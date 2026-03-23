Der Hype um ihn war riesig, seine Ablöse auch: Transfer von Bundesligaflop scheitert auf er Zielgeraden - Ex-Klub geht Mega-Summe durch die Lappen

Doch aus Letzterem wird (erstmal) nichts. PSV zog am Wochenende den Stecker und ließ den Pepi-Transfer kurz vor dem Vollzug platzen. Während sich Eindhoven und Fulham bei vielen Details einig waren, herrschte kein Konsens über den Zeitpunkt der Verkündung des Transfers. Die Cottagers wollten diesen angeblich hinauszögern, um im Falle einer Verletzung des Stürmers noch einen Rückzieher machen zu können.
PSV-Sportchef Earnest Stewart bestätigte am Samstag: "Das Thema, wann die Verantwortung für den Spieler wechselt, war ein wichtiger Punkt. Wir sind uns zwar etwas näher gekommen, lagen aber immer noch zu weit auseinander." Pepis Landsmann ergänzte: "Ricardo wollte diesen Wechsel unbedingt. Im Grunde ist es für Ricardo am frustrierendsten. Wir sind natürlich happy, dass wir einen guten Stürmer in unserem Verein halten."
Stewart betonte, dass Pepi "keinen Groll" gegen den niederländischen Spitzenverein hege. Ausschließen wollte er einen Transfer zu einem späteren Zeitpunkt indes nicht: "Das sollte man niemals tun. Wenn ein Spieler einen guten Transfer machen kann und es auch gut für den Verein ist, dann machen wir es."
Ein Transfer zu ähnlichen Konditionen wäre gewiss auch im Sinne des FC Augsburg. Eine vertragliche Weiterverkaufsbeteiligung von 20 Prozent der Ablösesumme soll laut Bild greifen, sobald diese 11 Millionen Euro übersteigt. So hätten den Augsburgern Einnahmen in Höhe von über 3,5 Millionen Euro gewinkt und die Transfers des Mittelstürmers hätten sich für den FCA dadurch beinahe noch zu einem Null-Summen-Spiel entwickelt.