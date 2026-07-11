Bryan Robson meint, dass Thomas Tuchel vor dem WM-Spiel zwischen England und Norwegen den Verteidiger einen nicht berücksichtigten Verteidiger hätte gebrauchen können, um Erling Haaland zu stoppen. Der frühere Kapitän der englischen Nationalmannschaft erklärt, dass Harry Maguire von Manchester United wegen seiner körperlichen Stärke der ideale Gegenspieler für den Stürmer wäre. Trotzdem erwartet Robson, dass die "Three Lions" das erwartet enge Duell knapp gewinnen werden.
"Der beste Mann für den Job": Ein nicht-nominierter Engländer könnte angeblich Erling Haaland stoppen
"Ich glaube, Harry Maguire würde mit Erling Haaland fertig werden"
Robson meint, Englands Innenverteidiger seien schnell und technisch stark, doch er zweifelt daran, dass sie Haaland über 90 Minuten körperlich Paroli bieten können. Er erwartet, dass Norwegens Starstürmer auf der größten Bühne noch eine Schippe drauflegt.
"Das Spiel gegen Norwegen ist der Grund, warum ich Harry Maguire diesen Sommer gerne in Thomas Tuchels Kader gesehen hätte, denn ich glaube, Harry Maguire würde mit Erling Haaland fertig werden", sagte Robson gegenüber Hajper.
Robson betonte: "Die anderen Jungs, die wir haben, sind zwar schnell, aber nicht so stark wie ein Maguire. Haaland wird voll konzentriert sein und seine Kraft sowie seine anderen Stärken nutzen, um noch eine Schippe draufzulegen – es ist schließlich die Weltmeisterschaft. Es wird ein hartes Spiel für die beiden Innenverteidiger Englands. Harry Maguire wäre der beste Mann für diesen Job gewesen."
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"Sie stellen eine echte Gefahr dar": Robson warnt vor Norwegens Traumduo
Trotz seiner Bedenken geht Robson davon aus, dass England ins Halbfinale einziehen wird. "England zählt zu den Favoriten, doch das Spiel gegen Norwegen wird schwierig. Norwegen ist eine starke, gut organisierte Mannschaft, die sich hinter dem Ball verschanzt, gut verteidigt und über Martin Ödegaard und Erling Haaland zum Torerfolg kommen kann", erklärte Robson: "Sie stellen eine echte Gefahr dar. Es wird ein interessantes Spiel, in dem England hart arbeiten muss, um die Abwehr zu knacken. Ich tippe auf 2:1 für England, weil ich glaube, dass entweder Ödegaard oder Haaland trifft, aber auch wir nach vorne gefährlich sind, und so, wie die Jungs bisher gespielt haben, bin ich sicher, dass wir gewinnen."
England trifft nun auf Norwegen – ein Spiel, das laut Robson eines der schwierigsten des Turniers wird. Der Duell zwischen der englischen Abwehr und Haaland sowie der Einfluss von Odegaard und Jude Bellingham im Mittelfeld könnten über den Ausgang der Partie entscheiden.
Haaland spielt eine überragende WM - mehr Tore als Kane
Haaland erzielte in bis dato vier Spielen für Norwegen sieben Tore bei dieser WM - und weist damit die beste Torquote aller Spieler auf. Der ManCity-Star wurde im letzten Gruppenspiel gegen Frankreich geschont und kam nicht zum Einsatz.
Englands Harry Kane kommt hingegen auf sechs Tore in fünf Partien. Die Torjägerliste führt Frankreichs Kylian Mbappe (acht, sechs Spiele) vor Lionel Messi (acht, fünf Spiele) an.
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