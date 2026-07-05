"Der Sportkamerad Galarza will nichts anderes als schlagen": TV-Experte zerpflückt Paraguays Bad Boy und Schiri bei Frankreich-Spiel

"Er geht nur auf den Spieler und schlägt ihn. Man kann vielleicht sagen, es fehlt die Brutalität, deswegen reicht es nicht zu 100 Prozent für eine Rote Karte", analysierte Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich bei MagentaTV. "Nichtsdestotrotz: Er will nichts anderes als den Spieler schlagen. Ich bin bei Rot."

Und Ittrich weiter: "Der Sportkamerad Galarza hätte für mich gar nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen. Es heißt: Respekt vor dem Spiel, Respekt vor dem Gegner, Respekt vor dem Schiedsrichter. Das ist alles nicht gegeben bei dieser Mannschaft und vor allem bei diesem Spieler. Paraguay ist die Mannschaft, die unfair gespielt hat, nicht der Schiedsrichter."

Trotz aller Hitzigkeit hätte Referee Tantaschew das Spiel "in den Griff bekommen" müssen, befand Ittrich. "Dass Paraguay ohne Gelbe Karte aus diesem Spiel herausgeht, ist unfassbar."

Es mutet tatsächlich merkwürdig an, dass gegen die Südamerikaner nur 13 Fouls verhängt wurden, gegenüber deren elf auf Seiten Frankreichs. Verwarnungen wurden nur gegen die Europäer ausgesprochen: Bradley Barcola, Manu Kone und Michael Olise sahen Gelb.