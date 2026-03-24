Deutlich reduzierte Bezüge: Real Madrid macht Antonio Rüdiger wohl Angebot für Verlängerung

Rüdiger wechselte 2022 vom FC Chelsea zu den Königlichen und gehört nach Verletzungsproblemen zu Saisonbeginn zum Stammpersonal des "Weißen Balletts". In seinen vier Jahren in der spanischen Hauptstadt gewann der deutsche Nationalspieler einmal die Champions League, zweimal den europäischen Supercup und jeweils einmal die spanische Meisterschaft und die Copa del Rey.

Zuvor hatte er bereits mit Chelsea unter Thomas Tuchel in der Königsklasse und in der Europa League triumphiert. Der 33-Jährige war vom VfB Stuttgart über die AS Rom 2017 in London gelandet. Eigentlich hatte es das Gerücht gegeben, wonach sich Rüdigers Berater auch bei den finanzkräftigen Klubs aus der Saudi Pro League umgehört haben soll.