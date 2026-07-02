Der FC Bayern und Borussia Dortmund gehen wohl leer aus: TSG Hoffenheim offenbar mit Supertalent einig

Noch besteht jedoch eine kleine Restchance, das De Cat trotzdem nicht in Hoffenheim landen wird. Die Einigung mit dem Spieler gilt zwar für einen Vertrag bis 2031, doch noch muss die TSG mit dem RSC Anderlecht über die Ablösesumme verhandeln.

Zuletzt hatten die Belgier noch über 20 Millionen Euro verlangt, was dem BVB zu viel war und auch die Kraichgauer würden den Preis gerne noch drücken. Sollte der Bundesligist am Ende tatsächlich mehr als 18 Millionen Euro überweisen, wäre De Cat der neue Rekordtransfer der TSG. Bisher gehört dieser Titel Adam Hlozek, der für diese Summe 2024 von Bayer Leverkusen verpflichtet wurde.

Die Ablöse sollte in allen Fällen zu stemmen sein, da die TSG laut übereinstimmenden Medienberichten Bazoumana Toure in die Premier League verkaufen wird. Der angebliche Wunschtransfer des BVB wechselt für 50 Millionen Euro zu Newcastle United.

In der vergangenen Saison absolvierte De Cat 46 Pflichtspiele für Anderlecht, in denen er drei Tore erzielte und fünf weitere Treffer vorbereitete.