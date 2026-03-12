"Der Respekt gebietet es, dass man es mir ins Gesicht sagt": Michael Ballack packt über Zoff mit Ex-Bundestrainer Joachim Löw aus

Löw hatte sich in der öffentlichen ausgetragenen Debatte damals lange bedeckt gehalten und Ballack erst im Juli 2011, also rund ein Jahr nach der WM, mitgeteilt, nicht mehr mit ihm in der Nationalmannschaft zu planen. "Ich hätte mir einfach eine offenere Kommunikation in Sachen von Jogi Löw gewünscht. (…) Dann gebietet es zumindest der Respekt, das, was ich geleistet habe für die Nationalmannschaft, die zehn Jahre vorher, dass man es mir ins Gesicht sagt."

Ein vom DFB angebotenes Abschiedsspiel gegen Brasilien lehnte Ballack in der Folge ab, stattdessen kam es im März 2013 zu seinem eigens organisierten Abschiedsspiel, zu dem er etwas überraschend auch Löw und Lahm einlud. Eine Aussprache habe es allerdings nie gegeben, so Ballack: "Für mich war das zu dem Zeitpunkt einfach enttäuschend. Ich habe das eingefordert, aber Jogi Löw ist damals ausgewichen! Er wollte sich, glaube ich, auch eine Hintertür offenlassen. Also, er hat das immer wieder aufgeschoben."

Insgesamt 98-mal stand Ballack für die deutsche A-Nationalmannschaft auf dem Platz. 2002 wurde er Vizeweltmeister, vier Jahre später sicherte sich Deutschland Platz drei bei der Heim-WM. Sein letztes Länderspiel absolvierte er vor seiner schweren Verletzung - bei der 1:2-Niederlage gegen Argentinien am 3. März 2010