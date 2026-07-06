Der BVB soll ihn im Auge haben: Verlässt ein Leistungsträger den VfB Stuttgart für 50 Millionen Euro?

Einem Bericht von Sky zufolge hat der Innenverteidiger die Verhandlungen über ein neues Arbeitspapier auf Eis gelegt. Die vom VfB offerierten Zahlen sagten Hendriks nicht zu, heißt es.

Wie geht es jetzt weiter? Laut Sky müssten die Stuttgarter Verantwortlichen ihre Offerte deutlich nachbessern, damit sich Hendriks auf eine Fortsetzung der Gespräche einlässt. Aktuell ist der 24-Jährige noch bis 2028 an den Tabellenvierten der vergangenen Bundesligasaison gebunden. Der VfB arbeitet allerdings schon seit Monaten daran, Hendriks' Kontrakt auszuweiten.

Sollte man nicht wieder zueinander finden, wäre ein Verkauf des Niederländers in diesem Sommer wohl zumindest nicht ausgeschlossen. Sky zufolge würde Stuttgart ins Grübeln kommen, sollte ein Verein mindestens 50 Millionen Euro Ablöse bieten. Einige Topklubs sollen Hendriks auf dem Zettel haben, unter anderem wird Borussia Dortmund Interesse nachgesagt.