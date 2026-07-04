"Der reine Wahnsinn": Die internationale Presse ist nach Argentiniens epischer Schlacht bei der WM gegen Kap Verde komplett begeistert

ARGENTINIEN

Clarin: "Argentinien besiegt Kap Verde in einem Spiel voller Qual und steht im Achtelfinale."

La Nacion: "Triumph und Erleichterung. Argentinien gewinnt ein Spiel, das sie fast die Weltmeisterschaft gekostet hätte. Ein hart erkämpftes 3:2 gegen Kap Verde brachte Erleichterung in der Hölle von Miami."

Ole: "Unglaublich und nervenaufreibend: Argentinien gewinnt in der Verlängerung 3:2 gegen Kap Verde und steht im Achtelfinale."

ENGLAND

The Guardian: "Kap Verde droht mit einer Sensation, bevor Argentinien in einem WM-Klassiker die Herzen der Fans bricht."

The Independent: "Die denkbar beste Rechtfertigung für eine Weltmeisterschaft mit 48 Mannschaften. Kap Verde gab sich nicht mit der Situation zufrieden und versuchte nicht, den Gegner zu frustrieren. Sie kämpften bis zum Schluss, erzielten zwei fantastische Tore und hätten den Titelverteidiger beinahe gedemütigt."

The Sun: "Deroy Duartes Treffer in der 59. Minute war schon atemberaubend, aber Sidny Cabrals Tor in der Verlängerung wird als einer der größten Momente der WM-Geschichte in die Annalen eingehen."