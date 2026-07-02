Nach Informationen von Sky hat die TSG Hoffenheim eine mündliche Einigung mit Supertalent Natan De Cat erzielt. Der FC Bayern München sowie Borussia Dortmund, die beiden in den vergangenen Monaten immer wieder mit dem Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht wurden, gehen damit aller Voraussicht nach leer aus. Der FCB hat sich allerdings angeblich auch schon aufgrund interner Entscheidungen aus dem Rennen zurückgezogen. Auch beim BVB soll man aufgrund der Ablöseforderungen Abstand von einem Transfer genommen haben.
Der FC Bayern und Borussia Dortmund gehen wohl leer aus: TSG Hoffenheim offenbar mit Supertalent einig
Noch besteht jedoch eine kleine Restchance, das De Cat trotzdem nicht in Hoffenheim landen wird. Die Einigung mit dem Spieler gilt zwar für einen Vertrag bis 2031, doch noch muss die TSG mit dem RSC Anderlecht über die Ablösesumme verhandeln.
Zuletzt hatten die Belgier noch über 20 Millionen Euro verlangt, was dem BVB zu viel war und auch die Kraichgauer würden den Preis gerne noch drücken. Sollte der Bundesligist am Ende tatsächlich mehr als 18 Millionen Euro überweisen, wäre De Cat der neue Rekordtransfer der TSG. Bisher gehört dieser Titel Adam Hlozek, der für diese Summe 2024 von Bayer Leverkusen verpflichtet wurde.
Die Ablöse sollte in allen Fällen zu stemmen sein, da die TSG laut übereinstimmenden Medienberichten Bazoumana Toure in die Premier League verkaufen wird. Der angebliche Wunschtransfer des BVB wechselt für 50 Millionen Euro zu Newcastle United.
In der vergangenen Saison absolvierte De Cat 46 Pflichtspiele für Anderlecht, in denen er drei Tore erzielte und fünf weitere Treffer vorbereitete.
- AFP
De Cat, Sano oder Stage: Hoffenheim such den Prömel-Nachfolger
In Hoffenheim könnte der 17-Jährige die Nachfolge von Grischa Prömel antreten, der sich zur kommenden Saison dem VfB Stuttgart anschließen wird. De Cat ist allerdings nicht der einzige Mittelfeldspieler, der dafür infrage kommt.
Laut Sky hat die TSG auch mit Kodai Sano (NEC Nijmegen) und Jens Stage (Werder Bremen) eine mündliche Einigung erzielen können. Verpflichtet werden soll allerdings nur einer der drei. Sano, der Bruder vom Mainzer Shootingstar Kaishu Sano, hatte sich in der Eredivisie als Dauerbrenner einen Namen gemacht und stand in jedem einzelnen Spiel über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Dabei gelangen ihm drei Treffer und sieben Assists.
Stage absolvierte für Werder zwar "nur" 29 Bundesliga-Partien in der abgelaufenen Saison, war dafür aber mit zehn Toren und zwei Vorlagen der Garant für den Klassenerhalt der Bremer. Bereits in der vorherigen Spielzeit hatte der Däne 14 Scorerpunkte (zehn Tore, vier Vorlagen) gesammelt. Laut Sky soll mit dem 29-Jährigen schon seit längerer Zeit alles besprochen sein, doch die Gespräche mit Werder stocken, sodass ein Transfer aktuell immer unwahrscheinlicher wird.