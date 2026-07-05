Der größte Erfolg uhrer WM-Geschichte! Erling Haaland und ein überraschender Held führen Norwegen gegen Brasilien ins Viertelfinale

Die Brasilianer von Trainer Carlo Ancelotti hatten sich fest vorgenommen, ihren Europa-Fluch zu brechen. Seit dem bis dato letzten WM-Triumph 2002 gegen Deutschland gewann die Selecao in der K.o.-Phase gegen keinen europäischen Gegner mehr. Für das Duell mit Norwegens Urgewalt im Sturm legte sich Ancelotti jedoch keinen "Anti-Haaland-Plan" zurecht.

Der italienische Coach vertraute seiner Mannschaft, die allerdings einen schlechten Start erwischte. Der Treffer des Norwegers Patrick Berg zählte zwar aufgrund einer Abseitsstellung nicht (3.), Guimaraes scheiterte dafür mit einem schwachen Strafstoß an Örjan Nyland. Kristoffer Ajer hatte Matheus Cunha von den Beinen geholt, Schiedsrichter Ismail Elfath (USA) benötigte die Videobilder, um auf den Punkt zu zeigen.

Neymar saß zunächst einmal mehr auf der Bank, Raphinha nach zweiwöchiger Verletzungspause dagegen wieder. Sie sahen eine dominante Selecao, die durch ihren Starangreifer Vinicius Júnior (40.) eine weitere Chance vergab, aber auch gefährliche Konter Norwegens, bei denen Martin Ödegaard (35.) und Haaland sich annäherten (37.). Alisson Becker reagierte dazu stark bei der besten Gelegenheit der Skandinavier durch Ödegaard (45.+3).