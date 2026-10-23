Der Weltstar vor Cristiano Ronaldo: Eusebio führte Portugal unter die Großen des Fußballs

"Er kam auf die Spielfelder und rannte, wie nur jemand rennen kann, der vor der Polizei flieht oder vor der Armut, die ihm in die Fersen beißt."
So beschrieb Eduardo Galeano, die wohl bedeutendste und romantischste Stimme des Weltfußballs, Eusebio in seinem Buch El fútbol a sol y sombra, das in Deutschland unter dem Titel Der Ball ist rund und Tore lauern überall veröffentlicht wurde.
Der Mittelstürmer, der in Mafalala mit einem Ball aus Lumpen aufgewachsen war, lief die 100 Meter in elf Sekunden. Er verband den Antritt eines Sprinters mit einem wendigen, technisch feinen Dribbling und einem explosiven und präzisen rechten Fuß, mit dem er jeden Torhüter auch aus der Distanz bezwingen konnte. Aus der Armut des kolonialen Mosambik kam er nach Europa, doch der Fußball sollte ihn weit bringen: Mit Benfica bestieg er Europas Fußballthron und wurde Portugals erster Weltstar, ein Spieler, der Pelé den Rang als absolute Nummer eins seiner Ära streitig machen konnte.
Von all seinen Gegnern gefürchtet und respektiert, bewegte er sich auf dem Platz auf der Suche nach Toren wie eine Raubkatze, die bereit ist, ihre Beute zu reißen. Deshalb gaben ihm englische Journalisten den faszinierenden Spitznamen Schwarzer Panther“ In der Ära von Pele, Di Stefano und Bobby Charlton hatte auch Portugal seinen Star gefunden, der das Land in die Elite des Weltfußballs führen konnte.