Der nächste Kvaratskhelia: FC Bayern könnte vom eigenen Netzwerk profitieren

Er begutachtete die Räumlichkeiten der ein Jahr zuvor eröffneten Anlage und wurde zu einem Spiel in die Allianz Arena eingeladen. Die Campus-Verantwortlichen waren sowohl sportlich als auch menschlich von Kvaratskhelia überzeugt und auch der Spieler hatte generelles Interesse - zustande kam ein Wechsel letztlich aber nicht.

Laut tz lag das vor allem daran, dass Kvaratskhelia damals noch nicht volljährig war und, da Georgien nicht Mitglied in der EU ist, nicht nach München wechseln durfte. Die Bayern wollten Kvaratskhelia demnach eigentlich haben, fanden aber keinen Leihklub, um das Ausnahmetalent zu "parken", um ihn dann mit 18 Jahren nach München zu holen.