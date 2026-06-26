Der Topfavorit spaziert auch gegen Norwegen durch die Gruppenphase: Diesen Franzosen ist nur auf eine Art beizukommen!

Sicher, Frankreich ist als Top-Favorit in das Turnier gegangen, doch das muss nicht viel heißen. Bei Weltmeisterschaften geht es oft um sehr viel mehr als nur um die Qualität der einzelnen Spieler und fast ebenso oft kam es auch schon in den Gruppenphasen ganz anders als man dachte.

Doch diese Equipe Tricolore schickt sich gerade an, die Gesetzmäßigkeiten von Weltmeisterschaften zu verschieben. Man muss schon sehr weit zurückgehen, um eine Mannschaft zu finden, die schon in der Gruppenphase derart dominiert und alle anderen Teams so überstrahlt hat wie Frankreichs Klasse von 2026. Diese Mannschaft ist so stark, dass selbst Spieler wie Manu Kone, der während seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach zwar durchaus gefiel, aber eben auch "nur" für 18 Millionen Euro Ablöse zur AS Rom wechselte, wie ein Weltklassespieler wirkt. Vor allem aber scheint diese Mannschaft richtig gern miteinander zu spielen und richtig viel Spaß miteinander zu haben.

Dieses Frankreich hält zusammen. Dass Trainer Didier Deschamps, der nach dem Tod seiner Mutter Anfang der Woche nach Frankreich geflogen ist, nicht an der Seitenlinie stand, merkte man dem Team beim 4:1 gegen Norwegen nie an.

Und dessen Vertreter und eigentliche Assistent Guy Stephane gewinnt auch noch die dritten Gruppenspiele! Didier Deschamps war das nie gelungen. Seit 2006 hatte Frankreich das dritte Gruppenspiel nicht mehr gewonnen: 2022 gab es ein 0:1 gegen Tunesien, 2018 und 2014 jeweils ein Unentschieden, 2010 eine Niederlage gegen Südafrika, die zum WM-Aus führte.

Große Hoffnungen machen darf sich gegen diese Franzosen bei der WM eigentlich kein Gegner, der noch kommen mag. Man muss lange zurückgehen, um eine Mannschaft zu finden, die schon in der Gruppenphase so dominierte und bei der man dennoch stets das Gefühl hat, dass da noch viel mehr kommen könnte, wenn es nötig sein sollte.

Auf der anderen Seite scheinen sich auch die Franzosen ihrer Stärke bewusst zu sein, manchmal sogar zu sehr. In mindestens zwei von sechs Halbzeiten nahmen sich die Franzosen bisher längere Auszeiten und ließen die Gegner kommen. Das Momentum zu verlieren, kann aber auch gewaltig schiefgehen.