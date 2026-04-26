Der FC Bayern legte in Mainz eine irre Aufholjagd hin, wandelte einen 0:3-Pausenstand am Ende noch in einen 4:3-Sieg um - einmal mehr im Mittelpunkt: Michael Olise! Neben Gegenspieler Nadiem Amiri, der den Franzosen bei DAZN gar als "besten Spieler der Welt" bezeichnete, war auch sein Trainer Vincent Kompany voll des Lobes.
"Der darf nicht reingehen!": Star des FC Bayern München macht Vincent Kompany fassungslos
Wie einst Arjen Robben: Michael Olise trifft gegen Mainz
Eingewechselt zur Pause, hatte Olise mit seinem Traumtor zum zwischenzeitlichen 2:3 maßgeblichen Anteil am letztlich erfolgreichen Nachmittag für den bereits feststehenden Meister. Dabei zog der 24-Jährige ähnlich wie einst Klublegende Arjen Robben von der rechten Seite mit einem kleinen Schlenker nach innen und schlenzte den Ball dann mit dem linken Fuß perfekt in den linken Winkel.
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"Total absurd!" Kompany über Olise
"Das ist total absurd. Der darf nicht reingehen, das darf nicht normal sein", befand ein sichtlich gut gelaunter Kompany auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Es war nicht das erste Mal in dieser Spielzeit, dass Olise auf diese Art und Weise ein Tor erzielt hat. Erst vor kurzem hatte er beim 4:3 gegen Real Madrid mit einem ähnlichen Schuss den Schlusspunkt gesetzt und es dabei so aussehen lassen, als wäre es das normalste und einfachste auf der Welt.
"Er hat die Latte so hoch gelegt, dass ich fast enttäuscht wäre, wenn dieser Ball nicht reingegangen wäre", scherzte Kompany deshalb über den Treffer in Mainz und hofft, dass "es so weiter geht", wenn nun die Duelle in der Champions League im Halbfinale gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain anstehen.