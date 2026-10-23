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Hall of Fame Eusebio 16 9GOAL
Paolo Camedda
Übersetzt von

Der Weltstar vor Cristiano Ronaldo: Eusebio führte Portugal unter die Großen des Fußballs

Eusebio
Hall of Fame
FEATURES
Portugal

Eusebio wuchs in totaler Armut auf und hätte später fast "halb Lissabon" kaufen können. Er war der erste Schwarze, der den Ballon d'Or gewann und hatte einen unnachahmlichen Torriecher. Unser 18. Spieler in der Hall of Fame.

"Er kam auf die Spielfelder und rannte, wie nur jemand rennen kann, der vor der Polizei flieht oder vor der Armut, die ihm in die Fersen beißt."

So beschrieb Eduardo Galeano, die wohl bedeutendste und romantischste Stimme des Weltfußballs, Eusebio in seinem Buch El fútbol a sol y sombra, das in Deutschland unter dem Titel Der Ball ist rund und Tore lauern überall veröffentlicht wurde.

Der Mittelstürmer, der in Mafalala mit einem Ball aus Lumpen aufgewachsen war, lief die 100 Meter in elf Sekunden. Er verband den Antritt eines Sprinters mit einem wendigen, technisch feinen Dribbling und einem explosiven und präzisen rechten Fuß, mit dem er jeden Torhüter auch aus der Distanz bezwingen konnte. Aus der Armut des kolonialen Mosambik kam er nach Europa, doch der Fußball sollte ihn weit bringen: Mit Benfica bestieg er Europas Fußballthron und wurde Portugals erster Weltstar, ein Spieler, der Pelé den Rang als absolute Nummer eins seiner Ära streitig machen konnte.

Von all seinen Gegnern gefürchtet und respektiert, bewegte er sich auf dem Platz auf der Suche nach Toren wie eine Raubkatze, die bereit ist, ihre Beute zu reißen. Deshalb gaben ihm englische Journalisten den faszinierenden Spitznamen Schwarzer Panther“ In der Ära von Pele, Di Stefano und Bobby Charlton hatte auch Portugal seinen Star gefunden, der das Land in die Elite des Weltfußballs führen konnte.

  • Von Mafalala nach Lissabon

    Eusébio da Silva Ferreira wurde am 25. Januar 1942 in Lourenço Marques, dem heutigen Maputo, in Mosambik geboren, das damals eine portugiesische Kolonie war. Er wuchs in Mafalala, einem armen Viertel, auf und verlor als Kind seinen Vater. Zum Fußball kam er durch seine Freunde und einen Ball aus Lumpen. Die Spiele dauerten Stunden und gingen weiter, solange es hell war.

    Mit zwölf Jahren hielt ihn der Trainer für zu dünn, um ihn spielen zu lassen. "Ich weinte, weil sie mir nicht einmal eine Chance gaben", erinnerte er sich 2008 in einem Interview mit der UEFA. Der damals ausgeschlossene Junge sollte seine Kraft neben seiner Technik zu einer der Eigenschaften machen, die Verteidiger am meisten fürchteten.

    Es war Sporting Lourenco Marques, das ihm eine Chance bot: Eusebio trug dessen Trikot zwischen 1957 und 1960 und erzielte 77 Tore in 42 Spielen. Die Verbindung zu Sporting CP in Portugal schien vorzuzeichnen, wie die Geschichte weitergehen würde, doch Benfica ging entschlossener vor.

    Als der junge Fußballer im Dezember 1960 im Alter von gerade einmal 18 Jahren in Lissabon landete, erwarteten ihn die Kälte und der Streit zwischen den beiden großen Vereinen der Hauptstadt. Benfica hatte den Transfer im Geheimen organisiert und dabei den Decknamen Ruth Malosso verwendet; Sporting beanspruchte Rechte an dem Spieler.

    Entscheidend war damals seine Mutter Elisa, die sich für den von Benfica angebotenen Profivertrag statt für ein Probetraining bei Sporting entschied. "Alles begann mit meiner Mutter, die bei allem, was ich im Fußball tat, eine entscheidende Rolle spielte", erzählte der spätere Star.

    Eusebio verbrachte zwölf Tage in einem Hotel in Lagos an der Algarve und wartete darauf, dass sich die Lage beruhigte. "Viele sagten und schrieben, ich sei entführt worden. Aber Benfica wollte mich damit nur in Ruhe und von dem Trubel fernhalten", stellte der Mittelstürmer viel später gegenüber Record klar.

    Unterdessen hatte Benficas Trainer Bela Guttmann bereits erkannt, wen er da bekommen hatte. "Er ist Gold wert", wiederholte er gegenüber seinem Mitarbeiter Fernando Caiado, wenn er Eusebio spielen sah. Der ungarische Trainer gab ihm das Vertrauen und die Hilfe, die er brauchte, um seinen Platz in der Mannschaft zu finden.

  • Das Duell mit Pelé und die Eroberung Europas mit Benfica

    Am 23. Mai 1961 erzielte Eusebio gegen Atletico CP einen Hattrick. Am 1. Juni schoss er bei seinem Pflichtspieldebüt, der 1:4-Niederlage gegen Vitoria Setubal im portugiesischen Pokal, Benficas einziges Tor: Es spielten die Reservisten, einen Tag nach dem europäischen Triumph über Barcelona, der der Mannschaft ihren ersten Europapokal der Landesmeister beschert hatte.

    Wenige Tage später, beim Turnier von Paris, machte der junge Mittelstürmer auf internationaler Bühne auf sich aufmerksam. Im Finale gegen Santos wurde er beim Stand von 0:4 eingewechselt. Die Brasilianer trafen noch einmal, dann erzielte der Junge aus Mafalala einen Hattrick. Santos gewann am Ende mit 6:3, doch der 19-Jährige hatte die Beobachter gezwungen, ihre Aufmerksamkeit zwischen ihm und Pele eaufzuteilen. Neben der brasilianischen "Schwarzen Perle" entdeckte die Fußballwelt ihren "Schwarzen Panther", auf Portugiesisch "A Pantera Negra".

    Der endgültige Durchbruch kam am 2. Mai 1962 in Amsterdam. Real Madrid führte zur Halbzeit mit 3:2, Puskas hatte alle drei Tore erzielt. Nach Colunas Ausgleich war Eusebio an der Reihe. In der 64. Minute verwandelte er den Elfmeter zur Führung. Fünf Minuten später bezwang er Araquistáin mit einem wuchtigen Freistoß erneut: Der 5:3-Sieg bescherte Benfica den zweiten Europapokal der Landesmeister in Folge. Die Mannschaft von Di Stefano und Puskas musste sich einem 20-Jährigen geschlagen geben, der sein erstes europäisches Finale mit zwei Toren entschied.

    "Das war der Moment, der meine Karriere ins Rollen brachte", sollte er später sagen. Er hatte seine Idole besiegt, suchte aber das von Di Stefano versprochene Trikot. Als er es bekam, zeigte er es Simoes, glücklich wie ein Kind über das Geschenk seines Helden. Sein Mitspieler erinnerte ihn daran, dass er gerade Europapokalsieger geworden war. "Für mich gab es nur Di Stefanos Trikot!", erzählte er der UEFA. "Man bewundert immer seinen Vater", erklärte er 2008 gegenüber As, "seinen Bruder nicht so sehr." Der Vater war Di Stefano; Pele, sein Altersgenosse, war der Bruder.


  • Eusebio war der erste Schwarze, der den Ballon d'Or gewann

    Nach den Siegen 1961 udn 1962 erreichte Benfica 1965 und 1968 erneut das Finale um den Landesmeister-Cup, dem Vorläufer der Champions League. Eusebio musste noch einmal die Bitterkeit des Scheiterns an der letzten Hürde erleben: Erst verlor er gegen Inter, dann gegen Manchester United.

    Am 27. Mai 1965 versuchte Eusebio im San Siro auf dem vom Regen aufgeweichten Rasen vergeblich, Giuliano Sarti zu überwinden. Ein Tor von Jair bescherte Inter den Sieg. Den Ballon d’Or hingegen gewann Eusebio: Er setzte sich vor Giacinto Facchetti und Luis Suárez durch und wurde der erste schwarze Fußballer, der die Auszeichnung erhielt. Schon 1962 war er Zweiter geworden, und 1966 sollte er es hinter Bobby Charlton erneut werden.

    1968 bot sich ihm in Wembley eine weitere Chance. Doch gegen Manchester United hielt Alex Stepney beim Stand von 1:1 wenige Minuten vor Schluss einen wuchtigen Schuss des Portugiesen. Eusebio erkannte in diesem Moment die Leistung des Mannes an, der ihm den Triumph verwehrt hatte, und zeigte große Fairness: "Er zeigte eine großartige Parade, also applaudierte ich ihm". In der Verlängerung drehten die Engländer auf und gewannen mit 4:1.

    15 Jahre lang war das Trikot von Benfica für ihn wie eine zweite Haut. Er erzielte 482 Tore in 450 Pflichtspielen und gewann elf Meisterschaften und fünf portugiesische Pokale. Siebenmal wurde er Torschützenkönig der heimischen Liga, dreimal auch im Europapokal der Landesmeister: mit neun Toren 1964/65, sieben 1965/66 und sechs 1967/68. Hinzu kamen als individuelle Auszeichnungen zwei Goldene Schuhe Europas, 1968 und 1973, sowie zweimal die Wahl zum portugiesischen Fußballer des Jahres, 1970 und 1973.

    Sein Lieblingstor erzielte er am 9. Dezember 1964 beim 5:0 gegen La Chaux-de-Fonds. Nach einem Doppelpass mit Simões täuschte der aus Mosambik gekommene Mittelstürmer einen Schuss an: Der Verteidiger schützte sein Gesicht, und Eusebio hob den Ball hoch. Vor dem zweiten Verteidiger wiederholte er die Finte und schloss dann volley ab, ohne dass der Ball den Boden berührte. Dem Torwart blieb nichts anderes übrig, als ihm zu gratulieren.

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  • WM-Torschützenkönig

    1966 begleitete Eusebio Portugal zu seiner ersten Weltmeisterschaft. Nach Siegen gegen Ungarn und Bulgarien schlugen die Portugiesen auch Weltmeister Brasilien mit 3:1, dank seines Doppelpacks. Pele, von Verletzungen und den erlittenen Schlägen beeinträchtigt, schied aus dem Turnier aus. Portugal begann daran zu glauben, die Weltmeisterschaft gewinnen zu können.

    Im Viertelfinale wartete Nordkorea, das Italien ausgeschaltet hatte. Am 23. Juli führten die Nordkoreaner im Goodison Park nach 25 Minuten mit 3:0. Eusebio traf in der 27. Minute und verwandelte vor der Pause einen Elfmeter. In der 56. Minute glich er aus, dann holte er nach einem Lauf aus der eigenen Hälfte einen weiteren Elfmeter heraus. Diesen verwandelte er in der 59. Minute: In etwas mehr als einer halben Stunde hatte er vier Tore erzielt und das Spiel gedreht. José Augusto sorgte für den 5:3-Endstand.

    Im Wembley-Stadion versperrte ein Doppelpack von Bobby Charlton Portugal den Weg ins Finale. Sein Elfmetertor konnte das 2:1 der Engländer nicht verhindern. Eusebio verließ weinend den Platz: Er hatte an den Finaleinzug geglaubt, und der dritte Platz, den es gegen die Sowjetunion noch zu erkämpfen galt, konnte ihn noch nicht trösten.

    Auch in dieser Partie traf er, als er Lew Jaschin per Elfmeter überwand, und umarmte ihn danach. Portugal gewann mit 2:1, Ejusebio wurde mit 9 Toren in 6 Spielen Torschützenkönig. Diese eine WM-Teilnahme reichte, um unvergesslich zu werden. In der Nationalmannschaft war 1973 Schluss, nach 41 Toren in 64 Einsätzen.

  • "Hätte halb Lissabon kaufen können": Wieso Eusebio nicht in die Serie A wechselte

    Die Serie A, damals die beste Liga der Welt, versuchte, ihn Benfica abzuwerben. Zunächst bemühte sich Juventus um ihn, dann stand Inter unter Angelo Moratti ganz kurz vor seiner Verpflichtung. Eusebio und seine Frau Flora hatten bereits ein Haus in der Nähe des Comer Sees gefunden, doch nach der enttäuschenden WM 1966 schloss die Serie A die Grenzen für ausländische Spieler.

    "Ich hätte halb Lissabon kaufen können", scherzte der Mittelstürmer 2008 in einem Interview mit FourFourTwo, als er daran zurückdachte, wie viel er bei Inter verdient hätte. Über das frühere Interesse von Juventus erzählte er dagegen, dass Salazars Eingreifen ihn an einem Wechsel gehindert habe, weil der Diktator ihn als Eigentum des Staates betrachtete. Der Historiker Ricardo Serrado widersprach dieser Darstellung und führte den gescheiterten Wechsel nach Turin auf die militärischen Verpflichtungen des Spielers zurück.

    Fest steht: Eusebio blieb bis 1975 bei Benfica. Seine mittlerweile verschlissenen Knie beeinträchtigten den letzten Abschnitt seiner Karriere, ohne ihm seinen Torriecher zu nehmen. Er überquerte den Atlantik, um für die Boston Minutemen in der NASL zu spielen, wechselte nach Mexiko zu Monterrey und ging anschließend nach Kanada: 1976 gewann er mit den Toronto Metros-Croatia den nordamerikanischen Titel, traf auch im Finale und kam auf 18 Tore in 25 Einsätzen. Danach spielte er noch in Portugal und den USA für Beira-Mar, die Las Vegas Quicksilvers, União de Tomar und die New Jersey Americans, bevor er zum Abschluss noch für die Buffalo Stallions Hallenfußball spielte.

    Danach repräsentierte er wieder Benfica, zunächst als Mitarbeiter des Trainerstabs und später als Botschafter des Klubs, der zu seinem Zuhause geworden war. Benfica ehrte ihn noch zu Lebzeiten: Am 25. Januar 1992, seinem 50. Geburtstag, enthüllte Eusebio die Statue, die ihn vor dem alten Estádio da Luz darstellte. Seine Frau und seine Töchter waren an seiner Seite. Noch heute empfängt seine Bronzefigur die Fans vor dem neuen Stadion.

    Nach seinem Tod am 5. Januar 2014 im Alter von 71 Jahren rief Portugal drei Tage Staatstrauer aus. Sein Sarg wurde über den Rasen des Estádio da Luz getragen, und am 3. Juli 2015 wurden seine sterblichen Überreste in das Nationalpantheon überführt.