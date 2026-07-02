Der BVB geht leer aus! Angeblicher Wunschspieler entscheidet sich wohl für Transfer in die Premier League

Wie Sky und The Athletic berichten, steht die Einigung, die Ablösesumme soll bei 50 Millionen Euro liegen. Zudem habe sich der Bundesligist eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent gesichert. Eine offizielle Bestätigung der Vereine steht noch aus.

Für die Kraichgauer wäre der Transfer der teuerste Verkauf der Vereinsgeschichte. Den bisherigen Rekord hielt Joelinton, der 2019 ebenfalls von Hoffenheim zu Newcastle gewechselt war. Damals überwiesen die Engländer angeblich rund 43,5 Millionen Euro. Mit dem möglichen Verkauf von Toure würde die bisherige Bestmarke deutlich übertroffen.