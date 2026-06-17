Der FC Barcelona geht leer aus! Real Madrid verkündet Transfer von Jose Mourinhos Wunschspieler

Vor allem Reals neuer Trainer Mourinho soll sich im Verein für einen Transfer des 31-jährigen Routiniers stark gemacht haben. Bereits in den vergangenen Tagen war durchgesickert, dass Madrid und Silva eine grundsätzliche Einigung erzielt hätten und eine Unterschrift unmittelbar bevorstehe.

Die Königlichen machten mit der Verpflichtung auch Erzrivale Barcelona einen Strich durch die Rechnung, der dem Vernehmen nach ebenfalls großes Interesse am Mittelfeldspieler gezeigt hatte. Barca galt als Traumverein des Edeltechnikers, der sich nun ausgerechnet den verhassten Madrilenen anschließt. Letzte Woche noch hatte der katalanische Radiosender RAC1von fortgeschrittenen Verhandlungen zwischen Barcelona und Silva berichtet.

Eine Ablöse muss Real nicht entrichten, schließlich war der Vertrag des Portugiesen am Ende der vergangenen Saison bei Manchester City nach neun Jahren ausgelaufen und nicht mehr verlängert worden.