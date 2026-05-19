Der Galactico unter den Galacticos, der nicht ausreichend gewürdigt wird: Zinedine Zidane kommt in unsere Hall of Fame

Die Fußsohle des linken Fußes streift den Ball und bremst ihn ab, dann sorgt die des rechten Fußes für eine deutliche Richtungsänderung, et voila: Fertig! Manche nennen es "Veronica", andere "Roulette". Für alle, die den Fussball zwischen den 1990er-Jahren und den frühen 2000er-Jahren erlebt haben, ist es "der legendäre Spielzug von Zinedine Zidane".

Viele Champions haben mit unvergesslichen Spielzügen, außergewöhnlichen Toren oder starken Leistungen Fußballgeschichte geschrieben, doch niemand bestritt je ein perfektes Spiel. Zumindest bis zum 1. Juli 2006, als die Nummer 10 der französischen Nationalmannschaft im Frankfurter Stadion entschied, einen Eindruck für die Ewigkeit zu schaffen.

Die Leistung, die Zinedine Zidane im Viertelfinale der Weltmeisterschaft gegen Brasilien zeigte, gilt für viele als beste Einzelleistung eines Spielers der Geschichte. Geniale Spielzuege, präzise Pässe, Steilpässe, gewonnene Zweikämpfe, Kopfballduelle und Dribblings reihten sich aneinander. Jeder Spielzug löste Applaus aus und brachte Stars wie Ze Roberto, Gilberto Silva, Cafu und Roberto Carlos aus dem Gleichgewicht.

Diese 90 Minuten zeigen Zidane in Reinkultur und markieren den Übergang zwischen zwei Epochen des Fußballs. Das war das vorletzte Spiel seiner Karriere. Zidane beendete sie mit 34 Jahren, als er noch zu den Besten der Welt gehörte und kurz vor seinem zweiten Ballon d'Or stand – eine Chance, die ihm nach dem berühmten Kopfstoss gegen Marco Materazzi im Finale entglitt. Er wäre der erste Spieler gewesen, der den Goldenen Ball als bereits zurückgetretener Akteur gewonnen hätte.