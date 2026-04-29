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"Der beste Spieler der Welt": Legende adelt Star von Paris Saint-Germain nach seiner "unglaublichen Leistung" gegen den FC Bayern München
In einem Interview bei Amazon Prime zeigte der viermalige Champions-League-Sieger Clarence Seedorf seine Bewunderung für Khvicha Kvaratskhelia. Der Flügelspieler zeigte beim 5:4 von PSG gegen den FC Bayern eine formidable Leistung.
"Kvaratskhelia ist der beste Spieler der Welt und er wird noch besser", sagte Seedorf, der frühere Profi von Real Madrid, AC Milan und Ajax Amsterdam. "Ich weiß nicht, ob er auf der linken Seite bleibt, denn er weiß in jeder Situation, was zu tun ist. Er trägt die Mannschaft in manchen Momenten, deshalb schätze ich seine Intelligenz. Er ist der zusätzliche Mann im Mittelfeld und macht auch im Sturm den Unterschied. Er ist unglaublich."
Die Leistung des Georgiers zermürbte den deutschen Spitzenklub entscheidend, als sich PSG im Halbfinal-Hinspiel einen knappen 5:4-Sieg sicherte. Harry Kane brachte die Gäste per Elfmeter in Führung. Kvaratskhelia antwortete, indem er Aleksandar Pavlovic ausspielte und den Ausgleich erzielte. Nach der Pause legte er nach und verwandelte nach einem Vorstoß von Achraf Hakimi. Seine Mischung aus direktem Flügelspiel und taktischer Variabilität beeindruckte die Zuschauer, darunter auch Seedorf, der bemerkte, dass der 25-Jährige oft nach innen zog, um das Mittelfeld zu stärken, und so in den schnellen Umschaltphasen des französischen Meisters als zusätzlicher Spielmacher agierte.
Die Premier League lockt "Kvaradona"
Der Georgier dominiert weiterhin die europäische Bühne, doch die Spekulationen über seine Zukunft halten sich hartnäckig. Berichten zufolge prüft Arsenal den Transfer des Flügelspielers, weil Mikel Arteta sein Offensivspiel mit Weltklasse-Qualität verstärken will. Angesichts seiner aktuellen Stellung im Parc des Princes erscheinen diese Hoffnungen jedoch gering.
Seit seinem Wechsel von Napoli im Januar 2025 ist der Mann mit dem Spitznamen "Kvaradona" zu einem Eckpfeiler des PSG-Projekts geworden. Da PSG den zweiten Champions-League-Titel in Folge anstrebt, betrachtet die Vereinsführung ihren Starspieler Berichten zufolge als "unantastbar". Der Flügelspieler hat in dieser Saison bisher in 14 Champions-League-Spielen 10 Tore und fünf Vorlagen erzielt.
- AFP
Khvica Kvaratskhelia "denkt gar nicht" daran, PSG zu verlassen
Trotz der Gerüchte aus Nord-London hat das Umfeld des Spielers schnell reagiert, um Spekulationen über einen Wechsel im Sommer auszuräumen. Kvaratskhelias Vater, Badri, bekräftigte kürzlich diese Haltung, indem er betonte, sein Sohn sei vollkommen zufrieden mit seinem Leben in der französischen Hauptstadt, wo er derzeit Jahr für Jahr um die größten Titel des Sports kämpft.
"Khvicha verlaesst PSG? Daran denkt er gar nicht", sagte er. "Er ist glücklich in Paris, wo ihn der Verein schätzt und respektiert. Warum sollte er ueber einen Wechsel nachdenken, wenn er mit der Mannschaft Titel gewinnt und zu den Schluesselspielern von PSG zählt? Falls PSG die Zusammenarbeit beenden will, werden wir Optionen prüfen, doch aktuell spricht niemand darüber."