"Der wird den körperlich provozieren und richtig auffressen": Wird ein Star des FC Bayern zum Albtraum von Real Madrids Vinicius Junior?

"Der wird dem schön geben", sagte ein regelrecht euphorischer Franz im Fantalk bei Sport1. "So wie Laimer spielt" müsse man sich gegen Vinicius' Offensivkünste wehren, betonte der 44-Jährige. "Der wird dem so auf den Sack gehen, immer in seinen Waden hängen. Der wird den die ganze Zeit auch körperlich provozieren und den richtig auffressen. Ich freue mich richtig auf dieses Duell. Dieser elegante, schnelle Vinicius - und dann kommt dieser Wadenbeißer, dieser Piranha, und frisst den auf."

Real hatte sich im Achtelfinale gegen Manchester City durchgesetzt. Nach einem 3:0-Hinspielsieg gewannen die Königlichen am Dienstag auch das Rückspiel in England mit 2:1, dabei schnürte Vinicius einen Doppelpack. "Lasst sie uns packen!", schickte der 25-Jährige unmittelbar nach der Partie schon eine Kampfansage in Richtung Bayern.