"Der VAR hätte das Tor zurücknehmen müssen": Große Zweifel an historischem WM-Treffer von Lionel Messi

Ein hartes Einsteigen des argentinischen Mittelfeldspielers Alexis Mac Allister gegen Österreichs Xaver Schlager in der Nähe der Mittellinie, das die Entstehung des ersten Messi-Tores beim 2:0-Sieg der Argentinier im WM-Gruppenspiel am Montag einleitete, sorgte nach Abpfiff für brisanten Gesprächsstoff.

Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick bezeichnete es bei MagentaTV als "ärgerlich, dass der VAR nicht den Mut hatte wie beim Elfmeter, seinem Schiedsrichter zu sagen: 'Geh mal raus und schaue dir die Entstehung beim 1:0 an'." Rangnicks eindeutiges Urteil lautete: "Klares Foul an Xaver Schlager."

Hätte Schiedsrichter Amin Mohamed Omar das auch so gesehen, wäre Argentiniens Führungstor nicht entstanden. Doch so kam der Ball stattdessen nach Mac Allisters tatsächlich durchaus foulwürdigem Einsteigen über Rodrigo De Paul zu Messi, der das Spiel verlagerte und das Leder einige Sekunden später an der Strafraumgrenze zurück bekam, um in typisch eiskalter Manier abzuschließen.

"Das ist für mich ein Foul", pflichtete Jürgen Klopp in seiner Funktion als Experte bei MagentaTV Rangnick bei. Expertenkollege Thomas Müller ordnete angesichts der grundsätzlichen Linie des Schiedsrichters, der viel laufen ließ, ein: "Auf der Tribüne hat es nach Foul ausgesehen. Es ist auf neutralem Boden für mich eher ein Foul, aber so wie der Schiri laufen lässt und so dass er auch den Ball spielt, ist es schwierig zurückzunehmen."

Mac Allister war von hinten in den Zweikampf mit Schlager gegangen. Der Mann vom FC Liverpool spielte dabei zwar auch den Ball, traf aber vor allem den Österreicher und räumte ihn um, Schlager blieb nach dem Zweikampf zunächst liegen. "Faktisch betrachtet ist es nicht lösbar", analysierte Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich, der seine Karriere nach der abgelaufenen Saison beendet hatte, bei MagentaTV, und konnte nachvollziehen, dass sich der VAR nicht einschaltete: "Es wird der Ball gespielt, es wird auch der Körper gespielt. Das ist Schiedsrichter Ermessens Sache. Wenn er pfeift, ist es okay. Wenn er nicht pfeift, ist es auch okay. Tendenz eher Foul, aber er hat laufen lassen."