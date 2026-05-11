Ständig neue Interna, die an die Öffentlichkeit gelangen. Intrigen, Streitereien, Wutausbrüche, verletzte Eitelkeiten, ja sogar handfeste körperliche Auseinandersetzungen. Beim FC Bayern München der 1990er Jahre war all das in mehr oder weniger starker Ausprägung Tagesgeschäft, in den Hauptrollen polarisierende Figuren wie Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Mario Basler oder Giovanni Trapattoni. Und weil es konstant so hoch herging, handelte sich der deutsche Rekordmeister in jener Zeit den Spitznamen "FC Hollywood" ein. Als Synonym für: Das Drumherum, das zwischenmenschliche Drama war häufig wichtiger als das Sportliche.
Der FC Bayern hat einen würdigen Nachfolger: Wie Real Madrid zum neuen FC Hollywood wurde
Real Madrid und der schleichende Niedergang seit dem CL-Titel 2024
Das Real Madrid der Saison 2025/26 schickt sich an, es dem "FC Hollywood" von einst aus München gleichzutun. Beziehungsweise könnte man mittlerweile sogar den Standpunkt vertreten, dass das Drama in Madrid noch ganz andere Ausmaße annimmt als seinerzeit bei den Bayern. Schließlich landete Reals Kapitän Federico Valverde vergangene Woche nach einem Tete-a-Tete mit Teamkollege Aurelien Tchouameni im Krankenhaus. Ein Schädel-Hirn-Trauma hatte der Uruguayer erlitten, offiziell ist von einem unglücklichen Aufprall mit dem Kopf auf einem Tisch die Rede, nachdem er sich mit Tchouameni in den Haaren gehabt hatte.
Der Kabinenvorfall, bei dem Valverde zunächst sogar kurzzeitig bewusstlos gewesen sein soll, war der bisherige Tiefpunkt einer Entwicklung, die den stolzen Champions-League-Rekordsieger aus der spanischen Hauptstadt im völligen Chaos versinken sieht. Und die möglicherweise im bis dato letzten Triumph in der Königsklasse Anfang Juni 2024 ihren Anfang nahm. Mit 2:0 bezwang Real Borussia Dortmund im CL-Finale, zudem gewann man mit deutlichem Vorsprung auf den FC Barcelona den spanischen Meistertitel.
Im Endspiel gegen den BVB standen noch Toni Kroos, Nacho und Dani Carvajal in der Startelf, kurz vor Schluss wurden Luka Modric und auch Lucas Vazquez eingewechselt. Vier davon sind seit Sommer 2024 respektive Sommer 2025 nicht mehr da, Carvajal spielt inzwischen sportlich keine allzu wichtige Rolle mehr und wird nach dieser Saison ebenfalls gehen.
The Athletic schreibt, dass die Abgänge von Kroos, Nacho und Co. mitverantwortlich sind für die chaotischen Zustände, die sich rund um das Bernabeu eingestellt haben. Den vielen großen Egos in der Mannschaft fehlen ordnende Hände, fehlen starke Charaktere, die sie auch mal einnorden, fehlen positive Vorbilder für Teamgeist und Zusammenhalt. Und das liefert den Nährboden für immer schwerwiegender werdende interne Probleme.
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Xabi Alonso spaltet offenbar die Kabine von Real Madrid
Die Situation, in der sich die Madrilenen derzeit befinden, sei "sehr traurig", sagte eine Quelle, die die jüngsten Tumulte am Trainingszentrum unmittelbar mitbekam, The Athletic. Und weiter: "Der Verein hat ein riesiges Problem." Sportlich ist das ohnehin offensichtlich, wird es doch Reals zweite Saison in Folge ohne einen Titel. Doch die Risse sind eben noch viel drastischer als nur fußballerischer Natur.
Nach der vergangenen Spielzeit, in der selbst Carlo Ancelotti seine liebe Mühe damit hatte, Brandherde innerhalb der Mannschaft im Zaum zu halten, sollte Xabi Alonso die Königlichen wieder dorthin zurückbringen, wo sie qua Selbstverständnis hingehören: an die Spitze Europas und Spaniens. Doch Alonso scheiterte - und das lag in erster Linie daran, dass er es nicht schaffte, das Teamgefüge zu ordnen. Oder besser gesagt: Dass er das angesichts teilweise absurder Eitelkeiten gar nicht schaffen konnte.
Mitte Januar, nach nur rund einem halben Jahr, musste Alonso schon wieder gehen. Sportlich lief es keinesfalls sonderlich schlecht, von 34 Spielen unter Alonso verlor der spanische Spitzenklub nur sechs. Nachfolger Alvaro Arbeloa hat nach 24 Partien im Amt bereits sieben Niederlagen kassiert.
Als Alonso ging, hatte Real in LaLiga noch Tuchfühlung zu Tabellenführer Barca, in den Monaten danach verloren die Blancos nach und nach den Anschluss. Was Alonso letztlich seinen Job kostete, war, dass er die Kabine nicht hinter sich bekam. Allen voran Vinicius Junior war äußerst unzufrieden unter dem ehemaligen Weltklassemittelfeldspieler.
Der Brasilianer trug seinen Unmut bei seiner Auswechslung im Clasico gegen Barcelona im Oktober 2025 offen zur Schau und führte offenbar eine Gruppe mehrerer Stars an, denen Alonsos Methoden und Spielweise überhaupt nicht zusagten. Auch weitere große Namen wie Jude Bellingham oder Eduardo Camavinga sollen dazu gehört haben, während sich andere sehr wohl mit dem Coaching Alonsos anfreunden konnten. Was zwangsläufig entstand, war eine verheerende Spaltung innerhalb der Mannschaft.
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Vinicius, Mbappe und Co.: Der bedrohliche Einfluss der Superstars bei Real Madrid
Hinzu kamen virtuell auf dem Gehaltszettel ausgetragene Machtkämpfe wie jener von Vinicius, der in seinem neuen Vertrag wohl unbedingt ein höheres Salär stehen haben will als der aktuelle Topverdiener Kylian Mbappe. Ohnehin ist Real die Größe seiner Angestellten zuletzt etwas über den Kopf gewachsen, was letztlich in der Entlassung Alonsos münden musste. Das erschien den Verantwortlichen um Präsident Florentino Perez offenbar als der einfachere Weg, statt rebellierende Stars stärker in ihre Schranken zu weisen. Laut The Athletic gilt der Einfluss des jeweiligen Umfeldes von Vinicius, Mbappe und Co. im Verein als bedrohlich hoch.
Alonso war wohl spätestens mit seinem Latein am Ende, als sich einige der ihm kritisch gegenüber stehenden Spieler in Taktikbesprechungen einfach mal schlafend gestellt haben sollen. Dem früheren Leverkusen-Coach platzte daraufhin der Kragen, so brüllte er angeblich fassungslos: "Ich wusste nicht, dass ich hier in einen Kindergarten gekommen bin."
Nach der Demission Alonsos setzte Real mit Arbeloa, der von der zweiten Mannschaft befördert wurde, auf eine interne Lösung. Sportlich konnte der Neue keine nachhaltige Wende herbeiführen - und auch hinsichtlich Kabinenklima war Arbeloa nicht sonderlich erfolgreich. Zwar streichelte er allen voran das Ego von Vinicius, der sich unter ihm wieder deutlich wichtiger fühlt und für den es auch sportlich inzwischen deutlich besser läuft als noch zu Alonso-Zeiten. Doch auch Arbeloa hatte wohl von Beginn an mit Widerständen aus den eigenen Reihen zu kämpfen, auch seine Vorstellungen sollen rasch angezweifelt worden sein. Zudem verschwor sich Medienberichten zufolge ein Teil des Teams mit Lästereien gegen ihn.
"Es werden viele Lügen erzählt", stellte sich Arbeloa auf der Pressekonferenz vergangenes Wochenende trotz allem vor seine Spieler. "Es ist eine Lüge, dass meine Spieler nicht professionell seien. Es ist eine Lüge, dass meine Spieler mir nicht den nötigen Respekt entgegen gebracht hätten, das ist nicht einmal passiert."
Die jüngsten Ereignisse sprechen dagegen, dass Arbeloa die ganze Wahrheit preisgab. Dass sich die Störgeräusche gerade in den vergangenen Wochen häuften, ist dabei möglicherweise kein Zufall. Schließlich trudelt die Saison ohne die ganz große verbliebene Ambition aus: In der Copa del Rey schied man bereits Mitte Januar im Achtelfinale blamabel gegen einen Zweitligisten aus, Mitte April zog Real im Champions-Legaue-Viertelfinale gegen den FC Bayern den Kürzeren. Und in der Liga ist Barca schon länger enteilt, seit Sonntagabend stehen die Katalanen nun auch rein rechnerisch als neuer, alter Meister fest. Und das durch einen ungefährdeten 2:0-Sieg im Clasico gegen Real.
Für Real geht es derweil um nichts mehr. Umso mehr Zeit bleibt für verletzte Eitelkeiten, umso mehr Raum wird Nebensächlichkeiten gewährt. So auch bei Mbappe, dessen jüngster Sardinien-Trip mit Freundin Ester Exposito von den Fans der Königlichen sehr kritisch gesehen wurde. Ihr Tenor: Der Franzose hätte sich lieber voll und ganz darauf konzentrieren sollen, nach seinem Muskelfaserriss möglicherweise schon für den Clasico bei Erzrivale Barca am Sonntag wieder fit zu sein. Das gelang letztlich nicht, Mbappe stand im Camp Nou nicht im Kader - und könnte den Ärger der Anhänger lautstark zu spüren bekommen, sollte er im kommenden Heimspiel am Donnerstag gegen Oviedo wieder spielen können.
Häufig genug machten Reals Fans ihrem Unmut diese Saison schon mit heftigen Pfeifkonzerten gegen die eigenen Spieler Luft. Hauptsächlich Vinicius war der Leidtragende - und Arbeloas Appelle an die Zuschauer, sich doch lieber bedingungslos hinter die Mannschaft zu stellen, kamen nur bedingt an. Ein weiteres Störfeuer einer chaotischen Spielzeit loderte so latent immer weiter.
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Kabinen-Eklat bei Real Madrid: Tchouameni schlug angeblich auf Valverde ein
Mbappe war indes auch einer der Hauptakteure der kürzlichen Negativschlagzeilen in Madrid. In einem Trainingsspiel soll der Stürmerstar Ende April einen Assistenztrainer Arbeloas, der dabei den Linienrichter gab und Mbappe im Abseits wähnte, wütend und beleidigend angegangen sein. Die Berater des 27-Jährigen waren daraufhin sehr darauf bedacht, zu betonen, dass der Vorfall ebenso wie die generelle Betrachtungsweise Mbappes ziemlich aufgebauscht worden sei.
Ohnehin passierte zwischen Valverde und Tchouameni ja noch etwas, das deutlich härterer Tobak war. Wie The Athletic berichtet, soll ein heftiges Tackling Valverdes im Training am Mittwoch vergangener Woche der Auslöser für den schlagzeilenträchtigen Krach gewesen sein. Tchouameni habe sich darüber echauffiert, auf dem Trainingsplatz und auch später in der Kabine soll es zwischen den Beiden zu Scharmützeln gekommen sein, bei denen jeweils Mitspieler schlichtend einschreiten mussten.
Zwar seien Valverde und Tchouameni daraufhin friedlich auseinandergegangen, doch tags darauf setzte sich der Zwist offenbar fort. Laut The Athletic klammerte Valverde bei seiner Ankunft am Trainingszentrum Tchouameni vom obligatorischen Handshake aus, in der darauf folgenden Einheit schikanierte er den Franzosen zudem mit einigen harten Tacklings. Tchouameni blieb demnach zunächst noch ruhig, nach weiteren Provokationen eskalierte die Situation später in der Kabine dann aber.
Dort wollte Tchouameni die Sache klären, forderte Valverde zur Aussprache auf. Als jener ihn daraufhin aber beleidigte, ging Tchouameni wohl an die Decke und schlug laut The Athletic auf seinen Teamkameraden ein. Danach entwickelte sich ein Handgemenge, das darin mündete, dass Valverde mit dem Kopf auf einem Tisch aufschlug, blutete und kurzzeitig das Bewusstsein verlor. In der Kabine habe wegen Valverdes Zustand große Sorge geherrscht, auch bei Tchouameni. Nachdem der uruguayische Nationalspieler das Bewusstsein wiedererlangte, wurde er ins Krankenhaus gebracht, ein Schädel-Hirn-Trauma zwingt ihn nun zu einer Pause von zehn bis 14 Tagen.
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Jose Mourinho bei Real Madrid: Sorgt der "Special One" wieder für Ruhe und Ordnung?
Im Nachgang waren Real und Valverde darum bemüht, den Vorfall als unglücklichen Unfall abzutun. Die Wut bei den Vereinsverantwortlichen soll jedoch riesig gewesen sein, die für das Duo verhängte Geldstrafe in Höhe von jeweils satten 500.000 Euro spricht dafür.
The Athletic bezieht sich indes auf Quellen mit Insider-Wissen über Reals Kabinengefüge, die Valverde als Hauptschuldigen für den Skandal mit Tchouameni ausmachen. Demnach sei der Uruguayer in der Mannschaft als Provokateur bekannt und verhalte sich "eines Kapitäns unwürdig", wie es in dem Bericht heißt. Aufgrund der Dramatik und Brisanz, die das Zerwürfnis mit Tchouameni annahm, sei es "unmöglich", dass beide Streithähne auch nächstes Jahr noch gemeinsam für Real spielen. Heißt also, dass mindestens ein großer Name die Madrilenen im Sommer verlassen müsste. Und möglicherweise sorgen die Spaltungen innerhalb des Kaders dafür, dass weitere Abgänge folgen (müssen). Der Verein spricht hingegen davon, dass sich Tchouameni und Valverde rasch miteinander versöhnt hätten, böses Blut auch unter Anwesenheit der gesamten Mannschaft ausgeräumt worden sei.
So oder so bleibt die Frage, wie es möglich ist, dass derart detaillierte Schilderungen der Vorgänge in Reals Kabine an die Öffentlichkeit gelangen. "Ganz klar: Irgendjemand streut hier Gerüchte. Und in einer Saison ohne Titel, wenn Real Madrid noch mehr als ohnehin schon unter ständiger Beobachtung steht, wird alles übertrieben dargestellt", sagte Valverde.
Gerüchte oder Wahrheit: Dass an den Problemen im Mannschaftsklima Reals etwas dran ist, ist offensichtlich. In den vergangenen knapp zwei Jahren hat sich im Bernabeu ein Pulverfass entwickelt, das kaum zu managen ist. Arbeloa wird das aller Voraussicht nach ab kommender Saison nicht mehr versuchen müssen, die Trennung von dem Spanier im Sommer gilt als beschlossene Sache. Wer den eigentlich so begehrten Job dann antritt, ist offen.
Nachdem zuvor unter anderem Didier Deschamps und Sebastian Hoeneß gehandelt wurden, kristallisierte sich zuletzt Jose Mourinho als Top-Kandidat heraus. Den Portugiesen, der schon zwischen 2010 und 2013 in Madrid an der Seitenlinie stand und aktuell Benfica Lissabon coacht, soll allen voran Präsident Perez favorisieren. Die harte Hand, in Reals Kabine aufzuräumen, hätte Mourinho zwar. Doch The Special One bringt auch das Potenzial mit sich, die FC-Hollywood-Version von Madrid zusätzlich zu befeuern.
Häufig gestellte Fragen
Er kam am 25. November 1981 zur Welt – in Tolosa, im Baskenland. Seine Wurzeln und seine Art, Fußball zu denken, sind eng mit dieser Region verbunden.
Xabi Alonso hat als Profifußballer eine Weltkarriere hingelegt. Insgesamt 18 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Laufbahn als Fußballer gewinnen. Neben zahlreichen Titeln auf Klub-Ebene, wurde Alonso 2010 Weltmeister. 2008 und 2012 gewann er mit dem spanischen Nationalteam zudem die Europameisterschaft. Auch individuell wurde der frühere Mittelfeldmann in seiner Karriere ausgezeichnet, so wurde er 2003 zum Fußballer des Jahres in Spanien gewählt.
Xabi Alonso startete 1999 bei Real Sociedad, spielte später für Liverpool, Real Madrid und Bayern München – und gewann dabei zahlreiche Titel, darunter zweimal die Champions League. 2017 beendete er seine Karriere.
Xabi Alonso hat in seiner Karriere bislang insgesamt drei Titel feiern können. In der Saison 2023/24 führte er Bayer Leverkusen zum Double und damit zum Gewinn der deutschen Meisterschaft und des DFB-Pokals. Im Jahr 2024 sicherte sich der Spanier mit den Leverkusenern zudem den Supercup.
Als Spieler konnte Xabi Alonso in seiner Karriere zweimal die Champions League gewinnen: 2005 mit dem FC Liverpool und 2014 mit Real Madrid. Als Trainer konnte sich Alonso bislang jedoch noch nicht den Henkelpott sichern.
Xabi Alonso startete seine Trainertätigkeit bei den Junioren von Real Madrid und im Anschluss bei Real Sociedad B in der dritten spanischen Liga. 2022 heuerte Alonso dann bei Bayer Leverkusen an und traf dort unter anderem auf Florian Wirtz, der unter Alonso zu einem Starspieler reifte. Aber auch mit Jeremie Frimpong oder den Routiniers Jonathan Tah und Granit Xhaka haben in Leverkusen unter Alonso namhafte Spieler gespielt. 2025 wechselte Alonso schließlich zu Real Madrid. Der Spanier ist nun für die starbesetzten Madrilenen zuständig. Derzeit trainiert er unter anderem Spieler wie Kylian Mbappe, Jude Bellingham oder Vinicius Junior.
Man schätzt sein Vermögen auf etwa 20 Millionen Dollar, also gut 18,5 Millionen Euro. Ein Großteil stammt noch aus seiner aktiven Zeit – bei Vereinen wie Liverpool, Real Madrid oder den Bayern. Als Trainer bei Real verdient er inzwischen 6 bis 8 Millionen Euro pro Jahr, heißt es. Prämien kommen wohl noch obendrauf.
Drei: Jontxu, Ane und Emma. Seine Frau Nagore und die Familie sind ihm wichtig – das merkt man in Interviews und öffentlichen Auftritten immer wieder.
Seit 2009 ist er mit Nagore Aranburu verheiratet – eine Jugendliebe, die ihn durch alle Stationen begleitet hat.
Die Auszeichnung Welttrainer des Jahres konnte Xabi Alonso während seiner Trainerlaufbahn bislang noch nicht gewinnen. Im Jahr 2024, nachdem er mit Bayer Leverkusen das Double und den Supercup holte, landete der Spanier allerdings in den Top drei bei der Wahl zum Welttrainer des Jahres. Mit 22 zu 26 Punkten musste er sich bei der Verleihung einzig Carlo Ancelotti geschlagen geben.
Ja – "La Barba Roja", also der rote Bart. In Spanien wurde dieser Spitzname zum Symbol für seine Aura, seine Ruhe und seinen unverwechselbaren Look auf dem Platz.