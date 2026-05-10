Der FC Liverpool bezahlte einst 85 Millionen Euro für ihn! Gefallener Stürmer nach angeblicher Vertragsauflösung im Sommer ablösefrei

Nunez war im Winter die Spielberechtigung in der Saudi Pro League entzogen worden, nachdem Karim Benzema zu Al Hilal gewechselt war. Grund dafür ist die dortige Ausländerregelung. Jene besagt, dass maximal zehn ausländische Spieler pro Kader, wovon acht beliebig alt und zwei U20 sein müssen, zugelassen sind.

Zuvor hatte Nunez die hohen Erwartungen an ihn nur bedingt erfüllen können. in 22 Spielen gelangen ihm neun Treffer und fünf Assists. Benzema kommt seit seiner Ankunft Anfang Februar auf ebenso viele Treffer und fünf Vorlagen. Dafür brauchte er jedoch zehn Partien weniger.

Für Nunez ist die aktuelle Situation mit Blick auf die Weltmeisterschaft im Sommer eine Hiobsbotschaft. Seit dem 16. Februar bestritt der 26-Jährige kein Pflichtspiel auf Vereinsebene mehr. Im letzten Gruppenspiel der AFC Champions League, in der er weiterhin spielberechtigt war, erzielte Nunez sogar noch zwei Treffer. Beim Achtelfinal-Aus im April schaffte er es jedoch nicht in den Kader. Somit wackelt auch sein Stammplatz in der Nationalmannschaft gewaltig. Bei den Testspielen gegen England und Algerien Ende März wurde er immerhin jeweils in der Schlussphase eingewechselt. Für zumindest eine Nominierung dürfte es also reichen.