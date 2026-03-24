Real Madrid hat Antonio Rüdiger offenbar eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages angeboten. Die Offerte beläuft sich einem Bericht von Mundo Deportivo zufolge allerdings nur auf ein Jahr. Zudem soll der Innenverteidiger deutliche Einbußen bei seinem Gehalt von bisher rund 14 Millionen Euro pro Spielzeit hinnehmen müssen.
Deutlich reduzierte Bezüge: Real Madrid macht Antonio Rüdiger wohl Angebot für Verlängerung
Rüdiger wechselte 2022 vom FC Chelsea zu den Königlichen und gehört nach Verletzungsproblemen zu Saisonbeginn zum Stammpersonal des "Weißen Balletts". In seinen vier Jahren in der spanischen Hauptstadt gewann der deutsche Nationalspieler einmal die Champions League, zweimal den europäischen Supercup und jeweils einmal die spanische Meisterschaft und die Copa del Rey.
Zuvor hatte er bereits mit Chelsea unter Thomas Tuchel in der Königsklasse und in der Europa League triumphiert. Der 33-Jährige war vom VfB Stuttgart über die AS Rom 2017 in London gelandet. Eigentlich hatte es das Gerücht gegeben, wonach sich Rüdigers Berater auch bei den finanzkräftigen Klubs aus der Saudi Pro League umgehört haben soll.
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Zieht es Rüdiger erneut nach Italien?
Allerdings ist ein Wechsel in die Wüste aufgrund der Sicherheitslage in der Region im Zuge des israelischen und US-amerikanischen Angriffes auf den Iran offenbar keine Option mehr für Rüdiger. Dennoch gibt es Spekulationen, wonach Juventus Turin an den Diensten des Confed-Cup-Siegers von 2017 interessiert ist.
Antonio Rüdiger: Statistiken bei Real Madrid
- Spiele: 174
- Tore: 8
- Vorlagen: 4
- Gelbe Karten: 18
- Rote Karten: 1