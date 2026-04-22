Der FC Bayern leidet in doppelter Hinsicht mit: In England bahnt sich ein undenkbares Novum im Weltfußball an

Fünf Spieltage vor Saisonende rangieren die Spurs zwei Punkte hinter dem rettenden 17. Platz, den aktuell West Ham United belegt. Zwei Punkte sind aktuell viel für Tottenham, sehr viel. Der letzte Sieg in der Premier League datiert schließlich vom 28. Dezember vergangenen Jahres gegen Crystal Palace. Darauf folgten bis heute 15 sieglose Spiele und zwei Trainerwechsel.

Der Däne Thomas Frank musste im Februar gehen, sein Nachfolger Igor Tudor aus Kroatien währte nur 44 Tage, kürzlich wurde er durch den Italiener Roberto De Zerbi ersetzt. In dessen zweitem Spiel an der Seitenlinie gegen Brighton & Hove Albion am Samstag schien das Ende der Durststrecke ganz nahe. Doch dann patzte der österreichische Verteidiger Kevin Danso in der Nachspielzeit entscheidend und verschuldete so den 2:2-Ausgleich. Danso wurde in den sozialen Netzwerken anschließend massiv rassistisch angefeindet, wovon sich der Klub in einer Stellungnahme distanzierte.

Sollten die Spurs auch am kommenden Samstag gegen die Wolverhampton Wanderers und somit das 16. Spiel in Folge nicht gewinnen, würden sie einen 91 Jahre alten Negativrekord einstellen. So lange blieben sie letztmals 1935 sieglos. Die Wolves sind als Tabellenletzter bereits fix abgestiegen und mit Abstand der leichteste Gegner im Restprogramm. Anschließend geht es noch gegen die Topteams FC Chelsea und Aston Villa, sowie gegen Leeds United und am letzten Spieltag gegen den FC Everton.

"Dieses Team ist in der Lage, fünf Spiele in Folge zu gewinnen", findet Trainer De Zerbi. Händeringend versucht er bei seinen Spielern Optimismus zu verbreiten und erteilte dafür sogar einen Gute-Laune-Befehl. "Sie müssen mit einem Lächeln zum Training kommen, sonst können sie gleich wieder nach Hause gehen", sagt De Zerbi. "Ich habe keine Zeit für negative Menschen, traurige Spieler oder Co-Trainer. Ich mag keine Leute, die jammern und negativ denken."