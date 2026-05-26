Deutlich näher dran an ursprünglicher Ablöseforderung: 1. FC Köln hat neues Angbeot für Said El Mala aus England erhalten

Demnach soll das Angebot für El Mala eine Sockel-Ablösesumme von 40 Millionen Euro umfassen, hinzu kämen recht einfach zu erreichende Bonus-Zahlungen in Höhe von fünf Millionen Euro. Insgesamt könne Köln dementsprechend mit Einnahmen von rund 45 Millionen Euro rechnen, sollten sie die Offerte annehmen. Köln hatte ursprünglich 50 Millionen Euro für den Senkrechtstarter aufgerufen.

Diese Summe könnten die Kölner nun beinahe erhalten. Zudem können die Geißböcke Bild-Infos zufolge mit einer Weiterverkaufsklausel in Höhe von 15 Prozent an zukünftigen Transfers des 19-Jährigen beteiligt werden.

Kölns Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler hatte jüngst bestätigt, dass ein Angebot auf seinem Tisch liege, jedoch keine näheren Informationen durchsickern lassen: "Wie sie ihn abseits der Daten beurteilen und ob sie bereit sind, die Preise zu zahlen, die sich der 1. FC Köln vorstellt, da kann man ein Fragezeichen machen. Es gibt viele Klubs, die sich mit ihm auseinandersetzen, nicht nur in England."