bundestrainer Julian Nagelsmann. Dass Schlotterbeck weiterhin bei der Mannschaft bleibe, sei "ein schönes Zeichen", schließlich habe er auch abseits des Platzes großen Einfluss.

    Für den weiteren Turnierverlauf ist vorgesehen, dass Rüdiger die Rolle des verletzten Dortmunders übernimmt – vorausgesetzt, der Routinier von Real Madrid zeigt keine größeren Schwächen. Neben ihm stehen mit Waldemar Anton und Malick Thiaw noch zwei weitere Innenverteidiger im Kader. Rüdiger soll dabei die rechte Position in der Abwehrzentrale einnehmen, während Jonathan Tah links neben ihm Schlotterbecks Platz übernimmt. Eine Rolle, die Tah bereits vom FC Bayern München kennt, wo er mit Dayot Upamecano regelmäßig in einer ähnlichen Konstellation spielt. Auch mit Rüdiger sammelte Tah bereits Erfahrungen in dieser Formation. Allerdings ist das schon etwas länger her. 

    Eine Nachnominierung ist für Nagelsmann derweil keine Option. Nach den FIFA-Regularien dürfen verletzte Feldspieler nur bis spätestens 24 Stunden vor dem ersten WM-Spiel ersetzt werden. Diese Frist war für Deutschland bereits am 13. Juni abgelaufen – einen Tag vor dem 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao. Deshalb konnte Assan Ouedraogo noch für den verletzungsbedingt abgereisten Lennart Karl nachrücken.

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    Deutschland, Aufstellung: Verletzt, gesperrt oder geschont? Warum ist Nico Schlotterbeck nicht im DFB-Team dabei und kann er nochmal bei der WM spielen? Stammelf von Julian Nagelsmann

    Somit ergibt sich folgende Stammformation von Nagelsmann nach den ersten beiden Spielen:

    • Stammelf Deutschland: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Brown - Nmecha, Pavlovic - Sane (Undav), Musiala, Wirtz - Havertz
    Gegen Ecuador könnte Nagelsmann derweil die Rotationsmaschine anwerfen und einigen Spielern Einsatzzeit verschaffen. Da Deutschland bereits als sicherer Gruppensieger im Sechzehntelfinale steht, bietet sich die Gelegenheit, Kräfte zu schonen und Alternativen zu testen.
    • Mögliche Aufstellung gegen Ecuador: Baumann - Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum - Nmecha, Goretzka - Musiala, Havertz, Wirtz - Undav

  • Deutschland, Aufstellung: Verletzt, gesperrt oder geschont? Warum ist Nico Schlotterbeck nicht im DFB-Team dabei und kann er nochmal bei der WM spielen? Übertragung deutsche Nationalmannschaft im Free-TV und Livestream

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    Deutschland, Aufstellung: Verletzt, gesperrt oder geschont? Warum ist Nico Schlotterbeck nicht im DFB-Team dabei und kann er nochmal bei der WM spielen? Das deutsche Aufgebot

    PositionSpielerVereinRückennummer
    TorOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    TorManuel NeuerFC Bayern München1
    TorAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefensiveWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefensiveNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefensivePascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefensiveJoshua KimmichFC Bayern München6
    DefensiveFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefensiveAleksandar PavlovicFC Bayern München5
    DefensiveDavid RaumRB Leipzig22
    DefensiveAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefensiveNico Schlotterbeck (verletzt)Borussia Dortmund15
    DefensiveAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefensiveJonathan TahFC Bayern München4
    DefensiveMalick ThiawNewcastle United24
    OffensiveNadiem AmiriMainz 0520
    OffensiveMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    OffensiveLeon GoretzkaFC Bayern München8
    OffensiveKai HavertzFC Arsenal7
    OffensiveAssan OuedraogoRB Leipzig25
    OffensiveJamie LewelingVfB Stuttgart9
    OffensiveJamal MusialaFC Bayern München10
    OffensiveLeroy SaneGalatasaray Istanbul19
    OffensiveDeniz UndavVfB Stuttgart26
    OffensiveFlorian WirtzFC Liverpool17
    OffensiveNick WoltemadeNewcastle United11
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