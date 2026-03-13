Der beste Freistoßschütze beim FC Bayern? Michael Olise nennt überraschenden Namen

Michael Olise sollte für den YouTube-Kanal Post United seinen "perfekten Fußballer" aus seinen Teamkollegen beim FC Bayern zusammenstellen.

In der Kategorie "Schnelligkeit" setzt Olise auf Alphonso Davies, der mit 36,53 km/h sogar einer der schnellsten Bundesliga-Spieler der Geschichte ist (Platz 9 im All-Time-Ranking). Beim "Passspiel" wählte der Franzose Joshua Kimmich, beim "besten Spielstil" fiel seine Wahl auf Jamal Musiala und beim besten Abschluss - na klar - auf Harry Kane.

Doch bei den Freistoßschützen sorgte Olise dann für eine durchaus bemerkenswerte Überraschung. Olise nannte in dieser Kategorie nicht etwas sich selbst, obwohl er regelmäßig neben Kimmich und Kane bei den Freistößen antritt, sondern Tom Bischof.