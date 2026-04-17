Der "absolute Wunschkandidat" streikte sich schon einmal weg! Fällt dem FC Bayern im Werben um Anthony Gordon eine fragwürdige Aussage auf die Füße?

Übereinstimmenden Berichten zufolge bemüht sich der FC Bayern intensiv um den 25-jährigen Offensivallrounder von Newcastle United. Obwohl er ein ganz anderer Spielertyp als Nicolas Jackson ist, könnte Gordon künftig dessen Kaderplatz einnehmen. Die genauso teure wie enttäuschende Leihgabe des FC Chelsea wird nicht fest verpflichtet.

Gordon ist zwar ein gelernter Linksaußen, in Newcastle kam er zuletzt aber meist als Mittelstürmer im auch von Vincent Kompany präferierten 4-2-3-1-System zum Einsatz. "Er ist eine gute falsche Neun, aber seine beste Position ist weiterhin der linke Flügel, von wo er mit seinem starken rechten Fuß in die Mitte ziehen kann", sagt Blogger und Podcaster Jamie Smith vom Newcastle-Fanzine The Mag im Gespräch mit SPOX.

Beim FC Bayern könnte Gordon als Backup von Diaz und Kane in Personalunion fungieren - und dem Münchner Spiel in dieser Rolle gerade nach Einwechslungen mit seinem immensen Tempo eine neue Dimension geben. Gordon gilt als einer der schnellsten Spieler Europas. In dieser Champions-League-Saison wurde er bereits mit 36,4 km/h geblitzt, Platz acht in der Bestenliste. Zum Vergleich: Die bis dato schnellsten Münchner waren Olise, Jackson und Konrad Laimer mit je 33,9 km/h. Abgesehen von seiner Schnelligkeit überzeugt Gordon mit Dribbelstärke und aufopferungsvollem Pressingverhalten. Gerade letzteres dürfte besonders Kompany mit Blick auf die unermüdliche Spielweise des Rekordmeisters sehr gefallen.