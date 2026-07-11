"Der beste Mann für den Job": Ein nicht-nominierter Engländer könnte angeblich Erling Haaland stoppen

Robson meint, Englands Innenverteidiger seien schnell und technisch stark, doch er zweifelt daran, dass sie Haaland über 90 Minuten körperlich Paroli bieten können. Er erwartet, dass Norwegens Starstürmer auf der größten Bühne noch eine Schippe drauflegt.

"Das Spiel gegen Norwegen ist der Grund, warum ich Harry Maguire diesen Sommer gerne in Thomas Tuchels Kader gesehen hätte, denn ich glaube, Harry Maguire würde mit Erling Haaland fertig werden", sagte Robson gegenüber Hajper.

Robson betonte: "Die anderen Jungs, die wir haben, sind zwar schnell, aber nicht so stark wie ein Maguire. Haaland wird voll konzentriert sein und seine Kraft sowie seine anderen Stärken nutzen, um noch eine Schippe draufzulegen – es ist schließlich die Weltmeisterschaft. Es wird ein hartes Spiel für die beiden Innenverteidiger Englands. Harry Maguire wäre der beste Mann für diesen Job gewesen."