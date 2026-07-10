Zwischen Barcelona und dem 24-Jährigen sei eine Einigung bereits erzielt worden. Barca-Coach Hansi Flick habe die Verpflichtung ebenfalls bereits abgesegnet, so Romano.

Die Blaugrana sehen in Adeyemi "auch finanzielles Potenzial. Der Vertrag ist unter Dach und Fach, ein Fünfjahresvertrag. Adeyemi will nach Barcelona. Er verhandelt mit keinem anderen Verein."

Gleichwohl müssten die Klubs noch zueinander finden. Nach Informationen von Skyhatte der BVB ein erstes Angebot des FC Barcelona für den Außenstürmer in Höhe von 20 Millionen Euro abgelehnt und auf seiner ursprünglichen Ablöse-Forderung von 40 Millionen Euro verwiesen.

Laut den Ruhr Nachrichten sei diese Summe für die Schwarzgelben jedoch "schwer bis unmöglich" zu erreichen, weshalb in der Folge diverse Medien auch einen Spielertausch ins Gespräch brachten. Sollte Barca nicht in der Lage sein, den von den Dortmundern geforderten Transferbetrag zu zahlen, könnte ein Spieler der Katalanen in den Deal integriert werden. Das Trio um Roony Bardghji, Hector Fort und Marc Casado weckt offenbar Begehrlichkeiten seitens des BVB.