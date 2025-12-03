Der große Traum des BVB ist nach nur neun Tagen geplatzt

Das ist gewiss keine Zwischenbilanz, für die man sich schämen müsste. Doch das Aus gegen die Werkself schmerzt Dortmund enorm, schließlich ist der Pokal häufig die einzig realistische Titelchance. Der "besondere Wunsch" von Lars Ricken, "dass unser zukünftiger Präsident Aki Watzke am Ende der Saison den DFB-Pokal in den Händen halten kann", so viel ist klar nur neun Tage nach seiner Äußerung auf der Mitgliederversammlung klar, wird nicht in Erfüllung gehen.

"Das sind zwei enorm wichtige Spiele, weil wir dann wissen, wohin die Saison verläuft", blickte Innenverteidiger Nico Schlotterbeck vergangene Woche auf das Doppel-Duell mit Leverkusen. "Deswegen musst du beide Spiele so angehen, als ob es die wichtigsten der Saison sind. Dann sehen wir, wo wir stehen. Ich glaube, auch für den Verein sind die Spiele jetzt sehr, sehr wichtig."

Und jetzt - wohin verläuft die Saison für Dortmund? Das ist Anfang Dezember natürlich schwer abzusehen, doch nach menschlichem Ermessen dürfte man bei der Borussia auch in der fünften Spielzeit in Folge keine Silberware in den Händen halten. Das wäre zweifelsfrei eine Enttäuschung, wenn man bedenkt, dass mit Ricken der Sport-Boss gerade erst das Wort "titelreif" in den Raum warf.