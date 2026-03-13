Goal.com
Jonas Rütten

Der beste Freistoßschütze beim FC Bayern? Michael Olise nennt überraschenden Namen

Michael Olise soll aus seinen Teamkollegen beim FCB den perfekten Fußballer basteln - und überrascht dabei mit einer Wahl durchaus.

Michael Olise sollte für den YouTube-Kanal Post United seinen "perfekten Fußballer" aus seinen Teamkollegen beim FC Bayern zusammenstellen.

In der Kategorie "Schnelligkeit" setzt Olise auf Alphonso Davies, der mit 36,53 km/h sogar einer der schnellsten Bundesliga-Spieler der Geschichte ist (Platz 9 im All-Time-Ranking). Beim "Passspiel" wählte der Franzose Joshua Kimmich, beim "besten Spielstil" fiel seine Wahl auf Jamal Musiala und beim besten Abschluss - na klar - auf Harry Kane.

Doch bei den Freistoßschützen sorgte Olise dann für eine durchaus bemerkenswerte Überraschung. Olise nannte in dieser Kategorie nicht etwas sich selbst, obwohl er regelmäßig neben Kimmich und Kane bei den Freistößen antritt, sondern Tom Bischof.

  • Beim deutschen Rekordmeister ist der 20-Jährige bis dato noch nicht als ausgewiesener Freistoßexperte aufgefallen, sein erstes Bundesliga-Tor im Trikot der TSG Hoffenheim schoss er jedoch aus einer solchen Situation. Beim spektakulären 4:3-Sieg der Kraichgauer im November 2024 über RB Leipzig zirkelte Bischof einen Freistoß von der rechten Sechzehnerkante mit links um die Mauer ins Torhütereck an den Innenpfosten und von da ins Tor.

    Olise hat derweil für die Bayern und Ex-Klub Crystal Palace schon insgesamt vier Freistöße direkt verwandelt, Kane steht wie Kimmich bis dato für den Rekordmeister bei einem direkt verwandelten Freistoß.

  • Tom Bischof & Vincent Kompanygetty

    Bischof wurde von Kompany zum Außenverteidiger umfunktioniert

    Bischof bekommt trotz der großen Konkurrenz in seiner ersten Saison beim FC Bayern bereits durchaus große Spielanteile und wurde von Vincent Kompany schon zeitweise zum Außenverteidiger umfunktioniert, weil ebenda durch Verletzungen von Alphonso Davies, Josip Stanisic oder Konrad Laimer immer wieder Not am Mann war. Bis dato kommt er bereits auf 29 Pflichtspiele, in denen ihm drei Vorlagen gelangen (1.191 Minuten).

    Auch in den kommenden Wochen dürfte Bischof angesichts der neuerlichen Verletzung von Davies und des dichten Spielkalenders eine nicht unwichtige Rolle spielen und weiter Minuten sammeln.

  • Tom Bischof: Statistiken beim FCB in der Saison 2025/2026

    • Spiele: 29
    • Einsatzminuten: 1.191
    • Tore: -
    • Vorlagen: 3
    • Gelbe Karten: 3
    • Rote Karten: -
