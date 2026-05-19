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Renato Maisani

Der Galactico unter den Galacticos, der nicht ausreichend gewürdigt wird: Zinedine Zidane kommt in unsere Hall of Fame

Hall of Fame
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Z. Zidane
Frankreich
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Eine historische Weltmeisterschaft, die er als Kapitän gewann, ein unvergessliches Tor, ein "Ballon d'Or" und ein Trick, der für immer sein Markenzeichen bleiben wird: Zinedine Zidane kommt als 13. Mitgleid in die GOAL Hall of Fame.

Die Fußsohle des linken Fußes streift den Ball und bremst ihn ab, dann sorgt die des rechten Fußes für eine deutliche Richtungsänderung, et voila: Fertig! Manche nennen es "Veronica", andere "Roulette". Für alle, die den Fussball zwischen den 1990er-Jahren und den frühen 2000er-Jahren erlebt haben, ist es "der legendäre Spielzug von Zinedine Zidane".

Viele Champions haben mit unvergesslichen Spielzügen, außergewöhnlichen Toren oder starken Leistungen Fußballgeschichte geschrieben, doch niemand bestritt je ein perfektes Spiel. Zumindest bis zum 1. Juli 2006, als die Nummer 10 der französischen Nationalmannschaft im Frankfurter Stadion entschied, einen Eindruck für die Ewigkeit zu schaffen.

Die Leistung, die Zinedine Zidane im Viertelfinale der Weltmeisterschaft gegen Brasilien zeigte, gilt für viele als beste Einzelleistung eines Spielers der Geschichte. Geniale Spielzuege, präzise Pässe, Steilpässe, gewonnene Zweikämpfe, Kopfballduelle und Dribblings reihten sich aneinander. Jeder Spielzug löste Applaus aus und brachte Stars wie Ze Roberto, Gilberto Silva, Cafu und Roberto Carlos aus dem Gleichgewicht.

Diese 90 Minuten zeigen Zidane in Reinkultur und markieren den Übergang zwischen zwei Epochen des Fußballs. Das war das vorletzte Spiel seiner Karriere. Zidane beendete sie mit 34 Jahren, als er noch zu den Besten der Welt gehörte und kurz vor seinem zweiten Ballon d'Or stand – eine Chance, die ihm nach dem berühmten Kopfstoss gegen Marco Materazzi im Finale entglitt. Er wäre der erste Spieler gewesen, der den Goldenen Ball als bereits zurückgetretener Akteur gewonnen hätte.

  • Zinedine Zidane: Ein Galactico unter den Galacticos

    Aber Zidane war noch viel mehr. Er war der "Galactico unter den Galacticos", Er erzielte eines der schönsten Tore der Fußballgeschichte – im Champions-League-Finale. Er brachte der französischen Nationalmannschaft den ersten Weltmeistertitel – vor heimischem Publikum und mit einem Doppelpack im Finale. Und er brachte viele Juventus-Fans zum Zweifeln, wenn es um die Frage "Wer war der beste französische Fußballer aller Zeiten?" geht. Für manche lautet die Antwort inzwischen nicht mehr Platini.

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  • Magische Bewegungen

    Natürlich waren das andere Zeiten. Aber Zidanes Bewegungen hatten schon immer etwas Magisches. Seine Spielzüge waren besonders. Seine Vorstöße mit dem Ball am Fuß führten immer zu dem Gedanken: "Oh, er ist ja auch noch schnell." Vielleicht war er das gar nicht, doch durch seine Art, den Ball zu verteidigen, wirkte er so. Er hielt damit Gegner, die schneller waren als er, auf sicherer Distanz.

  • Aber wurde Zidane ausreichend gewürdigt?

    Man kann nicht behaupten, dass Zidane "unterschätzt" wurde, aber man kann durchaus argumentieren, dass er nicht immer gebührend gewuerdigt wurde. Denn Zidane ist einer der besten Spieler der Fussballgeschichte, doch wenn solche "Ranglisten" erstellt werden, erwähnen ihn nur wenige. Ein Blick auf das Spiel Frankreich gegen Brasilien wuerde ausreichen, um diese Meinung zu revidieren.

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