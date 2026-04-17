Fisnik Asllani von der TSG 1899 Hoffenheim ist angeblich der Top-Kandidat bei Borussia Dortmund für einen Transfer im Sommer. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach sei der 23-Jährige beim BVB "der heißeste Star auf der Liste". Bislang war der Standpunkt der Borussia, dass kein weiterer Stürmer benötigt wird, da die Dortmunder bereits Serhou Guirassy und Fabio Silva im Kader haben.
"Der heißeste Star auf der Liste": BVB will angeblich 30-Millionen-Euro-Stürmer aus der Bundesliga
Wenn Guirassy geht, soll Asllani angeblich kommen
Als Voraussetzung für eine Asllani-Verpflichtung nennt der Bericht demzufolge auch einen Abgang von Guirassy, der nach einer schwächeren Saison schon seit längerem mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht wird, bei dem der BVB viel Geld kassieren könnte. Diese Millionen könnte der Klub gut gebrauchen - und dann sofort in Asllani investieren, der einen Marktwert von 30 Millionen Euro hat.
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Fisnik Asllani: "Ein gutes Zeichen, dass Leute reden"
Als Trumpf im Werben um Asllani, an dem angeblich sogar der FC Barcelona großes Interesse zeigt, gilt Dortmunds neuer Sportdirektor Ole Book. Der Nachfolger von Sebastian Kehl arbeitete bereits beim Zweitligisten SV Elversberg mit Asllani zusammen.
Der Angreifer selbst äußerte sich in dieser Woche bei Sky zu den Wechselgerüchten: "Was Leute reden, kann ich nicht beeinflussen. Ich kann nur das beeinflussen, was auf dem Platz ist. Am Ende ist es irgendwo auch ein gutes Zeichen, dass Leute reden. Weil das heißt, dass ich auch gut performe", sagte er.
Die Zahlen von Fisnik Asllani in der Saison 25/26:
Spiele
30
Einsatzminuten
2124
Tore
10
Assists
9
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.