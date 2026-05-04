Im Gespräch mit BetVictor kritisierte Saha die enttäuschende Leistung des Flügelspielers. "Ich halte Jadon Sancho für den enttäuschendsten Neuzugang in der Geschichte von Manchester United", sagte der ehemalige Stürmer von United und zweimalige Meister. "Er galt als großes Talent. Mir erscheint das wie ein Rätsel. Ich weiß nicht, was passiert ist, doch er hat bei Weitem nicht sein Bestes gezeigt, und ich glaube, er braucht einen Neuanfang, so wie Marcus Rashford", sagte Saha.

Rashford blühte nach einem Wechsel zum FC Barcelona wieder auf. Sancho könnte indes erneut zum BVB zurückkehren, sein Ex-Klub wirbt recht offen um ihn.