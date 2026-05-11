Wie aus einem Bericht der Bild hervorgeht, soll der österreichische Bundesligist mittlerweile deutlich mehr als die 20 Millionen Euro verlangen, die in den vergangenen Tagen in den Medien als kolportierte Ablösesumme herumschwebten.
Der Deal stand angeblich schon vor dem Abschluss: Muss der BVB für einen Wunsch-Transfer nun deutlich mehr zahlen?
Demnach wolle Salzburg nun rund 25 Millionen Euro Sockelablöse plus Bonuszahlungen in Höhe von vier bis sechs Millionen Euro für den 19-jährigen Innenverteidiger kassieren. In der Summe könnte die Gesamt-Ablöse also möglicherweise sogar die 30-Millionen-Euro-Marke überschreiten.
Die Verhandlungen zwischen beiden Klubs sollen allerdings noch laufen. Der BVB um Sportvorstand Lars Ricken und Sportdirektor Ole Book versuche weiterhin, die geforderte Summe noch etwas zu drücken und Gadou im Gesamtpaket erschwinglicher zu machen.
Zuvor hatten der kicker und Sky noch übereinstimmend berichtet, dass ein Transfer unmittelbar vor dem Abschluss stehe. Mit Gadou habe sich der BVB ohnehin über einen "Langzeitvertrag" verständigt, auch die Gespräche zwischen den Klubs befänden sich bereits auf der Zielgeraden.
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Auch Sebastian Kehl hatte Gadou schon Auge
Der 1,95 m große Gadou war 2024 aus der Jugend von Paris Saint-Germain nach Österreich gewechselt. Für Salzburg stand der französische Junioren-Nationalspieler in dieser Saison in 33 Pflichtspielen auf dem Feld, in der Europa League sammelte er internationale Erfahrung.
In Dortmund soll der 19-Jährige die personell unterbesetzte Innenverteidigung verstärken. Aufgrund des Karriereendes von Niklas Süle, der langwierigen Verletzung von Emre Can und der nach wie vor ungewissen Zukunft von Nico Schlotterbeck sucht der BVB händeringend nach Verstärkungen in der Defensivzentrale.
Interesse aus Dortmund an Gadou soll es schon ein wenig länger geben. Auch Sebastian Kehl, Books Vorgänger beim BVB, soll im Frühjahr schon ein Auge auf den Youngster geworfen haben.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.