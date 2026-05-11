Der FC Bayern hat einen würdigen Nachfolger: Wie Real Madrid zum neuen FC Hollywood wurde

Hinzu kamen virtuell auf dem Gehaltszettel ausgetragene Machtkämpfe wie jener von Vinicius, der in seinem neuen Vertrag wohl unbedingt ein höheres Salär stehen haben will als der aktuelle Topverdiener Kylian Mbappe. Ohnehin ist Real die Größe seiner Angestellten zuletzt etwas über den Kopf gewachsen, was letztlich in der Entlassung Alonsos münden musste. Das erschien den Verantwortlichen um Präsident Florentino Perez offenbar als der einfachere Weg, statt rebellierende Stars stärker in ihre Schranken zu weisen. Laut The Athletic gilt der Einfluss des jeweiligen Umfeldes von Vinicius, Mbappe und Co. im Verein als bedrohlich hoch.

Alonso war wohl spätestens mit seinem Latein am Ende, als sich einige der ihm kritisch gegenüber stehenden Spieler in Taktikbesprechungen einfach mal schlafend gestellt haben sollen. Dem früheren Leverkusen-Coach platzte daraufhin der Kragen, so brüllte er angeblich fassungslos: "Ich wusste nicht, dass ich hier in einen Kindergarten gekommen bin."

Nach der Demission Alonsos setzte Real mit Arbeloa, der von der zweiten Mannschaft befördert wurde, auf eine interne Lösung. Sportlich konnte der Neue keine nachhaltige Wende herbeiführen - und auch hinsichtlich Kabinenklima war Arbeloa nicht sonderlich erfolgreich. Zwar streichelte er allen voran das Ego von Vinicius, der sich unter ihm wieder deutlich wichtiger fühlt und für den es auch sportlich inzwischen deutlich besser läuft als noch zu Alonso-Zeiten. Doch auch Arbeloa hatte wohl von Beginn an mit Widerständen aus den eigenen Reihen zu kämpfen, auch seine Vorstellungen sollen rasch angezweifelt worden sein. Zudem verschwor sich Medienberichten zufolge ein Teil des Teams mit Lästereien gegen ihn.

"Es werden viele Lügen erzählt", stellte sich Arbeloa auf der Pressekonferenz vergangenes Wochenende trotz allem vor seine Spieler. "Es ist eine Lüge, dass meine Spieler nicht professionell seien. Es ist eine Lüge, dass meine Spieler mir nicht den nötigen Respekt entgegen gebracht hätten, das ist nicht einmal passiert."

Die jüngsten Ereignisse sprechen dagegen, dass Arbeloa die ganze Wahrheit preisgab. Dass sich die Störgeräusche gerade in den vergangenen Wochen häuften, ist dabei möglicherweise kein Zufall. Schließlich trudelt die Saison ohne die ganz große verbliebene Ambition aus: In der Copa del Rey schied man bereits Mitte Januar im Achtelfinale blamabel gegen einen Zweitligisten aus, Mitte April zog Real im Champions-Legaue-Viertelfinale gegen den FC Bayern den Kürzeren. Und in der Liga ist Barca schon länger enteilt, seit Sonntagabend stehen die Katalanen nun auch rein rechnerisch als neuer, alter Meister fest. Und das durch einen ungefährdeten 2:0-Sieg im Clasico gegen Real.

Für Real geht es derweil um nichts mehr. Umso mehr Zeit bleibt für verletzte Eitelkeiten, umso mehr Raum wird Nebensächlichkeiten gewährt. So auch bei Mbappe, dessen jüngster Sardinien-Trip mit Freundin Ester Exposito von den Fans der Königlichen sehr kritisch gesehen wurde. Ihr Tenor: Der Franzose hätte sich lieber voll und ganz darauf konzentrieren sollen, nach seinem Muskelfaserriss möglicherweise schon für den Clasico bei Erzrivale Barca am Sonntag wieder fit zu sein. Das gelang letztlich nicht, Mbappe stand im Camp Nou nicht im Kader - und könnte den Ärger der Anhänger lautstark zu spüren bekommen, sollte er im kommenden Heimspiel am Donnerstag gegen Oviedo wieder spielen können.

Häufig genug machten Reals Fans ihrem Unmut diese Saison schon mit heftigen Pfeifkonzerten gegen die eigenen Spieler Luft. Hauptsächlich Vinicius war der Leidtragende - und Arbeloas Appelle an die Zuschauer, sich doch lieber bedingungslos hinter die Mannschaft zu stellen, kamen nur bedingt an. Ein weiteres Störfeuer einer chaotischen Spielzeit loderte so latent immer weiter.