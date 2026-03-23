Goal.com
Live
PepiGetty Images
Johann Spiegler

Der Hype um ihn war riesig, seine Ablöse auch: Transfer von Bundesligaflop scheitert auf er Zielgeraden - Ex-Klub geht Mega-Summe durch die Lappen

Mit 18 Jahren war Ricardo Pepi schlicht noch nicht reif genug für die Bundesliga. Mittlerweile ist der Angreifer durchgestartet - ein 40-Millionen-Euro-Transfer aber scheiterte auf der Zielgeraden.

"Ich habe einen Traum: Ich möchte mit Augsburg in der Champions League spielen." Mit diesem Satz setzte sich der damals 18-jährige Ricardo Pepi, an dem sogar der FC Bayern München Interesse gehabt haben soll, im Januar 2022 wenig bescheidene Ziele mit seinem neuen Verein.

Als wäre die für den FC Augsburg fulminante Ablösesumme in Höhe von 16 Millionen Euro (bis heute Vereinsrekord) und die Tatsache, dass Augsburgs damaliger Geschäftsführer Sport Stefan Reuter den Torjäger schon damals mit einem gewissen Robert Lewandowski verglichen hatte, nicht genug: Die Vorstellung und Anfangsphase Pepis bei den Fuggerstädtern erzeugte einmaligen und noch nie da gewesenen Glanz – zu viel davon.


  • Ricardo Pepi PSV 2025-26Getty

    Pepi beim FC Augsburg: Pinkel-"Affäre"? "Ich habe einfach nur gelacht!"

    Nur kurze Zeit nach dem Wechsel von "El Tren", wie der Spitzname Pepis früh lautete, geisterte ein absurdes Zitat durch Social Media: Augsburgs damaliger Trainer Markus Weinzierl habe den US-Amerikaner zur Begrüßung nach einem Training in der Dusche angepinkelt, da dies hier einfach dazugehöre. Anschließend äußerte sich der FC Augsburg via Social Media zu dem angeblichen Zitat und stempelte die Nachricht mit einem "Fake!"-Schriftzug ab.

    "Ich habe einfach nur gelacht. Es waren meine Mannschaftskameraden, die es mir gezeigt haben. Sie meinten: 'Ist das wahr?' Ich entgegnete nur, dass sie wissen müssten, dass es nicht stimmen kann. Wir hängen schließlich jeden Tag miteinander ab", erklärte Pepi später seinen humorvollen Umgang mit diesen Fake-News.

    Es sollte ziemlich schnell klar werden: Die Beziehung zwischen dem gebürtigen Texaner und den Augsburgern sollte das teuerste Missverständnis der Vereinsgeschichte werden. Zu hoher Druck, zu wenig Erfahrung gegen physisch starke Gegner, wie es sie in der Bundesliga gibt, und zu wenig Torgefahr, die der ehemalige Spieler des FC Dallas ausstrahlte, ließen den "Ricardo-Hype-Train" ziemlich schnell an Geschwindigkeit verlieren.

    Nach 16 Spielen für den FCA ohne Tor und ohne Assist zogen alle Parteien die Notbremse und Pepi wurde im Sommer 2022 verliehen.

    • Werbung

  • Mega-Transfer von Pepi in die Premier League geplatzt

    Heute, bald vier Jahre später, hätte es beinahe eine Art verspätetes Happy End für die Augsburger gegeben: Pepi stand in der vergangenen Woche unmittelbar vor einem Mega-Transfer in die Premier League. Grundsätzlich waren sich PSV und der FC Fulham einig. 36 Millionen Euro plus Boni sollten als Ablöse nach Eindhoven fließen. Den Medizincheck in London absolvierte er erfolgreich.

    Zum Hintergrund: Nach seiner Leihe 2022 zum FC Groningen, die dem FCA eine halbe Million Euro einbrachte, präsentierte Pepi in der niederländischen Eredivisie immer häufiger seine ihm nachgesagten Fähigkeiten. "Er hat ein inneres Ego, einen Biss und einen Egoismus, Tore zu schießen", erklärte Luchi Gonzalez einmal, der den Stürmer einst beim FC Dallas trainieren durfte. "Aber abseits des Platzes tritt er so ruhig, selbstbewusst und reif auf. Er unterstützt das Team - immer. Und das ist das Schöne an diesem Jungen." 13 Tore gelangen dem Texaner in 31 Spielen für Groningen, was den Abschied aus der Bundesliga und einen 11 Millionen Euro schweren Wechsel zu PSV nach sich zog.

    Obwohl Pepi immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, etablierte er sich in Eindhoven schnell, verwirklichte seinen Traum, in der Königsklasse zu spielen und traf in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend in 27 Spielen 13 mal (2 Assists). Es winkt wohl die Teilnahme an der Heim-WM mit den USA - und eben eigentlich anschließend der Wechsel in die Premier League.

  • TSG Hoffenheim v FC Augsburg - BundesligaGetty Images Sport

    FC Augsburg hätte an Pepis Transfer mitverdient

    Doch aus Letzterem wird (erstmal) nichts. PSV zog am Wochenende den Stecker und ließ den Pepi-Transfer kurz vor dem Vollzug platzen. Während sich Eindhoven und Fulham bei vielen Details einig waren, herrschte kein Konsens über den Zeitpunkt der Verkündung des Transfers. Die Cottagers wollten diesen angeblich hinauszögern, um im Falle einer Verletzung des Stürmers noch einen Rückzieher machen zu können.

    PSV-Sportchef Earnest Stewart bestätigte am Samstag: "Das Thema, wann die Verantwortung für den Spieler wechselt, war ein wichtiger Punkt. Wir sind uns zwar etwas näher gekommen, lagen aber immer noch zu weit auseinander." Pepis Landsmann ergänzte: "Ricardo wollte diesen Wechsel unbedingt. Im Grunde ist es für Ricardo am frustrierendsten. Wir sind natürlich happy, dass wir einen guten Stürmer in unserem Verein halten."

    Stewart betonte, dass Pepi "keinen Groll" gegen den niederländischen Spitzenverein hege. Ausschließen wollte er einen Transfer zu einem späteren Zeitpunkt indes nicht: "Das sollte man niemals tun. Wenn ein Spieler einen guten Transfer machen kann und es auch gut für den Verein ist, dann machen wir es."

    Ein Transfer zu ähnlichen Konditionen wäre gewiss auch im Sinne des FC Augsburg. Eine vertragliche Weiterverkaufsbeteiligung von 20 Prozent der Ablösesumme soll laut Bild greifen, sobald diese 11 Millionen Euro übersteigt. So hätten den Augsburgern Einnahmen in Höhe von über 3,5 Millionen Euro gewinkt und die Transfers des Mittelstürmers hätten sich für den FCA dadurch beinahe noch zu einem Null-Summen-Spiel entwickelt.