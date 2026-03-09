Mathew Benham, der Besitzer des Premier-League-Klubs FC Brentford, hat auf der MIT Sloan Sports Analytics Conference enthüllt, wie sich sein Klub einst die Verpflichtung von Michael Olise durch die Lappen gehen ließ. "Dann Michael Olise, seine Scouting-Leistung war unglaublich, einfach unglaublich, aber wir waren gerade erst aufgestiegen und waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht an die wahnsinnigen Vermittlergebühren in der Premier League gewöhnt", sagte er.
Der Transfer scheiterte aus einem völlig kuriosen Grund: Bei diesem Klub wäre Bayern Münchens Star Michael Olise einst fast gelandet
Brentford stieg im Sommer 2021 in die Premier League auf. Olise, damals 19 Jahre, stand beim FC Reading unter Vertrag und wurde Brentford von dessen Beratern angeboten. "Die Vermittlergebühr für diesen Transfer war so wahnsinnig hoch, dass wir davon Abstand nahmen, obwohl ein Teil von uns dachte: "Nun, wenn man die Vermittlergebühr und die Transfergebühr zusammenrechnet, ist es eigentlich gar nicht so schlecht." Aber die Vermittlergebühr allein war einfach so absurd hoch, dass wir davon Abstand nahmen. Es wird immer Spieler geben, die man verpasst", sagte Benham.
- Getty Images Sport
Auch Eze und Marmoush wären beinahe bei Brentford gelandet
Olise wechselte schließlich für 8,5 Millionen Euro Ablöse zu Crystal Palace, von wo er 2024 für 53 Millionen Euro Ablöse nach München ging. Wie hoch die Vermittlergebühren waren, ist nicht bekannt, doch klar ist, dass Palace einen sehr guten Schnitt gemacht hat mit der Verpflichtung und dem Weiterverkauf des Flügelspielers.
Olise war aber nicht der einzige Star, auf den Brentford verzichtete. Auch der aktuellen Arsenal-Star Eberechi Eze hätte kommen können, damals von den Queens Park Rangers. Das gleiche gilt für den früheren Frankfurter Omar Marmoush, der im Sommer 2023 ablösefrei von Wolfsburg zu Eintracht Frankfurt wechselte und heute bei Manchester City spielt.
Benham enthüllte die erstaunlich niedrigen Summen, die dabei im Spiel waren, und erklärte: „Ich habe bereits gesagt, dass wir Eze 2019 für 4 Millionen Pfund hätten verpflichten können. Auch Marmoush hätten wir vor etwa drei Jahren ablösefrei verpflichten können.“
Der Eigentümer hob die verpassten Schnäppchen hervor und fügte hinzu: „Wir hätten beide für insgesamt etwa 4 Millionen Pfund verpflichten können. In dem Sommer, in dem wir in die Premier League aufgestiegen sind, gab es tatsächlich zwei Spieler, die unglaublich gut gescoutet wurden.“
Die offenherzigen Geständnisse Benhams verdeutlichen die besonderen Schwierigkeiten, mit denen kleinere Vereine konfrontiert sind, wenn sie versuchen, Spitzentalente zu sichern - und keine Mondsummen an Vermittler zahlen wollen. Der Sprung in die Premier League hat die Verhandlungslage erheblich verändert, aber der Verein hat sich trotz dieser knapp verpassten Gelegenheiten erfolgreich als feste Größe in der höchsten Spielklasse etabliert.