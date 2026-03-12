Der BVB muss wohl tief in die Tasche greifen! Neue Details zur Vertragsverlängerung von Felix Nmecha enthüllt

Die Verlängerung kam durchaus überraschend, schließlich gab es in den vorangegangenen Wochen immer wieder Spekulationen, dass Klubs aus der Premier League großes Interesse hätten und einen Vorstoß wagen wollten. Konkret genannt wurden dabei sein früherer Verein Manchester City, für den er in der Jugend spielte, sowie Manchester United.

Unter Trainer Niko Kovac ist der 25-Jährige in dieser Saison festes Stammpersonal beim BVB. In der Spielzeit 2025/26 kommt er bereits auf wettbewerbsübergreifend 38 Einsätze und steuerte dabei acht Torbeteiligungen bei - fünf Tore und drei Vorlagen. Einige starke Leistungen im BVB-Trikot brachten ihm zuletzt auch vermehrt Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft ein. Bei den WM-Qualifikationsspielen im November gegen Luxemburg und die Slowakei setzte Bundestrainer Julian Nagelsmann auf ihn. Auch für die Weltmeisterschaft im Sommer gilt er als heißer Kandidat.

Nmecha war 2023 für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu den Schwarzgelben gewechselt.