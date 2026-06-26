Der Topfavorit spaziert auch gegen Norwegen durch die Gruppenphase: Diesen Franzosen ist nur auf eine Art beizukommen!
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Oh, den Ballon d'Or gibt es ja auch noch!
Ein bisschen gemein war es ja schon nach den ersten zwei Machtdemonstrationen Frankreichs: Alle Welt sprach und staunte nach seinen vier Toren über Kylian Mbappe und dessen Fernduell mit Lionel Messi um den Allzeit-WM-Torrekord. Am Rande war nach seinen vier Vorlagen in zwei Spielen auch Bayern Münchens Michael Olise das Objekt der Bewunderung. Der Ballon d’Or 2026 würde nur über diese zwei Franzosen gehen, so die Meinung.
Dass Ousmane Dembele, der amtierende Ballon-d’Or- und Champions-League-Sieger von Paris Saint-Germain, beim 3:0 gegen den Irak auch ein Tor geschossen hatte, ging angesichts der Megaleistungen der anderen zwei fast ein wenig unter. So ist das eben in einer Mannschaft voller Weltstars, die auch noch miteinander spielen statt gegeneinander und unfassbar viel Spaß miteinander zu haben scheinen.
Und was machte Dembele? Legte gegen Norwegen eine formidable Vorführung hin, traf zwischen der siebten und 32. Minute dreimal - und erzielte dabei Tore, eins spektakulärer als das andere.
Und plötzlich steht auch Dembele nun bei vier Toren und einer Vorlage nach der Gruppenphase und macht nun Mbappe (sechs Scorer), Deniz Undav, Vinicius Junior, Erling Haaland und Lionel Messi (alle fünf Scorer, wobei Messi erst zweimal gespielt hat) Konkurrenz. Und plötzlich ist die WM 2026 auch die WM von Ousmane Dembele.
Dieses Frankreich ist fast schon beängstigend stark
Sicher, Frankreich ist als Top-Favorit in das Turnier gegangen, doch das muss nicht viel heißen. Bei Weltmeisterschaften geht es oft um sehr viel mehr als nur um die Qualität der einzelnen Spieler und fast ebenso oft kam es auch schon in den Gruppenphasen ganz anders als man dachte.
Doch diese Equipe Tricolore schickt sich gerade an, die Gesetzmäßigkeiten von Weltmeisterschaften zu verschieben. Man muss schon sehr weit zurückgehen, um eine Mannschaft zu finden, die schon in der Gruppenphase derart dominiert und alle anderen Teams so überstrahlt hat wie Frankreichs Klasse von 2026. Diese Mannschaft ist so stark, dass selbst Spieler wie Manu Kone, der während seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach zwar durchaus gefiel, aber eben auch "nur" für 18 Millionen Euro Ablöse zur AS Rom wechselte, wie ein Weltklassespieler wirkt. Vor allem aber scheint diese Mannschaft richtig gern miteinander zu spielen und richtig viel Spaß miteinander zu haben.
Dieses Frankreich hält zusammen. Dass Trainer Didier Deschamps, der nach dem Tod seiner Mutter Anfang der Woche nach Frankreich geflogen ist, nicht an der Seitenlinie stand, merkte man dem Team beim 4:1 gegen Norwegen nie an.
Und dessen Vertreter und eigentliche Assistent Guy Stephane gewinnt auch noch die dritten Gruppenspiele! Didier Deschamps war das nie gelungen. Seit 2006 hatte Frankreich das dritte Gruppenspiel nicht mehr gewonnen: 2022 gab es ein 0:1 gegen Tunesien, 2018 und 2014 jeweils ein Unentschieden, 2010 eine Niederlage gegen Südafrika, die zum WM-Aus führte.
Große Hoffnungen machen darf sich gegen diese Franzosen bei der WM eigentlich kein Gegner, der noch kommen mag. Man muss lange zurückgehen, um eine Mannschaft zu finden, die schon in der Gruppenphase so dominierte und bei der man dennoch stets das Gefühl hat, dass da noch viel mehr kommen könnte, wenn es nötig sein sollte.
Auf der anderen Seite scheinen sich auch die Franzosen ihrer Stärke bewusst zu sein, manchmal sogar zu sehr. In mindestens zwei von sechs Halbzeiten nahmen sich die Franzosen bisher längere Auszeiten und ließen die Gegner kommen. Das Momentum zu verlieren, kann aber auch gewaltig schiefgehen.
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Die Franzosen müssen beim Umschalten gestresst werden
Dass diagonale Flugbälle in die Spitze ein geeignetes Mittel sind, um gegnerische Pressingfallen zu überspielen, ist keine wirklich neue Erkenntnis. Faszinierend ist aber, mit welcher Perfektion - und in welcher Phase des Spiels - die Franzosen dieses Stilmittel bei der WM anwenden.
Sowohl das 1:0, als auch das 2:0 gegen Norwegen entstanden unmittelbar nach Ballgewinnen. Im Vierphasenmodell von Louis van Gaal also in der vierten Phase, beim Umschalten in die Offensive nach einem Ballgewinn. Suchte man hier sein Heil früher meist in einem langen Sprint durch die unsortierte gegnerische Mannschaft, versuchen nicht nur die Franzosen, die das aber nahezu in Perfektion praktizieren, nun mit einem einzigen langen Ball so viele Gegner wie möglich zu überspielen.
Dabei hilft mutmaßlich auch der WM-Ball: Der Trionda besteht zwar nur aus vier Teilen, was ihn im Normalfall eigentlich eher glatter und damit unberechenbarer machen sollte, allerdings hat Hersteller adidas dem Ball eine schön konturierte Struktur gegeben. Dadurch werden diese sehr präzisen, sehr scharfen Diagonalpässe und auch diese sehr schönen, geradlinigen, aber dennoch höchst spektakulären Tore aus der Distanz möglich.
Dass Ousmane Dembele bei seinen ersten beiden Treffern so viel freien Platz vor sich hatte, lag sicherlich auch an der generell sehr sorglosen Herangehensweise der Norweger, aber vor allem eben an den Diagonalbällen davor: Beim 1:0 bewies Kylian Mbappe ganz viel Spielübersicht, als er von links hinten nach rechts vorne passte; beim 2:0 entschied sich Michael Olise in Bedrängnis für den nicht ganz so diagonalen Pass in die Zentrale auf Mbappe, statt direkt auf Dembele auf der rechten Außenbahn. Den Pass spielte dann schließlich Mbappe. Einzig das 3:1 resultierte aus einer Ballbesitzphase Frankreichs und einem schönen, weiten Pass von Aurelien Tchouameni durch etliche - norwegische und französische - Beinpaare hindurch, der Dembele wieder viel Platz ließ bei seinem Schuss.
Ist das zu verteidigen? Grundsätzlich ja, indem man etwa früh Druck macht auf denjenigen, der den Diagonalball spielen will. Die Franzosen müssen gestresst werden beim Umschalten, nach einem eigenen Ballverlust muss sofort nachgesetzt werden. Ansonsten ist die Gefahr groß, dass irgendein Franzose den Ball unmittelbar nach einem Ballgewinn diagonal nach vorne schlägt.
Und was könnten Frankreichs kommende Gegner - die DFB-Elf könnte im Achtelfinale auf die Equipe Tricolore treffen - dann noch machen in solchen Situationen? Möglichst schnell mit der gesamten Abwehrkette (oder auch den nach hinten arbeitenden Flügelstürmern) verlagern und die Räume für den Passempfänger eng machen. Was dann aber gerade bei einer Mannschaft wie Frankreich mit seinen vielen superschnellen Spielern zur Gefahr führt, auf der anderen Seite und im Zentrum blank zu stehen.