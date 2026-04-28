Deutliche Gehaltserhöhung inklusive! BVB hat langfristigen Vertrag für vielversprechendes Talent bereits ausgearbeitet

Demnach steht ein neuer Profivertrag für das Offensivjuwel bereit, der den 18-Jährigen bis 2030 an den Klub binden soll. Angesichts der aktuellen Laufzeit, die nur noch bis zum kommenden Jahr datiert ist, ein deutliches Signal: Der BVB will das Heft des Handelns in der eigenen Hand behalten.

Parallel dazu soll sich auch finanziell einiges für den Youngster tun. Bislang verdient Inacio laut Bericht rund 150.000 Euro jährlich. Mit der geplanten Verlängerung dürfte sich dieses Gehalt spürbar erhöhen. Das wäre der klassische Dortmunder Weg: Talente früh entdecken, entwickeln und rechtzeitig langfristig absichern, bevor der Markt zuschlägt.

Dass die Verantwortlichen so überzeugt von Inacio sind, liegt nicht zuletzt an seinen jüngsten Auftritten. Trainer Niko Kovac setzte zunehmend auf den Offensivspieler und setzte ihn seit Ende Februar bereits viermal ein. Der vorläufige Höhepunkt folgte am Sonntag beim deutlichen 4:0-Erfolg gegen den SC Freiburg: Inacio durfte erstmals in der Startelf ran und nutzte die Bühne eindrucksvoll.