Für Darwin Nunez steht wohl das nächste Kapitel seiner Karriere an. Kehrt der Stürmer in die Premier League zurück? Wie die englische Zeitung Mirror berichtet, hat der 26-Jährige seinen Vertrag beim saudi-arabischen Klub Al Hilal einvernehmlich aufgelöst.
Der FC Liverpool bezahlte einst 85 Millionen Euro für ihn! Gefallener Stürmer nach angeblicher Vertragsauflösung im Sommer ablösefrei
Nunez wechselte für 53 Mio. Euro zu Al Hilal
Dabei war Nunez erst im vergangenen Sommer für 53 Millionen Euro vom FC Liverpool in die Wüste gewechselt. Die Reds bezahlten indes vor rund vier Jahren satte 85 Millionen Euro für den Uruguayer, der für die kommende Saison damit ablösefrei zu haben ist.
Womöglich kommt es dann sogar zu einer Rückkehr in die Premier League. Sowohl Newcastle United als auch der FC Chelsea sollen Interesse zeigen. Doch wie kam es überhaupt zu dem drastischen Schritt bei Al Hilal?
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Nunez musste für Benzema weichen
Nunez war im Winter die Spielberechtigung in der Saudi Pro League entzogen worden, nachdem Karim Benzema zu Al Hilal gewechselt war. Grund dafür ist die dortige Ausländerregelung. Jene besagt, dass maximal zehn ausländische Spieler pro Kader, wovon acht beliebig alt und zwei U20 sein müssen, zugelassen sind.
Zuvor hatte Nunez die hohen Erwartungen an ihn nur bedingt erfüllen können. in 22 Spielen gelangen ihm neun Treffer und fünf Assists. Benzema kommt seit seiner Ankunft Anfang Februar auf ebenso viele Treffer und fünf Vorlagen. Dafür brauchte er jedoch zehn Partien weniger.
Für Nunez ist die aktuelle Situation mit Blick auf die Weltmeisterschaft im Sommer eine Hiobsbotschaft. Seit dem 16. Februar bestritt der 26-Jährige kein Pflichtspiel auf Vereinsebene mehr. Im letzten Gruppenspiel der AFC Champions League, in der er weiterhin spielberechtigt war, erzielte Nunez sogar noch zwei Treffer. Beim Achtelfinal-Aus im April schaffte er es jedoch nicht in den Kader. Somit wackelt auch sein Stammplatz in der Nationalmannschaft gewaltig. Bei den Testspielen gegen England und Algerien Ende März wurde er immerhin jeweils in der Schlussphase eingewechselt. Für zumindest eine Nominierung dürfte es also reichen.