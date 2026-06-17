Am Mittwoch bestätigte der spanische Rekordmeister in einer Pressemitteilung, dass der portugiesische Mittelfeldspieler zu den Blancos wechsle und dort mit einem Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2028 ausgestattet werde.
Der FC Barcelona geht leer aus! Real Madrid verkündet Transfer von Jose Mourinhos Wunschspieler
Vor allem Reals neuer Trainer Mourinho soll sich im Verein für einen Transfer des 31-jährigen Routiniers stark gemacht haben. Bereits in den vergangenen Tagen war durchgesickert, dass Madrid und Silva eine grundsätzliche Einigung erzielt hätten und eine Unterschrift unmittelbar bevorstehe.
Die Königlichen machten mit der Verpflichtung auch Erzrivale Barcelona einen Strich durch die Rechnung, der dem Vernehmen nach ebenfalls großes Interesse am Mittelfeldspieler gezeigt hatte. Barca galt als Traumverein des Edeltechnikers, der sich nun ausgerechnet den verhassten Madrilenen anschließt. Letzte Woche noch hatte der katalanische Radiosender RAC1von fortgeschrittenen Verhandlungen zwischen Barcelona und Silva berichtet.
Eine Ablöse muss Real nicht entrichten, schließlich war der Vertrag des Portugiesen am Ende der vergangenen Saison bei Manchester City nach neun Jahren ausgelaufen und nicht mehr verlängert worden.
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Silva soll Eckpfeiler unter Mourinho bei Real Madrid werden
In Madrid soll Silva nun einer der Eckpfeiler von Reals Neuaufbau unter Mourinho sein. Die Blancos wollen nach zwei titellosen Spielzeiten am Stück zurück zu altem Glanz. Vergangenen Sommer hatte Bayer Leverkusens Erfolgstrainer Xabi Alonso unter großen Hoffnungen übernommen, musste nach Unstimmigkeiten mit den Superstars um Vinicius Junior aber schon nach gut einem halben Jahr wieder gehen.
Auch Alonsos Nachfolger Alvaro Arbeloa hielt es nicht lange auf dem königlichen Trainerstuhl, mit Saisonende war auch für ihn Schluss.
Silva ist mit der portugiesischen Nationalmannschaft derzeit noch bei der WM im Einsatz. Beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko bestreitet die Selecao heute Abend um 19 Uhr gegen die DR Kongo ihr erstes Gruppenspiel. Die weiteren Gegner sind Usbekistan und Kolumbien.
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".