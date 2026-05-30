Der neue Transfer-Fokus des FC Bayern? Zwei aussichtsreiche Kandidaten - und ein gegenseitiges Interesse?

Der FC Bayern und die Innenverteidiger-Suche: Ein Thema, das in den vergangenen Wochen überraschend Fahrt aufnahm. Nun kristallieren sich tatsächlich offenbar zwei ernsthafte Kandidaten heraus.
Eigentlich schien der Fall für diesen Transfer-Sommer klar beim FC Bayern - und wurde auch mehr oder weniger offiziell von Verantwortlichen verbrieft: Ein im Idealfall polyvalenter Offensivspieler soll kommen, der sowohl auf dem linken Flügel als auch in der Sturmspitze agieren kann. Dazu noch ein Außenverteidiger.
Eine erste Absage kassierten die Münchner auch schon: Der designierte Wunschspieler Anthony Gordon, mit dem man bereits Gespräche führte und sich sogar schon persönlich geeinigt haben soll, hat sich dem FC Barcelona angeschlossen. Zu gut war das 80 Millionen Euro schwere Angebot der Katalanen, mit dem die Bayern aus verständlichen Gründen nicht mitgehen wollten.
Doch nicht nur diese Causa schlägt aktuell hohe Wellen beim deutschen Rekordmeister: Denn offensichtlich nimmt überraschend auch die Suche nach einem neuen Innenverteidiger, der potenziell auch auf außen eingesetzt werden kann, Fahrt auf.
Und dennoch kristallisierten sich nun offenbar zwei tatsächlich ernstzunehmende Kandidaten heraus: Einerseits wird Ibrahima Konate den FC Liverpool im Sommer ablösefrei verlassen. Neben dem FC Chelsea und Real Madrid, das seit Monaten schon mit Konate in Verbindung gebracht wird, sagt L'Equipe nun auch dem deutschen Double-Sieger konkretes und gar großes Interesse nach. Der Rekordmeister soll - wie auch Real - im Austausch mit der Spielerseite stehen.
Konate hatte mit dem Münchner Stammspieler Dayot Upamecano bereits bei RB Leipzig und in der französischen Nationalmannschaft ein überaus gutes Innenverteidiger-Duo gebildet. Allerdings hat der FCB eigentlich mit Upamecano und Jonathan Tah ein bereits sehr gut funktionierendes Defensiv-Konstrukt auf die Beine gestellt.
Weil sowohl Min-Jae Kim als auch Hiroki Ito den Klub aber im Sommer bei passenden Angeboten verlassen dürfen und dann nur noch Josip Stanisic als möglicher Backup bereitstünde, fokussiert sich der FCB offenbar auch auf die Suche nach Verstärkungen in der zentralen Defensive.
Bisseck offenbar Wechsel zum FC Bayern gegenüber nicht abgeneigt
Obwohl Bisseck bei Inter Mailand eine starke Saison spielte, nach kompliziertem Start unter dem neuen Trainer Cristian Chivu Stammspieler in der Dreierkette wurde und am Ende mit den Nerazzurri das Double eintütete, hatte Julian Nagelsmann von einer WM-Nominierung des einmaligen deutschen Nationalspielers abgesehen.
Auch die deutsche Mittelfeld-Legende Toni Kroos reagierte darauf mit Unverständnis: "Er ist mir letztes Jahr schon aufgefallen. Er ist ein sehr guter Innenverteidiger, der vor allem etwas ausstrahlt. Gegen den will man nicht spielen oder nicht unbedingt in den Zweikampf."
Der FC Bayern sieht das wohl ähnlich und soll bei Inter bereits nachgefragt haben, ob und ab welchem Preis ein Transfer realisierbar wäre. Die Antwort der Nerazzurri laut Bild: Ab 40 Millionen Euro sei man "gesprächsbereit". Positiv für den FCB: Auch Bisseck selbst sei "interessiert" an einem Wechsel nach München.
Dort könnte er sowohl als Rechtsverteidiger als auch als Herausforderer für das Duo Upamecano/Tah eine gewichtige Rolle spielen. Damit die Bayern aber tatsächlich ernst machen, müsste wohl zunächst mindestens bei Kim ein Abschied sehr konkret werden. Der Südkoreaner beteuerte zwar zuletzt, sich in seiner Rolle als Backup mittlerweile überaus wohlzufühlen, allerdings kursieren bereits seit geraumer Zeit Wechselgerüchte.
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FC Bayern muss vor Transfers Einnahmen generieren: Ito und Kim vor Abschied?
Sollten die Münchner für einen von den beiden Streichkandidaten einen Abnehmer finden, wäre ein Deal mit Inter für Bisseck offenbar nicht unwahrscheinlich. Neben Juve sollen auch Milan und Fenerbahce Kim auf dem Zettel haben.
Zudem soll Inter laut Gazzetta dello Sport bereits zwei Defensivspieler als Bisseck-Ersatz im Blick haben: Zum einen sei das Tarik Muharemovic von Sassuolo, der bei Juventus ausgebildet wurde und dem eine große Zukunft vorhergesagt wird. Der zweite Kandidat sei Oumar Solet von Udinese, der bereits seit längerer Zeit mit einem Wechsel zu den Nerazzurri in Verbindung gebracht wird.
Allerdings werden in Franceso Acerbi und Matteo Darmian zwei Defensivspieler Inter nach der Saison definitiv verlassen. Auch ein Abschied von Alessandro Bastoni zum FC Barcelona galt lange Zeit als sehr wahrscheinlich, allerdings ist der Wechsel übereinstimmenden Medienberichten zufolge mittlerweile geplatzt und Bastoni wird aller Voraussicht nach in Mailand bleiben. Dass dies auch auf Bisseck zutrifft, darf aktuell offenbar durchaus bezweifelt werden.
Der 25-Jährige, der mit einem Beraterwechsel zu Giovanni Branchini die Gerüchteküche selbst anheizte, spielte sich nach einem schweren Start in der Dreierkette neben Manuel Akanji und Bastoni fest. Sollte Inter aber unbedingt Muharemovic und Solet verpflichten wollen, müssten Einnahmen her. Die Gazzetta dello Sport spekuliert, dass man auch deshalb einem Abschied von Bisseck, der vertraglich noch bis 2029 gebunden ist, nicht die ganz großen Steine in den Weg legen würde.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.