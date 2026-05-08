Der FC Bayern München will offenbar aus einem Fehler der Vergangenheit lernen und es beim jüngeren Bruder von Kvicha Kvaratskhelia besser machen. Helfen dabei soll das hauseigene Netzwerk "Red&Gold" - aber von vorne: 2018 absolvierte der heutige PSG-Star, der mit zwei Fabelleistungen in den Halbfinal-Spielen das bittere Aus des Rekordmeisters federführend mitzuverantworten hatte, ein einwöchiges Probetraining am Campus der Bayern.
Der nächste Kvaratskhelia: FC Bayern könnte vom eigenen Netzwerk profitieren
Bayern fand keinen Leihklub für den älteren Kvaratskhelia
Er begutachtete die Räumlichkeiten der ein Jahr zuvor eröffneten Anlage und wurde zu einem Spiel in die Allianz Arena eingeladen. Die Campus-Verantwortlichen waren sowohl sportlich als auch menschlich von Kvaratskhelia überzeugt und auch der Spieler hatte generelles Interesse - zustande kam ein Wechsel letztlich aber nicht.
Laut tz lag das vor allem daran, dass Kvaratskhelia damals noch nicht volljährig war und, da Georgien nicht Mitglied in der EU ist, nicht nach München wechseln durfte. Die Bayern wollten Kvaratskhelia demnach eigentlich haben, fanden aber keinen Leihklub, um das Ausnahmetalent zu "parken", um ihn dann mit 18 Jahren nach München zu holen.
- AFP
Tornike Kvaratskhelia kommt nach München
Der Rest ist Geschichte: Kvaratskhelia startete über den Umweg Rubin Kasan und Dinamo Batumi bei der SSC Neapel seine Weltkarriere. Bei PSG zählt er mittlerweile zu den besten Offensivspielern der Welt.
Schauten die Bayern bei Kvicha noch in die Röhre, könnte es bei dessen neun Jahre jüngerem Bruder Tornike nun anders laufen. Der georgische Ableger der Gazzetta dello Sportberichtete vor wenigen Tagen, dass Tornike Kvaratskhelia in München weile, um sich mit der Münchner Klubführung zu treffen und auszutauschen.
Tornike Kvaratskhelia zeigt gute Ansätze
Die tz berichtet nun, dass der 16 Jahre junge Linksaußen, der schon für die U17-Nationalmannschaft und die Reserve von Dinamo Tiflis aufläuft, sogar ein Testspiel mit der U17 der Bayern gegen die Global Academy des Klubs absolviert und dabei ein spektakuläres Tor erzielt habe.
Bei Chefscout Nils Schmadtke habe er durchaus Eindruck besonders wegen seiner technischen Fähigkeiten hinterlassen, auch wenn er in puncto Physis und Intensität noch Luft nach oben habe.
Netzwerk-Klub könnte Kvaratskhelia zunächst übernehmen
Wie 2018 bei Bruder Kvicha besteht auch bei Tornike nun das Problem, dass er erst 16 Jahre alt ist. Um die zwei Jahre bis zu seiner Volljährigkeit zu überbrücken, könnte nun ein Partnerklub der Bayern einspringen, Kvaratskhelia verpflichten und dann mit 18 an die Münchner abtreten. So zumindest das Gedankenspiel der tz.
Zum Red&Gold-Netzwerk gehören Los Angeles FC und mit ihm auch indirekt Bayerns Lieblings-Leihklub Grasshoppers Zürich, Racing Club de Montevideo aus Uruguay, S.D. Aucas aus Ecuador, Jeju SK FC aus Südkorea und die Gambinos Stars Africa aus Gambia.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.