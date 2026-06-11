Der Knackpunkt ist nicht die geforderte Ablöse: Macht ein Streichkandidat dem FC Bayern das Leben schwer?

Gerade ihre Verkäufe gelten als elementar, schließlich ist Sportvorstand Max Eberl vom mächtigen Aufsichtsrat um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge nachhaltig dazu angehalten worden, Transfereinnahmen zu generieren, um etwa das sich anbahnende 110-Millionen-Paket für die designierten Neuzugänge Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt fordert 65 Millionen Euro) und Ismael Saibari (PSV Eindhoven fordert um die 50 Millionen Euro) zu schnüren.

Auch um etwa die Abgänge von Ito und Kim wahrscheinlicher zu machen, erhoffe man sich laut kicker beim FC Bayern nun lediglich jeweils eine Ablöse in Höhe zwischen 20 und 25 Millionen Euro. Entspricht das noch ziemlich exakt der Summe, die man für die Ausstiegsklausel von Ito anno 2024 an den VfB Stuttgart überwiesen hatte, hat der deutsche Rekordmeister seine Forderungen bei Kim offenbar noch einmal deutlich nach unten korrigiert.

Zuletzt standen noch 35 bis 40 Millionen Euro als kolportierte Ablösesumme für den Südkoreaner im Raum, weshalb etwa Juventus Turin laut Gazzetta dello Sport sich zuletzt noch zierte, bei Kim in die Vollen zu gehen. Gleichzeitig berichtete die italienische Sporttageszeitung jedoch, dass Kim der Alten Dame schon eine Zusage für einen Wechsel gegeben habe.

Dies scheint aber laut kicker nicht unbedingt der Fall zu sein.