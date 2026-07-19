Messi hält zudem die Rekorde für die meisten Teilnahmen an WM-Endrunden (6, geteilt mit Cristiano Ronaldo und Guillermo Ochoa), die meisten Spiele (34) und die meisten Siege (23 bis zum Finale). Zudem ist der 39-Jährige seit Sonntag der älteste Feldspieler in einem WM-Finale. In der "ewigen" Torjägerliste liegt er auf Platz zwei (21 Tore bis zum Finale) hinter dem Franzosen Kylian Mbappé (22).

"Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass noch einmal jemand in drei WM-Finals spielt und empfinde es als Ehre, dass ich der einzige Fußballer bin, dem das gelang", hatte Cafú nach dem Titelgewinn 2002 gesagt. Damals hatte er die Selecao als Kapitän zum Sieg gegen Deutschland (2:0) geführt. 1994 wurde er beim Finalsieg über Italien (3:2 i.E.) eingewechselt, 1998 stand er bei der Niederlage gegen Frankreich (0:3) 90 Minuten auf dem Platz.