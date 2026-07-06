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Sebastian HoeneßGetty
Oliver Maywurm

Der BVB soll ihn im Auge haben: Verlässt ein Leistungsträger den VfB Stuttgart für 50 Millionen Euro?

Bundesliga
R. Hendriks
VfB Stuttgart

Das Angebot des VfB Stuttgart zur Vertragsverlängerung ist Ramon Hendriks offenbar nicht gut genug. Könnte er diesen Sommer für einen Megatransfer sorgen?

Der VfB Stuttgart hat mit seinem Vorhaben, den Vertrag von Ramon Hendriks vorzeitig zu verlängern, fürs Erste wohl keinen Erfolg.

  • BVB soll Ramon Hendriks auf dem Zettel haben

    Einem Bericht von Sky zufolge hat der Innenverteidiger die Verhandlungen über ein neues Arbeitspapier auf Eis gelegt. Die vom VfB offerierten Zahlen sagten Hendriks nicht zu, heißt es.

    Wie geht es jetzt weiter? Laut Sky müssten die Stuttgarter Verantwortlichen ihre Offerte deutlich nachbessern, damit sich Hendriks auf eine Fortsetzung der Gespräche einlässt. Aktuell ist der 24-Jährige noch bis 2028 an den Tabellenvierten der vergangenen Bundesligasaison gebunden. Der VfB arbeitet allerdings schon seit Monaten daran, Hendriks' Kontrakt auszuweiten.

    Sollte man nicht wieder zueinander finden, wäre ein Verkauf des Niederländers in diesem Sommer wohl zumindest nicht ausgeschlossen. Sky zufolge würde Stuttgart ins Grübeln kommen, sollte ein Verein mindestens 50 Millionen Euro Ablöse bieten. Einige Topklubs sollen Hendriks auf dem Zettel haben, unter anderem wird Borussia Dortmund Interesse nachgesagt.

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  • Ramon Hendriks Stuttgartgetty

    Ramon Hendriks kam 2024 als Schnäppchen zum VfB Stuttgart

    Hendriks war 2024 für lediglich eine Million Euro von Feyenoord Rotterdam nach Stuttgart gewechselt. In einer ganz starken vergangenen Saison mauserte er sich zum absoluten Leistungsträger, dementsprechend wäre ein Verbleib von Hendriks für die Mannschaft von Sebastian Hoeneß aus sportlicher Sicht enorm wichtig.

    Wettbewerbsübergreifend stand der ehemalige niederländische Junioren-Nationalspieler, der auch als Linksverteidiger eingesetzt werden kann, in 50 Spielen auf dem Platz. Dabei gelangen Hendriks vier Assists.

  • Ramon Hendriks: Seine bisherigen Stationen als Profi


    Zeitraum

    Verein

    Einsätze

    Januar bis Juni 2021

    NAC Breda (Leihe)

    22

    2021/22

    Feyenoord Rotterdam

    11

    2022/23

    FC Utrecht (Leihe)

    4

    2023/24

    Vitesse Arnheim (Leihe)

    35

    seit 2024

    VfB Stuttgart

    80


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