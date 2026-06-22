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Paolo Camedda

Der König des Fußballs: Wie Pele zur ersten weltweiten Ikone wurde - Hall of Fame, Episode 14

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Von der "Ginga" bei Santos bis zu drei Weltmeisterschaften mit Brasilien: Das unendliche Märchen von Pelé.

"Du bist die Ausnahme, die meine Regel bestätigt. Du bist der einzige Prominente, der nicht nur 15 Minuten, sondern 15 Jahrhunderte lang im Rampenlicht stehen wird."

Als Andy Warhol 1977 diese Worte sprach, kannte die Welt den Mythos schon. Seit fast 20 Jahren zierte sein Lächeln die Titelseiten der Zeitungen, die Fernsehbühnen und die Stadien aller Kontinente. Er gewann drei Weltmeisterschaften, erzielte mehr als tausend Tore und machte Fußball zum globalen Spektakel. Doch der Vater der Pop-Art sprach nicht von einem Sportstar, sondern von einem kulturellen Phänomen.

Lange vor sozialen Netzwerken, vor milliardenschweren Sponsorenverträgen und vor dem Begriff "persönliche Marke" hatte die Welt den ersten wirklich globalen Sportler kennengelernt: Pelé.


  • Pele: Die Geburt einer Legende

    Am Anfang gab es nur "Dico", den Spitznamen, den ihm seine Eltern gaben. Er kam am 23. Oktober 1940 in Três Corações, einem kleinen Dorf im Bundesstaat Minas Gerais, zur Welt und wuchs in Armut auf. Zwischen Entbehrungen, Träumen und selbst gemachten Bällen. 

    Erst ein anderer Spitzname machte ihn zur weltweiten Legende.

    "Als ich drei Jahre alt war, spielte mein Vater bei Vasco de São Lourenço", erzählte er 2006 in seiner Autobiografie. "Er nahm mich zum Training mit, und ich bewunderte unseren Torwart Bilé. Nach jeder Parade rief ich: 'Bravo, Bilé!'" Oft verwechselte ich den Namen jedoch zu "Pilé" oder "Pelé". So fingen die älteren Jungs irgendwann an, mich Pelé zu nennen."

    Anfangs gefiel ihm das nicht, denn in seinen Ohren klang es wie Spott. Niemand ahnte, dass diese vier Buchstaben, entstanden durch einen Aussprachefehler auf dem kleinen Platz einer brasilianischen Kleinstadt, später zu einem der berühmtesten Namen des 20. Jahrhunderts werden werden würden.

    Jahrzehnte später sagte Präsident Lula: "Pelé. Vier Buchstaben, die Brasilien mit der Welt verbunden haben".

    Um zu verstehen, wie dies möglich war, muss man nach Bauru im Bundesstaat São Paulo zurückkehren, wohin seine Familie 1946 zog. Dort wuchs Edson Arantes do Nascimento auf, Sohn von João Ramos do Nascimento, genannt Dondinho, und Celeste Arantes, zusammen mit seinen jüngeren Geschwistern Jair, genannt Zoca, und Maria Lucia. Auf der einen Seite stand der Vater, ein einstiger Mittelstürmer, den eine schwere Knieverletzung gestoppt hatte; auf der anderen Seite stand die strenge, beschützende Mutter, die ihren Kindern ein stabileres Leben sichern wollte, als es der Fußball ihrem Mann geboten hatte.

    Dondinho weckt in ihm die Liebe zum Fußball, während Dona Celeste bremst und betont, wie wichtig Schule und Arbeit sind. 

    Der Vater arbeitet im Krankenhaus und verdient gerade genug, um die Familie zu ernähren; die Mutter kümmert sich um Haushalt und Erziehung. Der junge Dico lernt ungern, also putzt er Schuhe, unterstützt seine Eltern und spielt auf der Straße mit Freunden aus Kindertagen – oft mit Bällen aus Lumpen und Papier. 

    Dondinho bringt ihm die Grundlagen des Fußballs bei. 1950 verliert Brasilien das Heim-WM-Finale gegen Uruguay im sogenannten "Maracanazo". Pelé ist damals neun Jahre alt. Er sieht seinen Vater weinen und vergisst diesen Moment nie. Er tritt näher und verspricht: "Eines Tages werde ich mit Brasilien die Weltmeisterschaft gewinnen."

    Acht Jahre später löst er dieses Versprechen ein.


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  • Pele vereint die Capoeira mit Fußball: Das Geheimnis der "Ginga"

    Pelé unterschied sich von allen anderen Fußballern. Die Brasilianer haben dafür ein Wort: die "Ginga". Der Begriff lässt sich schwer übersetzen, weil er keine bestimmte Technik beschreibt. Es ist eine Art, sich zu bewegen, das Gleichgewicht zu halten und Hindernisse mit Fantasie und Improvisation zu überwinden. Der Begriff stammt aus der Capoeira, einem alten simulierten Tanzkampf, den afrikanische Sklaven in Brasilien als Widerstand gegen die portugiesische Herrschaft praktizierten; die Capoeira brachte den Grundschritt hervor, der später auf den "futbol bailado" übertragen wurde.

    Pelé verkörperte diese Idee wie kein anderer. Er lief nicht, er schwebte. Er dribbelte nicht, er antizipierte den Weg des Balls. Es wirkte, als komme er dem Ball zuvor, statt ihm hinterherzulaufen, und machte jede Aktion für die Gegner unvorhersehbar. Bei Richtungswechseln, Körperfinten, plötzlichen Drehungen, Hackentrick-Schüssen und seinen akrobatischen Sprüngen zeigte sich die Kombination aus Anmut und Kraft, die seinen Fußball weltweit erkennbar machte.

    Seine Kopfbälle waren mehr als reine Sprünge. Fallrückzieher, Halb-Fallrückzieher und Volleys trotzten der Schwerkraft. In ihm vereinte sich die Leichtigkeit eines Tänzers mit der Kraft eines Ringers, der Instinkt des Jungen aus Bauru mit der Intelligenz des Champions.

    Jahre später versuchte Jorge Valdano, dieses Gefühl zu beschreiben.

    "Sein Körper folgte einem uralten afrikanischen Rhythmus, der sich nahtlos an die unvorhersehbaren Bewegungen des Balls anpasste. Seine Physis ermöglichte ihm jede riskante Aktion; wir werden nie wissen, ob Pelé vom Boden aufstieg oder vom Himmel herabkam, um den Ball mit der Stirn zu treffen – der Torwart als Opfer, das Netz als Ziel."


  • Peles erste Schritte mit Santos und Brasilien

    Dondinho erkennt früh das Talent seines Sohnes. Mit 13 Jahren bringt er ihn in die Jugendmannschaft von Bauru. Diese Mannschaft trainiert Waldemar de Brito, ein ehemaliger brasilianischer Nationalspieler und Talentscout. Er erkennt als Erster das große Potenzial von Pelé und begleitet seine Entwicklung.

    Seine Leistungen wecken rasch das Interesse der Topklubs, darunter Santos. Nach dem Zögern von Dona Celeste überzeugt Brito die Familie, begleitet den Jungen zum Probetraining – und Pelé überzeugt.

    Im Gästehaus von Vila Belmiro entwickelt sich Pelé rasant. Am 7. September 1956 debütiert er in der ersten Mannschaft gegen Corinthians de Santo André und erzielt sofort sein erstes von insgesamt 1.281 Toren. 1957 festigt er seinen Platz in der Startelf und läuft am 7. Juli erstmals im Nationaltrikot auf, wo er beim 1:2 gegen Argentinien erneut trifft.

    Die Karriere des Jungen aus Bauru hat gerade erst begonnen, doch eines ist bereits klar: Der brasilianische Fußball hat sein neues Phänomen gefunden.


  • Pele bei der WM 1985: Die Welt liegt im zu Füßen

    Die Welt entdeckte ihn im Sommer 1958. Er war 17 Jahre alt, lächelte schüchtern und galt in Brasilien als großes Talent. Als die Seleção in Schweden ankam, war Pelé jedoch noch kein Star.

    Vor dem Turnier hatte er sich am Knie verletzt und reiste nicht in Topform an. Nationaltrainer Vicente Feola setzte deshalb zunächst auf José Altafini, später genannt "Mazzola" des italienischen Fußballs. In den ersten beiden Spielen gegen Österreich und England blieb das junge Phänomen von Santos auf der Bank.

    Diese Vorsichtsmaßnahme erschien unvermeidlich. Pelé blieb jedoch zu stark, um ihn länger auf der Bank zu lassen.

    Feola spürte, dass der Moment gekommen war, ein Risiko einzugehen, und formte für das entscheidende Spiel gegen die Sowjetunion den brasilianischen Angriff neu: Pelé rückte für Altafini ins Team, ebenso wie Garrincha. Es war eine der wichtigsten Entscheidungen in der Geschichte der Seleção.

    Ab diesem Moment änderte die WM ihren Verlauf. Im Viertelfinale gegen Wales erzielte Pelé das Tor, das Brasilien ins Halbfinale brachte. Im Halbfinale erzielte er gegen die französische Mannschaft um Torjäger Just Fontaine einen Hattrick. Dann folgte das Finale gegen Gastgeber Schweden.

    An jenem Nachmittag in Stockholm war der Junge aus Bauru nicht mehr nur ein Talent, sondern eine Legende.

    Beim Stand von 3:1 nahm er den Ball im Strafraum an, hob ihn über den Verteidiger hinweg und schoss ihn volley, noch bevor er den Boden berührte. Dieser Spielzug zeigte alles, was ihn in den folgenden Jahren ausmachen sollte: Fantasie, Mut, Instinkt und Natürlichkeit. In der Schlussphase wiederholte er dies und erzielte das fünfte Tor der Südamerikaner mit einem spektakulären Kopfball gegen den Lauf, der dem Torwart keine Chance ließ.

    Es war die "Ginga", die er auf den Straßen Brasiliens gelernt hatte – Fußball, der zur Kunst geworden war. Brasilien gewann 5:2 und holte den ersten Weltmeistertitel der Geschichte. Nach dem Schlusspfiff sank Pelé unter Tränen auf den Rasen. Um ihn herum feierten seine Teamkollegen, während sich auf der anderen Seite des Ozeans ein ganzes Land endlich als Weltmeister wiedererkannte.

    Er hatte das Versprechen an seinen Vater Dondinho gehalten. "O Rei" - "der König" - war geboren. 

    In den folgenden Jahren wurde Santos zur Bühne, auf der die Welt Pelé zusah. Heute sehen wir jedes Spiel im Fernsehen. In den 1960er-Jahren war das anders. Wer das Spektakel erleben wollte, musste vor Ort sein.

    Santos brach zu einer Weltreise auf: Afrika, Europa, Asien, der Nahe Osten, Amerika. Angelo Morattis Inter Mailand und später Umberto Agnellis Juventus Turin wollten ihn verpflichten, doch der "Peixe" lehnte jedes Mal ab. Wo auch immer Pelé antrat, füllten sich die Ränge. Die Zuschauer wollten vor allem ihn sehen, nicht nur die Mannschaft. Die Nummer 10 von Santos wurde zum weltweiten Mythos.

    Doch Santos war nicht nur eine Wandertruppe, die auf fünf Kontinenten für Spektakel sorgte. Es war auch eine fast perfekte Maschine. Mit Pelé auf dem Platz holte der Klub 26 Titel: zehn Landesmeisterschaften, sechs nationale Titel (fünf Taça Brasil und ein Torneio Roberto Gomes Pedrosa), fünf Pokalsiege, zwei Copa Libertadores in Serie, zwei Interkontinentalpokale und einen Supercup der interkontinentalen Meister. So etablierte sich Santos als eine der stärksten Mannschaften der Welt.

    1962 gewann Pelé in Chile mit Brasilien seine zweite Weltmeisterschaft, wenn auch nur als Zuschauer. Er hatte sich im zweiten Spiel gegen die Tschechoslowakei einen Adduktorenriss zugezogen, der ihn für den Rest des Turniers außer Gefecht setzte. 1966 in England stoppten harte Fouls seinen Einsatz, und Brasilien schied schon in der Gruppenphase aus. 

    Mit Santos gewann er weiter und erzielte zahlreiche Tore. Er bestritt erneut hunderte internationale Freundschaftsspiele. Die Zuschauer zahlten Eintritt, um seine Show zu sehen, und er belohnte sie mit Dribblings, Tunneln, Kopfbällen und spektakulären Treffern.

    In diesen Jahren entstanden die Legenden, die bis heute mit seinem Namen verbunden sind. Die bekannteste erzählt, dass während des nigerianischen Bürgerkriegs ein Waffenstillstand galt, damit alle sein Spiel sehen konnten. Kein Fußballer war je so berühmt.

    Am 19. November 1969 folgte einer der ikonischsten Momente seiner Karriere: das 1000. Tor.

    Seit Wochen zählte Brasilien die Tage. Jedes Spiel wurde zu einem nationalen Ereignis. Im Maracanã bot sich schließlich die Gelegenheit: ein Elfmeter gegen Vasco da Gama. Pelé trat an den Punkt, nahm Anlauf und verwandelte.

    Ohrenbetäubender Jubel brach los. Die Zuschauer stürmten das Spielfeld. Fotografen, Journalisten, Fernsehkameraleute und Fans feierten gemeinsam. Was diesen Abend besonders machte, waren Pelés Worte.

    "In diesem für mich so emotionalen Moment appelliere ich an alle, die armen Kinder, die Bedürftigen und die Wohltätigkeitswerke nicht zu vergessen. Lasst uns die Armen verteidigen, lasst uns die Kinder verteidigen, die Hilfe brauchen. Lasst uns allen helfen, um Gottes willen." 

    Der Champion trat in den Hintergrund und gab dem Menschen Raum. Der Volksheld wurde endgültig zum nationalen Symbol.


  • Pele bei der WM 1970: Sein letztes Meisterwerk

    Pelés letztes großes Fußball-Meisterwerk folgte im Jahr darauf. Mexiko 1970. Für viele ist das die stärkste brasilianische Nationalmannschaft aller Zeiten: Jairzinho, Gérson, Tostão, Rivelino und natürlich Pelé.

    Im Finale gegen Italien entstand eines der bekanntesten Bilder der Sportgeschichte. In der 18. Minute schlug Rivelino von links eine Flanke auf den zweiten Pfosten, "O Rei" stieg höher als Tarcisio Burgnich und traf den Ball mit einem starken Sprung per Kopf, wodurch er Torwart Albertosi überwand.

    Burgnich, einer der besten Abwehrspieler jener Zeit, konnte nichts dagegen ausrichten: "Vor dem Spiel sagte ich mir: Er besteht aus Fleisch und Blut wie alle anderen auch. Dann wurde mir klar, dass das nicht stimmte."

    Valdano schrieb später, dass man beim Anblick dieses Kopfballs nicht erkennen konnte, ob Pelé vom Boden aufstieg oder vom Himmel herabkam.

    Boninsegna glich aus, doch die "Verdeoro" stürmten weiter bis zum 4:1-Endstand. Pelé trug auch zu der Aktion bei, die Carlos Alberto zum vierten Tor nutzte – von vielen als eines der schönsten in der Geschichte der Weltmeisterschaften angesehen. Beim Schlusspfiff gewann er seinen dritten Weltmeistertitel, ein Rekord, den bis heute niemand einstellen konnte.

    Vor allem krönte dieser Titel eine weltweite Legende. Für alle war die Nummer 10 Brasiliens nun endgültig zu "O Rei" geworden.

    Etwas mehr als ein Jahr später, am 18. Juli 1971, lief er vor über hunderttausend Zuschauern im Maracanã zum letzten Mal für die Seleção auf. Er hatte bereits alles gewonnen. Trotzdem wollte sich niemand wirklich von ihm verabschieden.

    Als er unter großem Applaus den Platz verließ, war er erst 30 Jahre alt und mit 77 Toren in 92 Länderspielen bester Torschütze der Seleção. Dieser Rekord hielt mehr als ein halbes Jahrhundert, bis Neymar ihn im September 2023 übertraf.


  • Peles Wirken: Eine Karriere über den Fußball hinaus

    Als Warhol ihn 1977 in New York porträtierte, war der Wandel vom Champion zur Ikone bereits vollendet. Anfang der 1970er Jahre spürte er die Last des Lebens im Rampenlicht. Endlose Tourneen, die Erwartungen eines ganzen Landes und die Aufmerksamkeit der Welt hatten Fußball zu einer ständigen Verantwortung gemacht. 1974 verkündete er seinen Rücktritt bei Santos und glaubte, seine Zeit auf dem Platz sei vorbei.

    Doch das Ende kam nicht sofort. Ein Jahr später sagte er Ja zu den New York Cosmos in der nordamerikanischen NASL und startete seine letzte Mission: Fußball sollte in den USA populär werden.

    1977 folgte der endgültige Abschied. Mit 37 Toren in 64 Spielen für Cosmos hatte Pelé dazu beigetragen, Fußball in den USA bekannt zu machen. Er fühlte, dass der Kreis geschlossen war.

    Am 1. Oktober trafen im Giants Stadium in New York vor mehr als 75.000 Zuschauern die Cosmos und Santos aufeinander. Das Spiel wirkte eher wie eine Feier als ein normales Freundschaftsspiel. 

    "O Rei" absolvierte jeweils eine Halbzeit im Trikot der Cosmos und danach im Trikot von Santos. Als er den Platz endgültig verließ, verabschiedete sich der Fußball von einem seiner größten Spieler.

    Er war 36 Jahre alt, hatte 1.281 Tore erzielt, davon 757 in 816 Pflichtspielen, und kam auf einen Schnitt von 0,93 Toren pro Spiel.

    Er war zu einer internationalen Berühmtheit geworden, zu einem Symbol Brasiliens und zu einer globalen Marke. Er traf Staatsoberhäupter, Künstler und Filmstars. Kein anderer Sportler verband scheinbar so weit entfernte Welten so selbstverständlich.

    Jahre später sagte er: "Pelé ist unsterblich. Pelé ist ein Idol. Ihr könnt jeden auf der Welt fragen, ob er jemals von Pelé gehört hat. Niemand wird jemals mit Nein antworten."

    Auch Hollywood entdeckte ihn. 1981 spielte er in "Die Flucht zum Sieg" mit, dem Film, der Fußball- und Filmstars auf der Leinwand vereinte. An der Seite von Sylvester Stallone, Michael Caine und Bobby Moore bescherte Pelé dem Publikum eine der denkwürdigsten Szenen der Sportfilmgeschichte.

    Sein perfekter Fallrückzieher, mit dem er als Korporal Luis Fernández den 4:4-Endstand erzielte, wurde ein zeitloses Bild. Vor den Dreharbeiten sagte Regisseur John Huston zu ihm: "Wir haben kilometerweise Film, du kannst so viele Versuche machen, wie du willst." Pelé antwortete: "Keine Sorge, mir reichen schon ein paar Meter." Der erste Take genügte.

    Diese elegante Aktion steigerte seinen Mythos auch bei Menschen, die nie ein Spiel von Santos oder der Seleção gesehen hatten. Pelé überschritt erneut die Grenzen des Fußballs.

    Das tat er auch in der Politik, als er Sportminister wurde und versuchte, die Korruption zu bekämpfen, die den brasilianischen Fußball erstickte. Für Brasilien war er ein Symbol der Befreiung. Für den Fußball ein Botschafter. Für die Welt einer der ersten wirklich globalen Prominenten.

    Ende des 20. Jahrhunderts kamen die offiziellen Auszeichnungen. Die FIFA, das IOC und die IFFHS (Internationales Institut für Fußballgeschichte und -statistik) nannten ihn "Fußballer des Jahrhunderts". Die Welt hatte jedoch schon viel früher erkannt, wer Pelé war.

    Sein Tod am 29. Dezember 2022 nach langer Krankheit beendete das irdische Leben eines legendären Ausnahmespielers, nicht jedoch seinen weltweiten Mythos. Brasilien rief drei Tage Staatstrauer aus, und Millionen Menschen weltweit erwiesen ihm die letzte Ehre.

    Das Kind Dico war nicht mehr da, doch Pelé lebt weiter.

    Jorge Valdano hatte Recht: Wenn "O Rei" spielte, wusste niemand, ob er aus der Erde emporstieg oder vom Himmel herabstieg.


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