Der Hype um ihn war riesig, seine Ablöse auch: Transfer von Bundesligaflop scheitert auf er Zielgeraden - Ex-Klub geht Mega-Summe durch die Lappen

Nur kurze Zeit nach dem Wechsel von "El Tren", wie der Spitzname Pepis früh lautete, geisterte ein absurdes Zitat durch Social Media: Augsburgs damaliger Trainer Markus Weinzierl habe den US-Amerikaner zur Begrüßung nach einem Training in der Dusche angepinkelt, da dies hier einfach dazugehöre. Anschließend äußerte sich der FC Augsburg via Social Media zu dem angeblichen Zitat und stempelte die Nachricht mit einem "Fake!"-Schriftzug ab.

"Ich habe einfach nur gelacht. Es waren meine Mannschaftskameraden, die es mir gezeigt haben. Sie meinten: 'Ist das wahr?' Ich entgegnete nur, dass sie wissen müssten, dass es nicht stimmen kann. Wir hängen schließlich jeden Tag miteinander ab", erklärte Pepi später seinen humorvollen Umgang mit diesen Fake-News.

Es sollte ziemlich schnell klar werden: Die Beziehung zwischen dem gebürtigen Texaner und den Augsburgern sollte das teuerste Missverständnis der Vereinsgeschichte werden. Zu hoher Druck, zu wenig Erfahrung gegen physisch starke Gegner, wie es sie in der Bundesliga gibt, und zu wenig Torgefahr, die der ehemalige Spieler des FC Dallas ausstrahlte, ließen den "Ricardo-Hype-Train" ziemlich schnell an Geschwindigkeit verlieren.

Nach 16 Spielen für den FCA ohne Tor und ohne Assist zogen alle Parteien die Notbremse und Pepi wurde im Sommer 2022 verliehen.