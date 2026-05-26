Wie der kicker und Bild übereinstimmend berichten, will der FC Brentford aus der englischen Premier League den Effzeh mit einer neuen Offerte unter Druck setzen.
Deutlich näher dran an ursprünglicher Ablöseforderung: 1. FC Köln hat neues Angbeot für Said El Mala aus England erhalten
Demnach soll das Angebot für El Mala eine Sockel-Ablösesumme von 40 Millionen Euro umfassen, hinzu kämen recht einfach zu erreichende Bonus-Zahlungen in Höhe von fünf Millionen Euro. Insgesamt könne Köln dementsprechend mit Einnahmen von rund 45 Millionen Euro rechnen, sollten sie die Offerte annehmen. Köln hatte ursprünglich 50 Millionen Euro für den Senkrechtstarter aufgerufen.
Diese Summe könnten die Kölner nun beinahe erhalten. Zudem können die Geißböcke Bild-Infos zufolge mit einer Weiterverkaufsklausel in Höhe von 15 Prozent an zukünftigen Transfers des 19-Jährigen beteiligt werden.
Kölns Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler hatte jüngst bestätigt, dass ein Angebot auf seinem Tisch liege, jedoch keine näheren Informationen durchsickern lassen: "Wie sie ihn abseits der Daten beurteilen und ob sie bereit sind, die Preise zu zahlen, die sich der 1. FC Köln vorstellt, da kann man ein Fragezeichen machen. Es gibt viele Klubs, die sich mit ihm auseinandersetzen, nicht nur in England."
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Verhandlungen mit Brighton & Hove Albion über Said El Mala verliefen im Sande
Dem Vernehmen nach hatte noch vor Brentford Liga-Konkurrent Brighton & Hove Albion Interesse an El Mala angemeldet und Medienberichten zufolge geplant, ein Angebot über 35 Millionen Euro Ablöse abzugeben. Da es allerdings nicht dazu kam, zog sich der Poker in die Länge.
Solch lange Verhandlungen wolle man sich bei Brentford gerne ersparen, weshalb die Offerte offenbar eine eine Frist beinhaltet. Kommt es nicht innerhalb weniger Tage zu einem Abschluss, zieht sich der Londoner Verein wieder zurück und setzt auf alternative Kandidaten. Auch deshalb könnte eine Einigung unmittelbar bevorstehen.
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Julian Nagelsmann entschied sich im letzten Moment gegen El Mala und für Leroy Sane
El Mala wurde zuletzt auch mit dem FC Chelsea, Newcastle United und immer wieder auch mir dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Ausgerechnet in München gab er am letzten Bundesliga-Spieltag ein Bewerbungsschreiben ab. Obwohl er sich mit seiner Mannschaft 1:5 geschlagen geben musste, sorgte er mit einem sehenswerten Tor nach Sololauf für Aufsehen.
Insgesamt gelangen El Mala in dieser Saison in 34 Bundesligaspielen 13 Treffer und fünf Assists. Dennoch verzichtet Bundestrainer Julian Nagelsmann auf ihn bei der anstehenden WM. Nagelsmann soll sich erst am Tag der Nominierung gegen El Mala und für Leroy Sane entschieden haben; der Bundestrainer lobte den Kölner aber bei der Vorstellung seines Kaders explizit.