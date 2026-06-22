Der König des Fußballs: Wie Pele zur ersten weltweiten Ikone wurde - Hall of Fame, Episode 14

Die Welt entdeckte ihn im Sommer 1958. Er war 17 Jahre alt, lächelte schüchtern und galt in Brasilien als großes Talent. Als die Seleção in Schweden ankam, war Pelé jedoch noch kein Star.

Vor dem Turnier hatte er sich am Knie verletzt und reiste nicht in Topform an. Nationaltrainer Vicente Feola setzte deshalb zunächst auf José Altafini, später genannt "Mazzola" des italienischen Fußballs. In den ersten beiden Spielen gegen Österreich und England blieb das junge Phänomen von Santos auf der Bank.

Diese Vorsichtsmaßnahme erschien unvermeidlich. Pelé blieb jedoch zu stark, um ihn länger auf der Bank zu lassen.

Feola spürte, dass der Moment gekommen war, ein Risiko einzugehen, und formte für das entscheidende Spiel gegen die Sowjetunion den brasilianischen Angriff neu: Pelé rückte für Altafini ins Team, ebenso wie Garrincha. Es war eine der wichtigsten Entscheidungen in der Geschichte der Seleção.

Ab diesem Moment änderte die WM ihren Verlauf. Im Viertelfinale gegen Wales erzielte Pelé das Tor, das Brasilien ins Halbfinale brachte. Im Halbfinale erzielte er gegen die französische Mannschaft um Torjäger Just Fontaine einen Hattrick. Dann folgte das Finale gegen Gastgeber Schweden.

An jenem Nachmittag in Stockholm war der Junge aus Bauru nicht mehr nur ein Talent, sondern eine Legende.

Beim Stand von 3:1 nahm er den Ball im Strafraum an, hob ihn über den Verteidiger hinweg und schoss ihn volley, noch bevor er den Boden berührte. Dieser Spielzug zeigte alles, was ihn in den folgenden Jahren ausmachen sollte: Fantasie, Mut, Instinkt und Natürlichkeit. In der Schlussphase wiederholte er dies und erzielte das fünfte Tor der Südamerikaner mit einem spektakulären Kopfball gegen den Lauf, der dem Torwart keine Chance ließ.

Es war die "Ginga", die er auf den Straßen Brasiliens gelernt hatte – Fußball, der zur Kunst geworden war. Brasilien gewann 5:2 und holte den ersten Weltmeistertitel der Geschichte. Nach dem Schlusspfiff sank Pelé unter Tränen auf den Rasen. Um ihn herum feierten seine Teamkollegen, während sich auf der anderen Seite des Ozeans ein ganzes Land endlich als Weltmeister wiedererkannte.

Er hatte das Versprechen an seinen Vater Dondinho gehalten. "O Rei" - "der König" - war geboren.

In den folgenden Jahren wurde Santos zur Bühne, auf der die Welt Pelé zusah. Heute sehen wir jedes Spiel im Fernsehen. In den 1960er-Jahren war das anders. Wer das Spektakel erleben wollte, musste vor Ort sein.

Santos brach zu einer Weltreise auf: Afrika, Europa, Asien, der Nahe Osten, Amerika. Angelo Morattis Inter Mailand und später Umberto Agnellis Juventus Turin wollten ihn verpflichten, doch der "Peixe" lehnte jedes Mal ab. Wo auch immer Pelé antrat, füllten sich die Ränge. Die Zuschauer wollten vor allem ihn sehen, nicht nur die Mannschaft. Die Nummer 10 von Santos wurde zum weltweiten Mythos.

Doch Santos war nicht nur eine Wandertruppe, die auf fünf Kontinenten für Spektakel sorgte. Es war auch eine fast perfekte Maschine. Mit Pelé auf dem Platz holte der Klub 26 Titel: zehn Landesmeisterschaften, sechs nationale Titel (fünf Taça Brasil und ein Torneio Roberto Gomes Pedrosa), fünf Pokalsiege, zwei Copa Libertadores in Serie, zwei Interkontinentalpokale und einen Supercup der interkontinentalen Meister. So etablierte sich Santos als eine der stärksten Mannschaften der Welt.

1962 gewann Pelé in Chile mit Brasilien seine zweite Weltmeisterschaft, wenn auch nur als Zuschauer. Er hatte sich im zweiten Spiel gegen die Tschechoslowakei einen Adduktorenriss zugezogen, der ihn für den Rest des Turniers außer Gefecht setzte. 1966 in England stoppten harte Fouls seinen Einsatz, und Brasilien schied schon in der Gruppenphase aus.

Mit Santos gewann er weiter und erzielte zahlreiche Tore. Er bestritt erneut hunderte internationale Freundschaftsspiele. Die Zuschauer zahlten Eintritt, um seine Show zu sehen, und er belohnte sie mit Dribblings, Tunneln, Kopfbällen und spektakulären Treffern.

In diesen Jahren entstanden die Legenden, die bis heute mit seinem Namen verbunden sind. Die bekannteste erzählt, dass während des nigerianischen Bürgerkriegs ein Waffenstillstand galt, damit alle sein Spiel sehen konnten. Kein Fußballer war je so berühmt.

Am 19. November 1969 folgte einer der ikonischsten Momente seiner Karriere: das 1000. Tor.

Seit Wochen zählte Brasilien die Tage. Jedes Spiel wurde zu einem nationalen Ereignis. Im Maracanã bot sich schließlich die Gelegenheit: ein Elfmeter gegen Vasco da Gama. Pelé trat an den Punkt, nahm Anlauf und verwandelte.

Ohrenbetäubender Jubel brach los. Die Zuschauer stürmten das Spielfeld. Fotografen, Journalisten, Fernsehkameraleute und Fans feierten gemeinsam. Was diesen Abend besonders machte, waren Pelés Worte.

"In diesem für mich so emotionalen Moment appelliere ich an alle, die armen Kinder, die Bedürftigen und die Wohltätigkeitswerke nicht zu vergessen. Lasst uns die Armen verteidigen, lasst uns die Kinder verteidigen, die Hilfe brauchen. Lasst uns allen helfen, um Gottes willen."

Der Champion trat in den Hintergrund und gab dem Menschen Raum. Der Volksheld wurde endgültig zum nationalen Symbol.



