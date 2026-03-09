Olise wechselte schließlich für 8,5 Millionen Euro Ablöse zu Crystal Palace, von wo er 2024 für 53 Millionen Euro Ablöse nach München ging. Wie hoch die Vermittlergebühren waren, ist nicht bekannt, doch klar ist, dass Palace einen sehr guten Schnitt gemacht hat mit der Verpflichtung und dem Weiterverkauf des Flügelspielers.

Olise war aber nicht der einzige Star, auf den Brentford verzichtete. Auch der aktuellen Arsenal-Star Eberechi Eze hätte kommen können, damals von den Queens Park Rangers. Das gleiche gilt für den früheren Frankfurter Omar Marmoush, der im Sommer 2023 ablösefrei von Wolfsburg zu Eintracht Frankfurt wechselte und heute bei Manchester City spielt.

Benham enthüllte die erstaunlich niedrigen Summen, die dabei im Spiel waren, und erklärte: „Ich habe bereits gesagt, dass wir Eze 2019 für 4 Millionen Pfund hätten verpflichten können. Auch Marmoush hätten wir vor etwa drei Jahren ablösefrei verpflichten können.“

Der Eigentümer hob die verpassten Schnäppchen hervor und fügte hinzu: „Wir hätten beide für insgesamt etwa 4 Millionen Pfund verpflichten können. In dem Sommer, in dem wir in die Premier League aufgestiegen sind, gab es tatsächlich zwei Spieler, die unglaublich gut gescoutet wurden.“