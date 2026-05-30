Der neue Transfer-Fokus des FC Bayern? Zwei aussichtsreiche Kandidaten - und ein gegenseitiges Interesse?

Die Gazzetta dello Sport berichtete zuletzt, dass der 29-Jährige womöglich im Tausch mit Gleison Bremer zu Juventus Turin wechseln könne. Auch an dem brasliliansichen Innenverteidiger sei der FCB interessiert, hieß es da. Für die Dienste von Kim verlange der FCB abseits von etwaigen Tausch-Deals laut kicker mindestens 25 bis 30 Millionen Euro, bei Ito liege die Schmerzgrenze laut tz bei rund 20 Millionen.

Sollten die Münchner für einen von den beiden Streichkandidaten einen Abnehmer finden, wäre ein Deal mit Inter für Bisseck offenbar nicht unwahrscheinlich. Neben Juve sollen auch Milan und Fenerbahce Kim auf dem Zettel haben.

Zudem soll Inter laut Gazzetta dello Sport bereits zwei Defensivspieler als Bisseck-Ersatz im Blick haben: Zum einen sei das Tarik Muharemovic von Sassuolo, der bei Juventus ausgebildet wurde und dem eine große Zukunft vorhergesagt wird. Der zweite Kandidat sei Oumar Solet von Udinese, der bereits seit längerer Zeit mit einem Wechsel zu den Nerazzurri in Verbindung gebracht wird.

Allerdings werden in Franceso Acerbi und Matteo Darmian zwei Defensivspieler Inter nach der Saison definitiv verlassen. Auch ein Abschied von Alessandro Bastoni zum FC Barcelona galt lange Zeit als sehr wahrscheinlich, allerdings ist der Wechsel übereinstimmenden Medienberichten zufolge mittlerweile geplatzt und Bastoni wird aller Voraussicht nach in Mailand bleiben. Dass dies auch auf Bisseck zutrifft, darf aktuell offenbar durchaus bezweifelt werden.

Der 25-Jährige, der mit einem Beraterwechsel zu Giovanni Branchini die Gerüchteküche selbst anheizte, spielte sich nach einem schweren Start in der Dreierkette neben Manuel Akanji und Bastoni fest. Sollte Inter aber unbedingt Muharemovic und Solet verpflichten wollen, müssten Einnahmen her. Die Gazzetta dello Sport spekuliert, dass man auch deshalb einem Abschied von Bisseck, der vertraglich noch bis 2029 gebunden ist, nicht die ganz großen Steine in den Weg legen würde.