Dass Alexander Nübel, Bryan Zaragoza, Sacha Boey und Joao Palhinha dem deutschen Rekordmeister zur neuen Saison nicht mehr auf der Tasche liegen und zu einem neuen Klub wechseln sollen, ist verbrieft. Auch Hiroki Ito und Min-Jae Kim sollen und dürfen sich mehr oder weniger einen neuen Arbeitgeber suchen.
Der Knackpunkt ist nicht die geforderte Ablöse: Macht ein Streichkandidat dem FC Bayern das Leben schwer?
FC Bayern senkt Ablöseforderung für Kim offenbar drastisch
Gerade ihre Verkäufe gelten als elementar, schließlich ist Sportvorstand Max Eberl vom mächtigen Aufsichtsrat um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge nachhaltig dazu angehalten worden, Transfereinnahmen zu generieren, um etwa das sich anbahnende 110-Millionen-Paket für die designierten Neuzugänge Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt fordert 65 Millionen Euro) und Ismael Saibari (PSV Eindhoven fordert um die 50 Millionen Euro) zu schnüren.
Auch um etwa die Abgänge von Ito und Kim wahrscheinlicher zu machen, erhoffe man sich laut kicker beim FC Bayern nun lediglich jeweils eine Ablöse in Höhe zwischen 20 und 25 Millionen Euro. Entspricht das noch ziemlich exakt der Summe, die man für die Ausstiegsklausel von Ito anno 2024 an den VfB Stuttgart überwiesen hatte, hat der deutsche Rekordmeister seine Forderungen bei Kim offenbar noch einmal deutlich nach unten korrigiert.
Zuletzt standen noch 35 bis 40 Millionen Euro als kolportierte Ablösesumme für den Südkoreaner im Raum, weshalb etwa Juventus Turin laut Gazzetta dello Sport sich zuletzt noch zierte, bei Kim in die Vollen zu gehen. Gleichzeitig berichtete die italienische Sporttageszeitung jedoch, dass Kim der Alten Dame schon eine Zusage für einen Wechsel gegeben habe.
Dies scheint aber laut kicker nicht unbedingt der Fall zu sein.
- AFP
Kim will nicht auf Gehalt beim FC Bayern verzichten
Denn dem FC Bayern droht gerade beim Verkauf des 29 Jahre alten Innenverteidiger ein großes Problem. Denn wie das deutsche Fachmagazin berichtet, sei Kim eigentlich nicht dazu bereit, im Falle eines Wechsels bei seinem aktuellen und sehr üppigen Verdienst in München Abstriche zu machen. Der südkoreanische WM-Fahrer beziehe demnach beim FCB ein zweistelliges Millionengehalt. Ob ein interessierter Klub ihm aber dieses Jahressalär bezahlen will, scheint fraglich und erschwert den Verkauf des Innenverteidigers massiv.
Dass Kim, der noch bis 2028 Vertrag in München hat, offenbar überhaupt kein Problem damit hat, in der bajuwarischen Innenverteidigung mittlerweile nur noch die dritte oder gar vierte Geige zu spielen, machte er schon im April deutlich. "Mit der Zeit habe ich erkannt, dass es auch positive Seiten hat. Daher denke ich, dass die aktuelle Situation gut ist", sagte er gegenüber footballist.co.kr über sein Reservistendasein hinter Dayot Upamecano und Jonathan Tah: "Ich habe immer geglaubt, dass regelmäßiges Spielen die Lösung ist, aber jetzt bin ich mit meiner Rolle als Herausforderer zufrieden."