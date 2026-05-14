"Der Abstieg war etwas, das wir nie in Betracht gezogen haben": Ehemaliger Chef von Tottenham Hotspur fassungslos wegen Absturz

Beim Blick auf die Tabelle der Premier League, die Tottenham zwei Spieltage vor Saisonende nur zwei Punkte über der Abstiegszone zeigt, empfinde er "Leere", meinte Levy, der am Mittwoch im Rahmen einer Investiturzeremonie auf Windsor Castle zum Commander of the Order of the British Empire (CBE) ernannt wurde.

Ein Szenario wie aktuell sei während seiner Amtszeit nie einkalkuliert gewesen, ergänzte er. "Der Abstieg war etwas, das wir nie in Betracht gezogen haben." Mit zuletzt acht Punkten aus vier Spielen verschafften sich die Spurs allerdings etwas Luft.