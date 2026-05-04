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"Der enttäuschendste Neuzugang in der Geschichte von Manchester United": Meisterspieler wirft von Borussia Dortmund umworbenen Jadon Sancho vor, sein Talent zu verschwenden
Die Erwartungen waren hoch, als Manchester United Jadon Sancho 2021 für 85 Millionen Euro von Borussia Dortmund verpflichtete. Der englische Nationalspieler hatte sich in Deutschland als einer der produktivsten Offensivspieler Europas etabliert, doch in der Premier League tat er sich schwer, dieses Niveau zu erreichen. Sancho erzielte in 83 Einsätzen für United nur 12 Tore und durchlebte eine schwierige Zeit beim Verein, die einen öffentlichen Streit mit dem ehemaligen Trainer Erik ten Hag beinhaltete und nun schon drei Leihen – zunächst eine Rückkehr nach Dortmund, gefolgt von weiteren Leihgaben an Chelsea und Aston Villa.
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Im Gespräch mit BetVictor kritisierte Saha die enttäuschende Leistung des Flügelspielers. "Ich halte Jadon Sancho für den enttäuschendsten Neuzugang in der Geschichte von Manchester United", sagte der ehemalige Stürmer von United und zweimalige Meister. "Er galt als großes Talent. Mir erscheint das wie ein Rätsel. Ich weiß nicht, was passiert ist, doch er hat bei Weitem nicht sein Bestes gezeigt, und ich glaube, er braucht einen Neuanfang, so wie Marcus Rashford", sagte Saha.
Rashford blühte nach einem Wechsel zum FC Barcelona wieder auf. Sancho könnte indes erneut zum BVB zurückkehren, sein Ex-Klub wirbt recht offen um ihn.
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Wie geht es für Sancho weiter?
Der 26-Jährige ist derzeit an Villa ausgeliehen, wo er in 36 Einsätzen in allen Wettbewerben nur ein Tor erzielte. Sein Vertrag bei United läuft diesen Sommer aus, deshalb will sich der Klub von ihm trennen. Villa kämpft weiter um einen Champions-League-Platz und will das Europa-League-Finale erreichen. Sancho hofft in den letzten Saisonspielen auf Einsatzzeit, um neue Interessenten auf dem Transfermarkt zu finden.