Eine Warnung vorweg: Dieser Text enthält viele Zahlen, aber nichts unterstreicht die undenkbaren Entwicklungen bei Tottenham Hotspur plakativer. Die Spurs haben in den vergangenen drei Jahren 726 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben. In England überbieten diesen Wert nur der FC Chelsea und Manchester City. Zieht man die Transfereinnahmen ab, bleibt ein Minus von 466 Millionen. Der zweithöchste Wert nach dem FC Arsenal. Allein vergangenen Sommer investierte Tottenham 266 Millionen.
Der FC Bayern leidet in doppelter Hinsicht mit: In England bahnt sich ein undenkbares Novum im Weltfußball an
Tottenham-Absturz trotz irrer Transfer-Ausgaben: Erinnerungen an Leicester City
Diese gewaltigen Ausgaben resultieren in einem der teuersten Kader der Welt. 803 Millionen Euro sind die Spurs-Spieler laut dem Fachportal Transfermarkt aktuell zusammengerechnet wert. Weltweit überbieten das nur acht Klubs. Aus Deutschland lediglich der FC Bayern, mit 969 Millionen einen Platz vor Tottenham.
Trotzdem stehen die Spurs vor dem Abstieg aus der Premier League. Der von Transfermarkt bis dato am höchsten bewertete Absteiger der Fußballgeschichte ist Leicester City in der Saison 2022/23 - wobei Leicesters damaliger Kaderwert mit 444 Millionen nur etwas halb so hoch war wie Tottenhams aktueller. Der Weg der Foxes führte übrigens von der Meisterschaft 2016 mittlerweile in die 3. Liga.
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Tottenham Hotspur könnte Horror-Serie von 1935 einstellen
Fünf Spieltage vor Saisonende rangieren die Spurs zwei Punkte hinter dem rettenden 17. Platz, den aktuell West Ham United belegt. Zwei Punkte sind aktuell viel für Tottenham, sehr viel. Der letzte Sieg in der Premier League datiert schließlich vom 28. Dezember vergangenen Jahres gegen Crystal Palace. Darauf folgten bis heute 15 sieglose Spiele und zwei Trainerwechsel.
Der Däne Thomas Frank musste im Februar gehen, sein Nachfolger Igor Tudor aus Kroatien währte nur 44 Tage, kürzlich wurde er durch den Italiener Roberto De Zerbi ersetzt. In dessen zweitem Spiel an der Seitenlinie gegen Brighton & Hove Albion am Samstag schien das Ende der Durststrecke ganz nahe. Doch dann patzte der österreichische Verteidiger Kevin Danso in der Nachspielzeit entscheidend und verschuldete so den 2:2-Ausgleich. Danso wurde in den sozialen Netzwerken anschließend massiv rassistisch angefeindet, wovon sich der Klub in einer Stellungnahme distanzierte.
Sollten die Spurs auch am kommenden Samstag gegen die Wolverhampton Wanderers und somit das 16. Spiel in Folge nicht gewinnen, würden sie einen 91 Jahre alten Negativrekord einstellen. So lange blieben sie letztmals 1935 sieglos. Die Wolves sind als Tabellenletzter bereits fix abgestiegen und mit Abstand der leichteste Gegner im Restprogramm. Anschließend geht es noch gegen die Topteams FC Chelsea und Aston Villa, sowie gegen Leeds United und am letzten Spieltag gegen den FC Everton.
"Dieses Team ist in der Lage, fünf Spiele in Folge zu gewinnen", findet Trainer De Zerbi. Händeringend versucht er bei seinen Spielern Optimismus zu verbreiten und erteilte dafür sogar einen Gute-Laune-Befehl. "Sie müssen mit einem Lächeln zum Training kommen, sonst können sie gleich wieder nach Hause gehen", sagt De Zerbi. "Ich habe keine Zeit für negative Menschen, traurige Spieler oder Co-Trainer. Ich mag keine Leute, die jammern und negativ denken."
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Tottenham Hotspur schockt BVB und Eintracht Frankfurt in der Champions League
Tottenham zählt zwar nicht zu den titelreichsten Klubs Englands, seit jeher aber zur nationalen Elite. 1951 und 1961 wurden die Spurs Meister, als eines von nur sechs Gründungsmitgliedern der 1992 initiierten Premier League sind sie noch nie abgestiegen, in den vergangenen 13 Jahren landeten sie zehnmal in den Top-Sechs, 2017 wurden sie Vizemeister, 2019 standen sie im Champions-League-Finale, vergangenen Mai gewannen sie mit der Europa League zum vierten Mal einen Europapokal und ihren ersten Titel seit 2008.
Trainer Ange Postecoglou musste wegen des schlechten Abschneidens in der Premier League dennoch gehen. Tottenham geriet zwar nie in echte Abstiegsgefahr, rutschte in der Schlussphase aber bis auf Platz 17 ab, weil zu diesem Zeitpunkt nur noch der Europapokal zählte. Nach der neuerlichen Transferoffensive im vergangenen Sommer legten die Spurs unter Frank einen guten Saisonstart hin und rangierten Mitte Oktober auf Tabellenplatz drei.
Für zusätzliche Euphorie im Umfeld sorgte im September der überraschende Abschied des ungeliebten Langzeit-Klubbosses Daniel Levy. Ihn ersetzen die international unbekannten Peter Charrington und Vinai Venkatesham. Während Tottenham in der Premier League im Laufe des Herbsts allmählich abrutschte, stimmten die Ergebnisse in der Champions League weiterhin. Im Januar besiegten die Spurs Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt locker und schlossen die Ligaphase Ende Januar als Tabellenvierter ab.
Im Achtelfinale setzte es dann das Aus gegen Atletico Madrid. In Erinnerung blieb das Duell vor allem wegen des fragwürdigen Umgangs Tudors mit Antonin Kinsky: Im Hinspiel beorderte der damalige Trainer seinen nominellen Ersatzkeeper überraschend in die Startelf, wechselte ihn nach eklatanten Fehlern aber bereits nach 17 Minuten beim Stand von 0:3 wieder aus.
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Tottenham Hotspur und das unglaubliche Verletzungspech
Hier der hervorragende Saisonstart und die beachtlichen Erfolge in der Ligaphase der Champions League. Dort der historische Absturz in der Premier League seit dem Jahreswechsel. Wie das zusammenpasst, ist logisch nicht zu erklären. Grundsätzliche Probleme lassen sich aber durchaus finden.
Durch die zahlreichen Trainerwechsel der vergangenen Jahre hat Tottenham einen teuren, aber auch von unterschiedlichsten Ideengebern zusammengeschusterten Kader ohne klare Struktur und Hierarchie. Der langjährige Leistungsträger und Kapitän Heung-Min Son verabschiedete sich vergangenen Sommer. Seitdem fehlt ein gewachsener Führungszirkel, der der Mannschaft Stabilität und eine gewisse Resilienz verleiht. In den vergangenen 32 Ligaspielen, in denen die Spurs in Rückstand geraten sind, blieben sie auch sieglos.
Dazu kommt ein ungeheuerliches Verletzungspech: Mit Daniel Kulusevski und James Maddison absolvierten zwei der besten Spieler verletzungsbedingt noch kein Saisonspiel. Lucas Bergvall und Dominic Solanke fehlten zwischenzeitlich monatelang. Mohammed Kudus ist seit Anfang Januar unpässlich, für Kapitän Cristian Romero dürfte die Saison beendet sein.
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Auch der FC Bayern ist von Tottenhams Absturz betroffen
Etliche Neuzugänge erfüllten die hohen Erwartungen nicht, darunter auch die beiden ehemaligen Münchner Joao Palhinha und Mathys Tel. Für Leihgabe Palhinha, der immerhin einen guten Start mit einem Fallrückzieher-Tor erwischte, wird Tottenham die Kaufoption über 30 Millionen Euro nicht ziehen, er muss im Sommer zurück zum FC Bayern. Auch der deutsche Rekordmeister leidet unter diesem wirtschaftlichen Gesichtspunkt also mit den Spurs mit, auf individueller Ebene dürfte Harry Kane ein Abstieg seines langjährigen Klubs ebenfalls sehr schmerzen.
Insgesamt unter seinen Möglichkeiten blieb auch Xavi Simons, am Wochenende beim 2:2 gegen Brighton gelangen ihm aber immerhin zwei Scorerpunkte. Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund und Trainer Vincent Kompany wollten Simons vergangenen Sommer noch unbedingt zum FC Bayern holen. Klubpatron Uli Hoeneß verweigerte die Freigabe der finanziellen Mittel aber und verteilte als Trostpreis lediglich Apfelkuchen. Daraufhin schlug Tottenham zu und machte Simons mit einer Ablösesumme von 65 Millionen Euro zum Rekordtransfer. Eine von vielen, vielen Investitionen der vergangenen Jahre, die sich nicht lohnten.