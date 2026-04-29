"Der beste Spieler der Welt": Legende adelt Star von Paris Saint-Germain nach seiner "unglaublichen Leistung" gegen den FC Bayern München

In einem Interview bei Amazon Prime zeigte der viermalige Champions-League-Sieger Clarence Seedorf seine Bewunderung für Khvicha Kvaratskhelia. Der Flügelspieler zeigte beim 5:4 von PSG gegen den FC Bayern eine formidable Leistung.

"Kvaratskhelia ist der beste Spieler der Welt und er wird noch besser", sagte Seedorf, der frühere Profi von Real Madrid, AC Milan und Ajax Amsterdam. "Ich weiß nicht, ob er auf der linken Seite bleibt, denn er weiß in jeder Situation, was zu tun ist. Er trägt die Mannschaft in manchen Momenten, deshalb schätze ich seine Intelligenz. Er ist der zusätzliche Mann im Mittelfeld und macht auch im Sturm den Unterschied. Er ist unglaublich."

Die Leistung des Georgiers zermürbte den deutschen Spitzenklub entscheidend, als sich PSG im Halbfinal-Hinspiel einen knappen 5:4-Sieg sicherte. Harry Kane brachte die Gäste per Elfmeter in Führung. Kvaratskhelia antwortete, indem er Aleksandar Pavlovic ausspielte und den Ausgleich erzielte. Nach der Pause legte er nach und verwandelte nach einem Vorstoß von Achraf Hakimi. Seine Mischung aus direktem Flügelspiel und taktischer Variabilität beeindruckte die Zuschauer, darunter auch Seedorf, der bemerkte, dass der 25-Jährige oft nach innen zog, um das Mittelfeld zu stärken, und so in den schnellen Umschaltphasen des französischen Meisters als zusätzlicher Spielmacher agierte.