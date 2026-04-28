Wie die Bild berichtet, arbeitet Borussia Dortmund mit Hochdruck an der Zukunft von Samuele Inacio und hat dafür bereits konkrete Pläne in der Schublade.
Deutliche Gehaltserhöhung inklusive! BVB hat langfristigen Vertrag für vielversprechendes Talent bereits ausgearbeitet
Demnach steht ein neuer Profivertrag für das Offensivjuwel bereit, der den 18-Jährigen bis 2030 an den Klub binden soll. Angesichts der aktuellen Laufzeit, die nur noch bis zum kommenden Jahr datiert ist, ein deutliches Signal: Der BVB will das Heft des Handelns in der eigenen Hand behalten.
Parallel dazu soll sich auch finanziell einiges für den Youngster tun. Bislang verdient Inacio laut Bericht rund 150.000 Euro jährlich. Mit der geplanten Verlängerung dürfte sich dieses Gehalt spürbar erhöhen. Das wäre der klassische Dortmunder Weg: Talente früh entdecken, entwickeln und rechtzeitig langfristig absichern, bevor der Markt zuschlägt.
Dass die Verantwortlichen so überzeugt von Inacio sind, liegt nicht zuletzt an seinen jüngsten Auftritten. Trainer Niko Kovac setzte zunehmend auf den Offensivspieler und setzte ihn seit Ende Februar bereits viermal ein. Der vorläufige Höhepunkt folgte am Sonntag beim deutlichen 4:0-Erfolg gegen den SC Freiburg: Inacio durfte erstmals in der Startelf ran und nutzte die Bühne eindrucksvoll.
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Inacio beim BVB: Lob von Kovac und Beier
Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Kovac zeigte sich nach Abpfiff bei DAZN hochzufrieden: "Der Kleine hat heute einen tollen Einstand gehabt. Er hat das richtig gut gemacht", lobte der BVB-Coach und legte nach: "Der Junge wird uns noch Spaß machen. Das ist ein Riesentalent." Worte, die verdeutlichen, welchen Stellenwert Inacio intern bereits besitzt.
Auch Mitspieler Maximilian Beier fand nach der Partie klare Worte und adelte den jungen Teamkollegen: "Er hat heute ein sehr gutes Spiel gemacht und soll den Tag genießen", erklärte der Offensivmann. Besonders hob Beier die individuellen Qualitäten hervor: "Er ist ein talentierter Junge, der ein brutales Dribbling hat. Er soll einfach auf dem Platz machen, was er will. Der ist so gut, den muss man einfach machen lassen."
Inacio kam aus Bergamo nach Dortmund
2024 war Inacio aus der Jugend von Atalanta Bergamo in den Ruhrpott gewechselt. Fußball liegt ihm im Blut: Sowohl sein Vater als auch sein Onkel standen in Italiens erster Liga unter Vertrag. Ende März folgte zudem ein weiterer Meilenstein mit dem Debüt für die italienische U19-Nationalmannschaft.
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BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
Termin Spiel 03.05., 17.30 Uhr Mönchengladbach - BVB 08.05., 20.30 Uhr BVB - Frankfurt 16.05., 15.30 Uhr Bremen - BVB
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.