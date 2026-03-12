Wie aus einem Bericht der Bild hervorgeht, greifen die Dortmunder Verantwortlichen für den 25-Jährigen tief in die Tasche. Bislang soll Nmecha bei den Schwarzgelben rund fünf Millionen Euro pro Jahr verdient haben, nun blüht ihm eine Verdopplung seines Salärs auf etwa zehn Millionen Euro.
Der BVB muss wohl tief in die Tasche greifen! Neue Details zur Vertragsverlängerung von Felix Nmecha enthüllt
Darüber hinaus wird der Mittelfeldspieler künftig wohl eine Ausstiegsklausel besitzen. Diese soll 2027 bei 80 Millionen Euro liegen, ein Jahr später wäre er schließlich schon für etwas weniger Geld, nämlich für 70 Millionen Euro, zu haben. Sollte ein finanzstarker Klub diese Klausel ziehen, könnte Nmecha den BVB dementsprechend trotz Vertragsverlängerung zeitnah verlassen. Immerhin würde die Borussia dann aber fürstlich entschädigt werden.
Dortmund hatte am gestrigen Donnerstag bekanntgegeben, dass der ursprünglich bis 2028 laufende Vertrag des sechsfachen Nationalspielers vorzeitig bis 2030 verlängert wird. Wenige Stunden zuvor hatten bereits Sky und die Sport Bild von einer Einigung berichtet.
Ricken: Nmecha "identifiziert sich absolut mit Borussia Dortmund
"Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Weg mit Felix gemeinsam fortsetzen werden. Er identifiziert sich absolut mit Borussia Dortmund und ist ein ganz zentraler Baustein unserer strategischen Kaderplanung", sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken: "Seine Vertragsverlängerung ist ein Signal für Kontinuität und unterstreicht unsere Überzeugung, in den nächsten Jahren zusammen erfolgreich zu sein."
Nmecha selbst erklärte, dass er in seiner Zeit bei den Schwarzgelben "viele großartige Erfahrungen mit diesem Verein und seinen Fans" gemacht habe. "Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen. Das möchte ich zurückgeben, indem ich mein Bestes für Borussia Dortmund gebe."
Felix Nmecha hofft auf Teilnahme an der WM 2026
Die Verlängerung kam durchaus überraschend, schließlich gab es in den vorangegangenen Wochen immer wieder Spekulationen, dass Klubs aus der Premier League großes Interesse hätten und einen Vorstoß wagen wollten. Konkret genannt wurden dabei sein früherer Verein Manchester City, für den er in der Jugend spielte, sowie Manchester United.
Unter Trainer Niko Kovac ist der 25-Jährige in dieser Saison festes Stammpersonal beim BVB. In der Spielzeit 2025/26 kommt er bereits auf wettbewerbsübergreifend 38 Einsätze und steuerte dabei acht Torbeteiligungen bei - fünf Tore und drei Vorlagen. Einige starke Leistungen im BVB-Trikot brachten ihm zuletzt auch vermehrt Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft ein. Bei den WM-Qualifikationsspielen im November gegen Luxemburg und die Slowakei setzte Bundestrainer Julian Nagelsmann auf ihn. Auch für die Weltmeisterschaft im Sommer gilt er als heißer Kandidat.
Nmecha war 2023 für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu den Schwarzgelben gewechselt.
Felix Nmecha: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 38
- Tore: 5
- Vorlagen: 3
