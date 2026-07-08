Nach dem dramatischen 2:3 gegen Argentinien erhebt Ägyptens Verband laut Medienberichten schwere Vorwürfe gegen Schiedsrichter Francois Letexier und fordert dessen sofortigen WM-Ausschluss. Die Wut im Lager der Nordafrikaner richtet sich dabei insbesondere gegen die FIFA selbst, der kommerzielles Kalkül auf Kosten des sportlichen Fairplays vorgeworfen wird. Die Verantwortlichen des ägyptischen Verbandes fackelten nach dem Abpfiff nicht lange und reichten beim Weltverband eine offizielle Beschwerde ein, die eine umfassende Untersuchung der Vorfälle erzwingen soll.
"Der Diskriminierung schuldig gemacht": Ägypten ledert nach dramatischem WM-Aus gegen Argentinien mit voller Wucht gegen die FIFA und den Schiedsrichter
Auslöser für den Eklat sind mehrere strittige Schlüsselszenen in der Schlussphase des Achtelfinals, die das Starensemble rund um Lionel Messi vor dem vorzeitigen Turnierende bewahrten. In einem offiziellen Statement, aus dem ägyptische Medien zitieren, fand der Verband deutliche Worte für die Leistung des Unparteiischen aus Frankreich.
"Der französische Schiedsrichter beging schwerwiegende Schiedsrichterfehler und wandte doppelte Maßstäbe an, was dazu führte, dass die ägyptische Mannschaft das Spiel verlor und aus der Weltmeisterschaft ausschied", heißt es in dem Schreiben.
Verbandspräsident Hany Abu Raida nimmt dabei explizit das gesamte Unparteiischen-Gespann ins Visier: "Abu Raida forderte, dass der Schiedsrichter und sein Team nach einer Untersuchung dieser Fehler und dem Nachweis, dass sie sich der Diskriminierung der ägyptischen Mannschaft schuldig gemacht und damit deren Niederlage und Ausscheiden aus dem Turnier verursacht haben, vollständig von der Weltmeisterschaft ausgeschlossen werden."
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Ägypten erhebt nach WM-Aus heftige Vorwürfe
Nationaltrainer Hossam Hassan hielt mit seinem Zorn ebenfalls nicht hinter dem Berg. Auf der anschließenden Pressekonferenz holte der 59-Jährige zu einem verbalen Rundumschlag aus und sprach offen von einer gezielten Benachteiligung seines Teams, das den Titelverteidiger am Rande einer Niederlage hatte.
"Wir waren besser als der Weltmeister, aber das Ergebnis ist durch interne und externe Faktoren beeinflusst worden", sagte der Coach frustriert. Hassan gab an, dass man beim Verband bereits vor dem Anpfiff Bedenken wegen der Ansetzung des Unparteiischen angemeldet hatte: "Die Argentinier haben Druck auf den Schiedsrichter ausgeübt." Man habe den Referee im Vorfeld abgelehnt."
Für den Trainer stand das Resultat in direktem Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Interessen der FIFA. "Ich werde sagen, was ich denke - ganz gleich, welche Konsequenzen das hat. Das war ganz klar ein manipuliertes Spiel, und die ganze Welt hat das gesehen", polterte Hassan.
Im Zentrum des ägyptischen Ärgers stand ein verweigerter Strafstoß in der Nachspielzeit, unmittelbar vor dem entscheidenden 2:3 durch Argentiniens Enzo Fernandez in der 92. Minute. Dem Treffer soll ein Foul an Hamdy Fathy im Strafraum der Südamerikaner vorausgegangen sein.
"Ein Elfmeter für uns ist nicht einmal vom VAR gecheckt worden", kritisierte Hassan. Zudem war den Ägyptern bereits in der 58. Spielminute ein Treffer von Mostafa Ziko "aus welchen Gründen auch immer" aberkannt worden. Hassans Fazit: "Wenn sie unbedingt wollen, dass Argentinien gewinnt, warum lassen sie dann überhaupt alle anderen Mannschaften am Turnier teilnehmen? Sie wollen, dass Messi im Turnier bleibt. Wir hatten den Sieg verdient, aber wir haben keinen Respekt und kein Fair Play erfahren. Das Leben ist unfair, die Welt ist unfair, aber warum gibt es keine Fairness im Fußball, im Sport? Wir sind ungerecht behandelt worden."
Hat gegen Ägypten mit den Anschuldigungen recht?
Die heftige Kritik des ägyptischen Lagers stieß in Deutschland auf fachliche Zustimmung. Während MagentaTV-Experte Patrick Ittrich die Annullierung des Ziko-Tores in der 58. Minute zwar als regelkonform bewertete, schätzte er die spielentscheidende Szene vor dem argentinischen Siegtreffer völlig anders ein als das Schiedsrichtergespann. "Für mich, und da bin ich relativ deutlich, ist das eigentlich ein Strafstoß", sagte der ehemalige Bundesliga-Referee.
Noch drastischer äußerte sich der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Manuel Gräfe. Der 52-Jährige nutzte seine sozialen Kanäle für eine fundamentale Abrechnung mit der Leistung der WM-Unparteiischen. "Es macht keinen Sinn. Wieder einmal bei dieser WM. Ich hab’s satt", schimpfte Gräfe, der eine systematische Bevorzugung der großen südamerikanischen Verbände zu erkennen glaubt. "Manche bei der FIFA meinen wohl, sie können es mit uns machen, wir wären zu blöd, oder sie denken sich, ist uns egal, wir machen es trotzdem." Laut dem Ex-Schiedsrichter ist die Empörung des Außenseiters absolut nachvollziehbar: "Ganz Ägypten tobt zu Recht."
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Ägypten nach WM-Aus außer sich vor Wut
Neben den Fehlentscheidungen bemängelte Hassan abschließend auch die organisatorischen Rahmenbedingungen. Das Achtelfinale war bereits zur Mittagszeit angepfiffen worden, was bei den Nordafrikanern auf Unverständnis stieß.
"Wer ein Spiel für 12 Uhr ansetzt, hat nie selbst Fußball gespielt. Sollen die Spieler um 7.30 Uhr Mittag essen?", monierte der Coach. Die Summe der Ereignisse hinterlässt bei Hassan einen bleibenden Imageschaden für den gesamten Sport: "Viele Dinge sind fragwürdig - auf dem Feld und außerhalb. Das schadet der Glaubwürdigkeit."
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