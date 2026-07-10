Wie Fabrizio Romano bei Caught Offside berichtet, sind die Katalanen bereit, "All In" beim elffachen deutschen Nationalspieler zu gehen. "Adeyemi steht kurz vor dem Wechsel", meint der italienische Transfer-Experte.
Der FC Barcelona geht offenbar "All In": Steht ein Abgang von Karim Adeyemi beim BVB unmittelbar bevor?
Zwischen Barcelona und dem 24-Jährigen sei eine Einigung bereits erzielt worden. Barca-Coach Hansi Flick habe die Verpflichtung ebenfalls bereits abgesegnet, so Romano.
Die Blaugrana sehen in Adeyemi "auch finanzielles Potenzial. Der Vertrag ist unter Dach und Fach, ein Fünfjahresvertrag. Adeyemi will nach Barcelona. Er verhandelt mit keinem anderen Verein."
Gleichwohl müssten die Klubs noch zueinander finden. Nach Informationen von Skyhatte der BVB ein erstes Angebot des FC Barcelona für den Außenstürmer in Höhe von 20 Millionen Euro abgelehnt und auf seiner ursprünglichen Ablöse-Forderung von 40 Millionen Euro verwiesen.
Laut den Ruhr Nachrichten sei diese Summe für die Schwarzgelben jedoch "schwer bis unmöglich" zu erreichen, weshalb in der Folge diverse Medien auch einen Spielertausch ins Gespräch brachten. Sollte Barca nicht in der Lage sein, den von den Dortmundern geforderten Transferbetrag zu zahlen, könnte ein Spieler der Katalanen in den Deal integriert werden. Das Trio um Roony Bardghji, Hector Fort und Marc Casado weckt offenbar Begehrlichkeiten seitens des BVB.
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Karim Adeyemi: Barcelona und BVB mit unterschiedlichen Ablöse-Vorstellungen
Von einem anderen möglichen Modell berichtete am Freitagabend Sky. Dort heißt es, dass Barca eine Summe von 20 Millionen Euro sofort an Borussia Dortmund überweisen und weitere zehn Millionen Euro auf leicht zu erreichende Bonuszahlungen strecken wolle.
Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus zwischen den Dortmundern und Adeyemi, der sich mittlerweile von Star-Berater Jorge Mendes vertreten lässt, bezeichnete die Bild zuletzt als "zum Scheitern verurteilt", weil beide Parteien "Welten trennen" würden. Adeyemi soll aktuell etwa 6,5 Millionen Euro jährlich verdienen, forderte aber offenbar über zehn Millionen und eine Ausstiegsklausel im Falle einer Verlängerung.
Forderungen, die die BVB-Bosse dem elfmaligen Nationalspieler offenbar auch angesichts dessen eklatanter Schwankungen, die er immer wieder in seinen Leistungen aufweist, wohl kaum vollumfänglich erfüllen wollten. Laut eines aktuellen Berichts der Ruhr Nachrichten soll es in den vergangenen Wochen "zu Verstimmungen" bei den BVB-Entscheidern gekommen sein, da die Verhandlungen mit Adeyemi so sehr ins Stocken geraten sind.
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Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.