Der Deal stand angeblich schon vor dem Abschluss: Muss der BVB für einen Wunsch-Transfer nun deutlich mehr zahlen?

Demnach wolle Salzburg nun rund 25 Millionen Euro Sockelablöse plus Bonuszahlungen in Höhe von vier bis sechs Millionen Euro für den 19-jährigen Innenverteidiger kassieren. In der Summe könnte die Gesamt-Ablöse also möglicherweise sogar die 30-Millionen-Euro-Marke überschreiten.

Die Verhandlungen zwischen beiden Klubs sollen allerdings noch laufen. Der BVB um Sportvorstand Lars Ricken und Sportdirektor Ole Book versuche weiterhin, die geforderte Summe noch etwas zu drücken und Gadou im Gesamtpaket erschwinglicher zu machen.

Zuvor hatten der kicker und Sky noch übereinstimmend berichtet, dass ein Transfer unmittelbar vor dem Abschluss stehe. Mit Gadou habe sich der BVB ohnehin über einen "Langzeitvertrag" verständigt, auch die Gespräche zwischen den Klubs befänden sich bereits auf der Zielgeraden.