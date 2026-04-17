"Der heißeste Star auf der Liste": BVB will angeblich 30-Millionen-Euro-Stürmer aus der Bundesliga

Als Trumpf im Werben um Asllani, an dem angeblich sogar der FC Barcelona großes Interesse zeigt, gilt Dortmunds neuer Sportdirektor Ole Book. Der Nachfolger von Sebastian Kehl arbeitete bereits beim Zweitligisten SV Elversberg mit Asllani zusammen.

Der Angreifer selbst äußerte sich in dieser Woche bei Sky zu den Wechselgerüchten: "Was Leute reden, kann ich nicht beeinflussen. Ich kann nur das beeinflussen, was auf dem Platz ist. Am Ende ist es irgendwo auch ein gutes Zeichen, dass Leute reden. Weil das heißt, dass ich auch gut performe", sagte er.