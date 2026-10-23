Der Weltstar vor Cristiano Ronaldo: Eusebio führte Portugal unter die Großen des Fußballs

Eusébio da Silva Ferreira wurde am 25. Januar 1942 in Lourenço Marques, dem heutigen Maputo, in Mosambik geboren, das damals eine portugiesische Kolonie war. Er wuchs in Mafalala, einem armen Viertel, auf und verlor als Kind seinen Vater. Zum Fußball kam er durch seine Freunde und einen Ball aus Lumpen. Die Spiele dauerten Stunden und gingen weiter, solange es hell war.

Mit zwölf Jahren hielt ihn der Trainer für zu dünn, um ihn spielen zu lassen. "Ich weinte, weil sie mir nicht einmal eine Chance gaben", erinnerte er sich 2008 in einem Interview mit der UEFA. Der damals ausgeschlossene Junge sollte seine Kraft neben seiner Technik zu einer der Eigenschaften machen, die Verteidiger am meisten fürchteten.

Es war Sporting Lourenco Marques, das ihm eine Chance bot: Eusebio trug dessen Trikot zwischen 1957 und 1960 und erzielte 77 Tore in 42 Spielen. Die Verbindung zu Sporting CP in Portugal schien vorzuzeichnen, wie die Geschichte weitergehen würde, doch Benfica ging entschlossener vor.

Als der junge Fußballer im Dezember 1960 im Alter von gerade einmal 18 Jahren in Lissabon landete, erwarteten ihn die Kälte und der Streit zwischen den beiden großen Vereinen der Hauptstadt. Benfica hatte den Transfer im Geheimen organisiert und dabei den Decknamen Ruth Malosso verwendet; Sporting beanspruchte Rechte an dem Spieler.

Entscheidend war damals seine Mutter Elisa, die sich für den von Benfica angebotenen Profivertrag statt für ein Probetraining bei Sporting entschied. "Alles begann mit meiner Mutter, die bei allem, was ich im Fußball tat, eine entscheidende Rolle spielte", erzählte der spätere Star.

Eusebio verbrachte zwölf Tage in einem Hotel in Lagos an der Algarve und wartete darauf, dass sich die Lage beruhigte. "Viele sagten und schrieben, ich sei entführt worden. Aber Benfica wollte mich damit nur in Ruhe und von dem Trubel fernhalten", stellte der Mittelstürmer viel später gegenüber Record klar.

Unterdessen hatte Benficas Trainer Bela Guttmann bereits erkannt, wen er da bekommen hatte. "Er ist Gold wert", wiederholte er gegenüber seinem Mitarbeiter Fernando Caiado, wenn er Eusebio spielen sah. Der ungarische Trainer gab ihm das Vertrauen und die Hilfe, die er brauchte, um seinen Platz in der Mannschaft zu finden.