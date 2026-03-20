Franz, einst beinharter Verteidiger unter anderem beim VfL Wolfsburg und bei Eintracht Frankfurt, ist überzeugt davon, dass Bayerns Außenverteidiger Konrad Laimer Reals Offensivstar Vinicius Junior das Leben extrem schwer machen wird.
"Der wird den körperlich provozieren und richtig auffressen": Wird ein Star des FC Bayern zum Albtraum von Real Madrids Vinicius Junior?
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"Der wird dem schön geben", sagte ein regelrecht euphorischer Franz im Fantalk bei Sport1. "So wie Laimer spielt" müsse man sich gegen Vinicius' Offensivkünste wehren, betonte der 44-Jährige. "Der wird dem so auf den Sack gehen, immer in seinen Waden hängen. Der wird den die ganze Zeit auch körperlich provozieren und den richtig auffressen. Ich freue mich richtig auf dieses Duell. Dieser elegante, schnelle Vinicius - und dann kommt dieser Wadenbeißer, dieser Piranha, und frisst den auf."
Real hatte sich im Achtelfinale gegen Manchester City durchgesetzt. Nach einem 3:0-Hinspielsieg gewannen die Königlichen am Dienstag auch das Rückspiel in England mit 2:1, dabei schnürte Vinicius einen Doppelpack. "Lasst sie uns packen!", schickte der 25-Jährige unmittelbar nach der Partie schon eine Kampfansage in Richtung Bayern.
Harry Kane: "Wir fürchten niemanden"
Der FCB stand schon vor dem Achtelfinalrückspiel gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch quasi als Reals Viertelfinalgegner fest, da der deutsche Rekordmeister das Hinspiel auswärts mit 6:1 gewonnen hatte. Auch das Rückspiel ging dann deutlich an die Münchener (4:1), Torjäger Harry Kane sagte hinterher mit Blick auf die Herausforderung gegen Madrid bei DAZN: "Wir fürchten niemanden."
Das Hinspiel in der spanischen Hauptstadt steigt am 7. April, acht Tage später ist Real zum Rückspiel in München zu Gast. Der Sieger trifft im Halbfinale mit Paris Saint-Germain oder dem FC Liverpool gleich auf den nächsten Giganten.