Als Matias Galarza die WM-Bühne verließ, flossen sogar Tränen. Dabei hatte der Paraguayer im Achtelfinale gegen Frankreich (0:1) zuvor keineswegs einen sanften Eindruck hinterlassen - als auffälligster Provokateur sorgte er mit mehreren Unsportlichkeiten für Aufsehen.
"Der Sportkamerad Galarza will nichts anderes als schlagen": TV-Experte zerpflückt Paraguays Bad Boy und Schiri bei Frankreich-Spiel
Galarza legt sich mit allen an und geht sogar auf den Elfmeterpunkt los
Galarza, der in Argentinien bei River Plate unter Vertrag steht, war vom überforderten Schiedsrichter Ilgis Tantaschew (Usbekistan) sowie den Video-Assistenten mehrmals verschont worden. Erst schlug er im Lauf gegen den Arm von Kylian Mbappe, auch gegen Jules Kounde holte Galarza kurz vor dem Ende zum Schlag aus, traf ihn aber nicht richtig. Dazu fiel er in einer Konfrontation mit Michael Olise theatralisch zu Boden und versuchte, vor Mbappes Elfmeter, der das Spiel mit 1:0 zugunsten des Favoriten entschied, den Punkt zu ramponieren.
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Schiedsrichterexperte fordert Rot für "Sportkamerad Galarza"
"Er geht nur auf den Spieler und schlägt ihn. Man kann vielleicht sagen, es fehlt die Brutalität, deswegen reicht es nicht zu 100 Prozent für eine Rote Karte", analysierte Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich bei MagentaTV. "Nichtsdestotrotz: Er will nichts anderes als den Spieler schlagen. Ich bin bei Rot."
Und Ittrich weiter: "Der Sportkamerad Galarza hätte für mich gar nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen. Es heißt: Respekt vor dem Spiel, Respekt vor dem Gegner, Respekt vor dem Schiedsrichter. Das ist alles nicht gegeben bei dieser Mannschaft und vor allem bei diesem Spieler. Paraguay ist die Mannschaft, die unfair gespielt hat, nicht der Schiedsrichter."
Trotz aller Hitzigkeit hätte Referee Tantaschew das Spiel "in den Griff bekommen" müssen, befand Ittrich. "Dass Paraguay ohne Gelbe Karte aus diesem Spiel herausgeht, ist unfassbar."
Es mutet tatsächlich merkwürdig an, dass gegen die Südamerikaner nur 13 Fouls verhängt wurden, gegenüber deren elf auf Seiten Frankreichs. Verwarnungen wurden nur gegen die Europäer ausgesprochen: Bradley Barcola, Manu Kone und Michael Olise sahen Gelb.
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"Komplett in die Hose gegangen": Ittrich zerlegt Schiri Tantaschew
Torhüter Orlando Gill, der im Elfmeterschießen des Sechzehntelfinals gegen das DFB-Team zum Helden aufgestiegen war, wies den Vorwurf einiger französischer Spieler zurück, Paraguay habe zu hart gespielt. "Das ist Fußball. Wenn sie das nicht gewohnt sind – was sollen wir da machen?", betonte er: "So ist Paraguay eben – eine harte Mannschaft."
Ittrich habe "das ganze Spiel nur mit dem Kopf geschüttelt", sagte er bei MagentaTV. Schiedsrichter Tantaschew stellte der 47-Jährige ein ganz schlechtes Zeugnis aus: "In der Zweikampfbeurteilung, in der Akzeptanz, in der Art und Weise, das Spiel zu leiten, in der Disziplinarkontrolle - das heißt: Gelbe und Rote Karte - war der Schiedsrichter in diesem Spiel überfordert. Das muss ich so deutlich sagen. Für mich war es die schlechteste Leistung bei dieser WM. Es gab einen kompletten Akzeptanz- und Kontrollverlust über das Spiel. Als Schiedsrichter hast du das Spiel zu managen. Das ist hier komplett in die Hose gegangen."
Bad Boy Galarza führt wenig schmeichelhaftes Ranking an
Anders als gegen die deutsche Mannschaft reichte es für Paraguay diesmal nicht zum Sieg. "Es ist schwierig zu vermitteln, was wir fühlen. Wir gehen mit einem bitteren Gefühl", sagte der viel gescholtene Galarza. Ein kleiner Trost für die Gegenspieler? Galarza schied mit Tränen in den Augen aus - und einem unrühmlichen Negativwert. Bei dieser WM wurde er 16-mal im Dribbling geschlagen, so oft wie kein anderer Spieler.
Auf Frankreich wartet nach dem 1:0-Erfolg im Achtelfinale nun ein fußballerisch deutlich anspruchsvollerer Gegner: Für Mbappe, Olise und Co. geht es gegen Marokko, das sich am Samstagabend mit 3:0 (0:0) gegen Co-Gastgeber Kanada durchgesetzt hatte.
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