"Der darf nicht reingehen!": Star des FC Bayern München macht Vincent Kompany fassungslos

"Das ist total absurd. Der darf nicht reingehen, das darf nicht normal sein", befand ein sichtlich gut gelaunter Kompany auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Es war nicht das erste Mal in dieser Spielzeit, dass Olise auf diese Art und Weise ein Tor erzielt hat. Erst vor kurzem hatte er beim 4:3 gegen Real Madrid mit einem ähnlichen Schuss den Schlusspunkt gesetzt und es dabei so aussehen lassen, als wäre es das normalste und einfachste auf der Welt.

"Er hat die Latte so hoch gelegt, dass ich fast enttäuscht wäre, wenn dieser Ball nicht reingegangen wäre", scherzte Kompany deshalb über den Treffer in Mainz und hofft, dass "es so weiter geht", wenn nun die Duelle in der Champions League im Halbfinale gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain anstehen.