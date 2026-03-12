In der Sky-Sendung 'Meine Geschichte' enthüllte Ballack, dass die damalige Zeit äußert herausfordernd für ihn gewesen sei. Der heute 49-Jährige hatte sich rund einen Monat vor Beginn der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika, nach einem heftigen Einsteigen von Kevin-Prince Boateng im Finale des FA Cups, einen Innenbandriss zugezogen, wodurch er das Turnier verletzungsbedingt verpasste.
"Der Respekt gebietet es, dass man es mir ins Gesicht sagt": Michael Ballack packt über Zoff mit Ex-Bundestrainer Joachim Löw aus
Vor allem die "damit verbundenen Monate danach" seien schwierig gewesen, so Ballack, der deutliche Kritik an Löw äußerte. "Weil ich das natürlich, also ich sage es ganz deutlich, als ungerecht empfunden habe! Für mich, wie der Bundestrainer da mit mir umgegangen ist oder wie er auch nicht mit mir umgegangen ist - also eben nicht kommuniziert hat."
Ballack verpasste im Zuge seiner Verletzung schließlich nicht nur die WM, sondern verlor auch seine Kapitänsbinde an Philipp Lahm, welcher nach dem Turnier deutlich machte, seine neu gewonnene Verantwortung nicht mehr abgeben zu wollen. Dass Löw diesbezüglich nicht eingriff, empfand Ballack als unfair: "Es war kein Alleingang von Philipp Lahm. Das meinte ich mit ungerecht. Das sind Werte, die ich nicht vertrete. Da ist nichts passiert und das hat mich so enttäuscht! (…) Man hat mir gar nicht die Chance gegeben, wieder hinzuzukommen."
- Getty Images Sport
Ballack kritisiert Löw: "Hätte mir eine offenere Kommunikation gewünscht"
Löw hatte sich in der öffentlichen ausgetragenen Debatte damals lange bedeckt gehalten und Ballack erst im Juli 2011, also rund ein Jahr nach der WM, mitgeteilt, nicht mehr mit ihm in der Nationalmannschaft zu planen. "Ich hätte mir einfach eine offenere Kommunikation in Sachen von Jogi Löw gewünscht. (…) Dann gebietet es zumindest der Respekt, das, was ich geleistet habe für die Nationalmannschaft, die zehn Jahre vorher, dass man es mir ins Gesicht sagt."
Ein vom DFB angebotenes Abschiedsspiel gegen Brasilien lehnte Ballack in der Folge ab, stattdessen kam es im März 2013 zu seinem eigens organisierten Abschiedsspiel, zu dem er etwas überraschend auch Löw und Lahm einlud. Eine Aussprache habe es allerdings nie gegeben, so Ballack: "Für mich war das zu dem Zeitpunkt einfach enttäuschend. Ich habe das eingefordert, aber Jogi Löw ist damals ausgewichen! Er wollte sich, glaube ich, auch eine Hintertür offenlassen. Also, er hat das immer wieder aufgeschoben."
Insgesamt 98-mal stand Ballack für die deutsche A-Nationalmannschaft auf dem Platz. 2002 wurde er Vizeweltmeister, vier Jahre später sicherte sich Deutschland Platz drei bei der Heim-WM. Sein letztes Länderspiel absolvierte er vor seiner schweren Verletzung - bei der 1:2-Niederlage gegen Argentinien am 3. März 2010
