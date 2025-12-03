"Die Realität gibt die Richtung vor", hatte Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor einigen Tagen im Vorfeld der beiden aufeinanderfolgenden Spiele gegen Bayer Leverkusen gesagt. Seit dem späten Dienstagabend sieht die Realität beim BVB nun so aus: Schluss im DFB-Pokal, gute Ausgangsposition für ein Weiterkommen in der Champions League und Tabellenplatz drei in der Bundesliga.
Der große Traum des BVB ist nach nur neun Tagen geplatzt
Das ist gewiss keine Zwischenbilanz, für die man sich schämen müsste. Doch das Aus gegen die Werkself schmerzt Dortmund enorm, schließlich ist der Pokal häufig die einzig realistische Titelchance. Der "besondere Wunsch" von Lars Ricken, "dass unser zukünftiger Präsident Aki Watzke am Ende der Saison den DFB-Pokal in den Händen halten kann", so viel ist klar nur neun Tage nach seiner Äußerung auf der Mitgliederversammlung klar, wird nicht in Erfüllung gehen.
"Das sind zwei enorm wichtige Spiele, weil wir dann wissen, wohin die Saison verläuft", blickte Innenverteidiger Nico Schlotterbeck vergangene Woche auf das Doppel-Duell mit Leverkusen. "Deswegen musst du beide Spiele so angehen, als ob es die wichtigsten der Saison sind. Dann sehen wir, wo wir stehen. Ich glaube, auch für den Verein sind die Spiele jetzt sehr, sehr wichtig."
Und jetzt - wohin verläuft die Saison für Dortmund? Das ist Anfang Dezember natürlich schwer abzusehen, doch nach menschlichem Ermessen dürfte man bei der Borussia auch in der fünften Spielzeit in Folge keine Silberware in den Händen halten. Das wäre zweifelsfrei eine Enttäuschung, wenn man bedenkt, dass mit Ricken der Sport-Boss gerade erst das Wort "titelreif" in den Raum warf.
DFB-Pokal entwickelt sich für BVB allmählich zum ungeliebten Wettbewerb
Gerade auch Schlotterbeck, der in den vergangenen drei, vier Pflichtspielen längst nicht mehr so souverän agierte wie noch unmittelbar nach seinem Comeback im September, könnte das Pokal-Aus hinsichtlich seiner möglichen Vertragsverlängerung noch einmal mehr ins Grübeln bringen. Der Nationalspieler will Trophäen gewinnen und hat die Möglichkeiten, zu Klubs zu wechseln, bei denen die Chance darauf höher ist, als beim BVB. "Natürlich tut das extrem weh, ich bin auch extrem niedergeschlagen", sagte er.
Anders als die Königsklasse entwickelt sich der Pokal für Dortmund, das nach zwölf ungeschlagenen Heim-Pflichtspielen erstmals wieder verlor, allmählich zu einem ungeliebten Wettbewerb. Seit dem Sieg im Jahr 2021 verpassten die Westfalen in vier der fünf Spielzeiten das Viertelfinale. In jeder der jüngsten vier Saisons schied man zudem gegen ein Team aus der Bundesliga aus.
Die Frage, wo denn nun die Mannschaft steht, wurde Schlotterbeck indes nicht gestellt. "Wir wollen trotzdem ganz viel erreichen", betonte er zwar. Doch er wird nicht zum ersten Mal in seiner Zeit beim BVB gesehen haben: Der Mannschaft fehlt es am Killerinstinkt in den ganz großen Duellen mit Gegnern vom selben oder einem größeren Kaliber.
BVB rannte in Halbzeit zwei ideenlos an
Genau dies bemängelte anschließend auch Kapitän Emre Can. Schlotterbeck sagte: "In der zweiten Halbzeit hat uns die Durchschlagskraft gefehlt." Der erste Abschnitt war dagegen eine der besseren ersten Halbzeiten der ansonsten oft nur schwer ins Spiel findenden Dortmunder.
Durch die Hereinnahme von Fabio Silva als Stürmer für Serhou Guirassy schnellte die Anzahl an flachen, scharfen Flanken von außen in die Höhe. Besonders der Chancen-Dreierpack von Karim Adeyemi vor dem Halbzeitpfiff hätte für den Ausgleich sorgen müssen.
Geht man aber etwas mehr ins Detail, so stellt man nicht nur bei diesen Adeyemi-Abschlüssen fest: Dortmund blieb, wie übrigens bereits im vorherigen Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt, ohne Schuss aufs Tor vor der Pause. Wie Statistiken jedoch auch täuschen können, zeigt sich anhand der Tatsache, dass der BVB im zweiten Abschnitt zwar viermal aufs gegnerische Gehäuse schoss, offensiv aber weitestgehend ideenlos anrannte.
Dortmund versuchte es viel zu häufig mit Flanken
Und genau da steht auch die Borussia: Im eigenen Ballbesitz tut man sich weiter teils unheimlich schwer, konstruktiven, zielgerichteten und letztlich gefährlichen Offensivfußball zu spielen. Kovacs Urteil nach dem Spiel, man könne sich nichts vorwerfen, "außer dass wir die Chancen nicht effektiver genutzt haben", greift zu kurz.
Gerade mit Blick auf die zweite Halbzeit. Dort wurde der BVB kaum noch entscheidend gefährlich. Guirassys Einwechslung zusammen mit den Offensivkräften Julian Brandt und Maximilian Beier verpuffte. Auch deshalb, weil es Kovacs Team viel zu häufig mit Flanken versucht, die meist von ungenügender Qualität sind.
Sieben von elf Dortmunder Eckbällen kamen beispielsweise in den zweiten 45 Minuten zustande, doch nicht eine dieser Standardsituationen wurde für Bayer brenzlig. Dortmunds Hereingaben fehlt schlicht zu häufig die Präzision. Ist dies der Fall, muss das Team seine Hoffnung aus dem Gewinn zweiter Bälle schöpfen, um daraus zu Abschlusssituationen zu kommen.
Dortmunds unzureichende B-Note hat einen großen Traum platzen lassen
Dass dies alles andere als ansehnlich ist, wurde bereits oft thematisiert und von Kovac mit Blick auf seine statistisch positive Bilanz als BVB-Coach als "B-Note" abgekanzelt. Man kann sich allerdings nicht immer auf die oft hervorragende Effizienz des Teams verlassen.
Nun hat die weiter unzureichende B-Note einen großen Traum des Klubs platzen lassen. Wie sich diese Realität künftig auf Dortmunds Richtung in der restlichen Saison auswirkt, wird nun nicht nur für Kovac spannend zu beobachten sein.
BVB - Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
Termin Spiel 7. Dezember, 17.30 Uhr BVB - TSG Hoffenheim (Bundesliga) 10. Dezember, 21 Uhr BVB - Bodö/Glimt (Champions League) 14. Dezember, 15.30 Uhr SC Freiburg - BVB (Bundesliga)