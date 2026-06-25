Deutschland, Aufstellung: Verletzt, gesperrt oder geschont? Warum ist Nico Schlotterbeck nicht im DFB-Team dabei und kann er nochmal bei der WM spielen?

Die Antwort auf die Frage, ob die WM für Nico Schlotterbeck beendet ist, fällt kurz und bitter aus: Ja. Der Innenverteidiger des BVB zog sich im Spiel gegen die Elfenbeinküste eine schwere Innenbandverletzung am linken Sprunggelenk zu. Nach Angaben des DFB wird der 26-Jährige mehrere Monate ausfallen. Damit verpasst Schlotterbeck voraussichtlich auch die Vorbereitung mit Borussia Dortmund auf die neue Saison.

Die Verletzung ereignete sich bereits in der Anfangsphase der Partie. Trotz der Beschwerden biss sich Schlotterbeck mit Schmerzmitteln noch bis zur Halbzeit durch – danach ging es nicht weiter. Für ihn kam Antonio Rüdiger ins Spiel. Trotz der niederschmetternden Diagnose bleibt der Abwehrspieler zunächst im Teamquartier in Winston-Salem. "Wir haben alle versucht, ihn aufzubauen. Zum Glück ist er ein sehr positiver Typ, der schon wieder vorausblickt“, erklärte Bundestrainer Julian Nagelsmann. Dass Schlotterbeck weiterhin bei der Mannschaft bleibe, sei "ein schönes Zeichen", schließlich habe er auch abseits des Platzes großen Einfluss.

Für den weiteren Turnierverlauf ist vorgesehen, dass Rüdiger die Rolle des verletzten Dortmunders übernimmt – vorausgesetzt, der Routinier von Real Madrid zeigt keine größeren Schwächen. Neben ihm stehen mit Waldemar Anton und Malick Thiaw noch zwei weitere Innenverteidiger im Kader. Rüdiger soll dabei die rechte Position in der Abwehrzentrale einnehmen, während Jonathan Tah links neben ihm Schlotterbecks Platz übernimmt. Eine Rolle, die Tah bereits vom FC Bayern München kennt, wo er mit Dayot Upamecano regelmäßig in einer ähnlichen Konstellation spielt. Auch mit Rüdiger sammelte Tah bereits Erfahrungen in dieser Formation. Allerdings ist das schon etwas länger her.

Eine Nachnominierung ist für Nagelsmann derweil keine Option. Nach den FIFA-Regularien dürfen verletzte Feldspieler nur bis spätestens 24 Stunden vor dem ersten WM-Spiel ersetzt werden. Diese Frist war für Deutschland bereits am 13. Juni abgelaufen – einen Tag vor dem 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao. Deshalb konnte Assan Ouedraogo noch für den verletzungsbedingt abgereisten Lennart Karl nachrücken.