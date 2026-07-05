Der größte Erfolg uhrer WM-Geschichte! Erling Haaland und ein überraschender Held führen Norwegen gegen Brasilien ins Viertelfinale

Der unaufhaltsame Torgigant Erling Haaland hat die stolze Fußballnation Brasilien in tiefe Trauer gestürzt und Norwegens Nationalteam zum größten WM-Erfolg seiner Geschichte geführt.
Durch das 2:1 (0:0) gegen den Rekordweltmeister erreichten die Skandinavier erstmals überhaupt das Viertelfinale und unterstrichen ihren Status als "Angstgegner" der Selecao.
Haaland mit einem Doppelpack (80. und 90.) erlöste Norwegen, das die einzige Nation bleibt, gegen die Brasilien schon gespielt, aber in fünf Partien noch nie gewonnen hat. Nicht zuletzt, weil Bruno Guimaraes (14.) in East Rutherford einen Foulelfmeter vergab. Der Anschluss durch einen weiteren Strafstoß, den Neymar verwandelte (90.+10), kam zu spät. Während das WM-Abenteuer für Haaland am Samstag in Miami mit einem Duell mit Co-Gastgeber Mexiko oder England weitergeht, verlängert sich die Leidenszeit der brasilianischen Anhänger von 24 Jahren ohne WM-Titel. Es ist das schlechteste Abschneiden eines brasilianischen Teams seit 1990.
Die Brasilianer von Trainer Carlo Ancelotti hatten sich fest vorgenommen, ihren Europa-Fluch zu brechen. Seit dem bis dato letzten WM-Triumph 2002 gegen Deutschland gewann die Selecao in der K.o.-Phase gegen keinen europäischen Gegner mehr. Für das Duell mit Norwegens Urgewalt im Sturm legte sich Ancelotti jedoch keinen "Anti-Haaland-Plan" zurecht.
Der italienische Coach vertraute seiner Mannschaft, die allerdings einen schlechten Start erwischte. Der Treffer des Norwegers Patrick Berg zählte zwar aufgrund einer Abseitsstellung nicht (3.), Guimaraes scheiterte dafür mit einem schwachen Strafstoß an Örjan Nyland. Kristoffer Ajer hatte Matheus Cunha von den Beinen geholt, Schiedsrichter Ismail Elfath (USA) benötigte die Videobilder, um auf den Punkt zu zeigen.
Neymar saß zunächst einmal mehr auf der Bank, Raphinha nach zweiwöchiger Verletzungspause dagegen wieder. Sie sahen eine dominante Selecao, die durch ihren Starangreifer Vinicius Júnior (40.) eine weitere Chance vergab, aber auch gefährliche Konter Norwegens, bei denen Martin Ödegaard (35.) und Haaland sich annäherten (37.). Alisson Becker reagierte dazu stark bei der besten Gelegenheit der Skandinavier durch Ödegaard (45.+3).
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Nyland mit dem Spiel seines Lebens - Schjelderup als Superjoker
Norwegen fand immer besser ins Spiel, obwohl in Alexander Sörloth der bis dahin auffälligste Spieler zur Pause in der Kabine geblieben war. Ancelotti reagierte auf die Probleme seines Teams und brachte zunächst Jungstar Endrick, der bei seiner ersten Aktion die Riesenchance zur Führung liegen (59.) ließ, und etwas später Altstar Neymar. Die Fans tobten.
Die Kontrolle wechselte in einer mitunter rasanten Partie immer wieder die Seite. Der starke Nyland, der letztlich das Spiel seines Lebens machte, parierte gegen Gabriel (62.), dafür verpasste Haaland (67.) auf der Gegenseite eine Hereingabe nur knapp. Nach einer Flanke des eingewechselten Superjokers Schjelderup war er spät aber zur Stelle und erzielte seinen sechsten WM-Treffer. Brasilien drängte nun, doch Nyland lenkte kurz vor dem Ende eine verunglückte Bogenlampe von Ajer an den Pfosten (85.). Auf der anderen Seite sorgte Haaland erneut auf Vorlage von Schjelderup mit einem satten Flachschuss für die Entscheidung.
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Erling Haaland ist Mittelstürmer – und zwar einer, wie man ihn im modernen Fußball kaum besser finden könnte. Seine Aufgabe? Tore. Viele Tore. Er spielt zentral, mit Kraft, Tempo, cleveren Laufwegen und dieser fast unheimlichen Effizienz vor dem Tor.
Geboren wurde er am 21. Juli 2000 in Leeds, England. Sein Vater, Alf-Inge Haaland, war damals Profi bei Leeds United – daher auch der englische Geburtsort. Aufgewachsen ist er dann in Norwegen, in der Stadt Bryne.
Bei Manchester City läuft Haaland mit der Nummer 9 auf – eine klassische Stürmernummer, die ziemlich genau zusammenfasst, was er auf dem Platz macht: vorne lauern, Chancen erspüren, abdrücken.
Mit 1,95 Metern Körpergröße ist Haaland eine echte Erscheinung. Und das nicht nur auf dem Papier – er bringt Wucht mit, wirkt aber gleichzeitig erstaunlich agil für seine Größe. Eine seltene Kombination.
Rund 88 Kilogramm bringt er auf die Waage. Das passt: robust gebaut, muskulös, aber trotzdem spritzig. Auf dem Platz wirkt er wie ein Panzer mit Turbolader.
Offizielle Angaben gibt es nicht – geschätzt wird EU 46 bis 47. Haalands Schuhe? Speziell angepasst, versteht sich. Nike sorgt dafür, dass alles sitzt.
Sein linker Fuß ist der dominante. Die meisten seiner Tore schießt er damit. Mit rechts trifft er aber auch regelmäßig – was ihn noch unberechenbarer macht.
Seine Anfänge hatte er bei Bryne FK – dort, wo Haaland aufgewachsen ist. Danach folgten Molde FK, Salzburg, Borussia Dortmund – und schließlich der Sprung zu Manchester City. Ein Weg mit klarer Linie.
Sein Hauptwohnsitz ist in Manchester – ganz in der Nähe des Trainingszentrums. Außerdem besitzt er Immobilien in Norwegen, und angeblich auch eine Finca in Spanien. Details? Bleiben privat.
Seine Autosammlung ist berühmt: Bugatti, Ferrari Monza, Mercedes-AMG One, Rolls-Royce Cullinan – dazu Alltagsklassiker wie ein Range Rover oder ein Audi RS6. Je nach Stimmung und Anlass.
Ja, er kann. Während seiner Zeit in Dortmund hat Haaland Deutsch gelernt – und auch in Interviews gezeigt, dass er sich gut verständigen kann. Kein Akzentwunder, aber völlig alltagstauglich.
Seit 2024 ist bekannt: Haaland ist Vater geworden. Viel mehr ist dazu nicht öffentlich – er schützt sein Privatleben konsequent.
Isabel Haugseng Johansen – sie kommt wie er aus Bryne, man kennt sich also schon ewig. Die beiden führen eine eher zurückhaltende Beziehung, leben aber offenbar zusammen in England.
Je nach Quelle liegt sein Jahresgehalt zwischen 33 und 55 Millionen Euro – abhängig von Boni. Sein Vermögen? Schätzungen gehen von weit über 100 Millionen Euro aus. Und das ist wohl eher konservativ.
Mit Salzburg holte Haaland Meisterschaft und Pokal, mit dem BVB den DFB-Pokal. Der große Coup folgte bei City: Premier League, FA Cup und Champions League – alles in einer Saison. 2024 kam der nächste Meistertitel dazu. Und individuell? Da hat er 2023 fast alles abgeräumt.
Noch kein einziges Mal. 2023 war er aber ganz nah dran – Platz 2 hinter Messi. Viele sehen ihn schon als nächsten großen Favoriten.
Auch hier bisher kein Sieg. 2023 war Haaland erneut Zweiter – wieder hinter Messi. Es dürfte aber nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sein Name ganz oben auftaucht.
Gleich zwei: "The Man-Child" – wegen seines schnellen Wachstums bei Molde – und "Goal Machine", weil er einfach immer trifft. Beide Spitznamen treffen ziemlich genau ins Schwarze.