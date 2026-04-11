Für den ehemaligen englischen Nationalspieler Peter Crouch ist Harry Kane vom FC Bayern München der Top-Favorit auf den Ballon d'Or, die Auszeichnung für den besten Fußballer des Jahres.
"Der gefährlichste Stürmer der Welt": Bayern Münchens Harry Kane wird als Favorit für Ballon d'Or gehandelt
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Peter Crouch über Harry Kanes Zahlen: "Das ist doch verrückt, oder?"
"In diesem Jahr gibt es keinen Spieler, der alle überragt. Aber Harry Kane hat sowas wie 49 Tore in 40 Spielen gemacht. Das ist doch verrückt, oder? Natürlich kann man sagen, dass die Bundesliga nicht so stark ist wie LaLiga, aber ich habe das Spiel am Dienstag gesehen - und sie haben Real Madrid beherrscht. Das 2:1 war schmeichelhaft für Real Madrid", sagte Crouch bei Paddy Power.
Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League setzte sich der FCB im Santiago Bernabeu nach einer starken Vorstellung mit 2:1 durch, wobei Harry Kane kurz nach dem Seitenwechsel das zwischenzeitliche 2:0 mit einem Schuss aus der Distanz erzielte.
- Paddy Power
Harry Kane "eine absolute Tor-Garantie"
Die Chancen Kanes auf den Gewinn des Ballon d'Or dürften auch von Englands Auftreten bei der WM in diesem Sommer abhängen. "Harry ist der wichtigste Mann. Eine absolute Tor-Garantie, ganz egal, gegen wen er spielt. Er ist aktuell der gefährlichste Stürmer der Welt. Warum sollte er also nicht der Favorit auf den Ballon d'Or sein?", argumentierte Crouch.
"Die WM wird ein wichtiger Faktor sein. Da muss er auch gut sein. Wenn Bayern auch noch ins Champions-League-Finale kommt, hat er gute Chancen, den Ballon d'Or zu holen", befand der Engländer.
Kanes beste Platzierung beim Ballon d'Or ist bislang ein zehnter Platz, den er gleich dreimal erreichte (2017, 2018, 2024). 2025 war er der beste Bundesliga-Spieler auf dem 13. Rang. Die Auszeichnung sicherte sich zuletzt Ousmane Dembele vom Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain.
Die Zahlen von Harry Kane in der Saison 2025/26:
- Spiele: 41
- Einsatzminuten: 3285
- Tore: 49
- Assists: 5
Häufig gestellte Fragen
Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.
Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.
Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.
Harry Kane ist 1,88 Meter groß.
Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.
Harry Kane hat Schuhgröße 45.
Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.
Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.
Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.
Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).
Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.
Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.
Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.
Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.
Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.
Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf etwa 60 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.
Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.
Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballond'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.
Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.