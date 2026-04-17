Es ist beim FC Bayern in den vergangenen Jahren zur sommerlichen Tradition geworden: Jedes Jahr kommt ein teurer Offensivspieler aus der Premier League. 2023 Harry Kane für 95 Millionen Euro von Tottenham Hotspur, 2024 Michael Olise für 53 Millionen von Crystal Palace, 2025 Luis Diaz für 70 Millionen vom FC Liverpool. Zusammen bilden sie aktuell das gefährlichste Angriffstrio Europas. Folgt ihnen kommenden Sommer Anthony Gordon?
Der "absolute Wunschkandidat" streikte sich schon einmal weg! Fällt dem FC Bayern im Werben um Anthony Gordon eine fragwürdige Aussage auf die Füße?
Vincent Kompany müsste großer Fan von Anthony Gordon sein
Übereinstimmenden Berichten zufolge bemüht sich der FC Bayern intensiv um den 25-jährigen Offensivallrounder von Newcastle United. Obwohl er ein ganz anderer Spielertyp als Nicolas Jackson ist, könnte Gordon künftig dessen Kaderplatz einnehmen. Die genauso teure wie enttäuschende Leihgabe des FC Chelsea wird nicht fest verpflichtet.
Gordon ist zwar ein gelernter Linksaußen, in Newcastle kam er zuletzt aber meist als Mittelstürmer im auch von Vincent Kompany präferierten 4-2-3-1-System zum Einsatz. "Er ist eine gute falsche Neun, aber seine beste Position ist weiterhin der linke Flügel, von wo er mit seinem starken rechten Fuß in die Mitte ziehen kann", sagt Blogger und Podcaster Jamie Smith vom Newcastle-Fanzine The Mag im Gespräch mit SPOX.
Beim FC Bayern könnte Gordon als Backup von Diaz und Kane in Personalunion fungieren - und dem Münchner Spiel in dieser Rolle gerade nach Einwechslungen mit seinem immensen Tempo eine neue Dimension geben. Gordon gilt als einer der schnellsten Spieler Europas. In dieser Champions-League-Saison wurde er bereits mit 36,4 km/h geblitzt, Platz acht in der Bestenliste. Zum Vergleich: Die bis dato schnellsten Münchner waren Olise, Jackson und Konrad Laimer mit je 33,9 km/h. Abgesehen von seiner Schnelligkeit überzeugt Gordon mit Dribbelstärke und aufopferungsvollem Pressingverhalten. Gerade letzteres dürfte besonders Kompany mit Blick auf die unermüdliche Spielweise des Rekordmeisters sehr gefallen.
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Anthony Gordon streikt sich von Everton weg und wird Spieler des Jahres bei Newcastle United
Geboren in Liverpool spielte Gordon zunächst für seinen Lieblinsgklub: den LFC, wo er aber im Alter von elf Jahren aussortiert wurde. Es folgte der pikante Wechsel zum Lokalrivalen FC Everton. Mit 16 feierte er sein Profidebüt, zum Stammspieler avancierte er aber erst vier Jahre und eine durchwachsene Leihe zum Zweitligisten Preston North End später.
Im Januar 2023, Gordon war damals 21 Jahre alt, bemühte sich das neureiche Newcastle United um ihn. Everton wollte ihn nicht abgeben, woraufhin Gordon das Mannschaftstraining bestreikte. Letztlich bekam er seinen Willen und wechselte für 46 Millionen Euro nach Newcastle. Nach einem halben Jahr der Anpassung absolvierte er eine überragende erste volle Saison in Newcastle. Zwölf Tore, 16 Assists, Spieler des Jahres, Debüt für die englische Nationalmannschaft, Teilnahme an der EM in Deutschland.
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Anthony Gordon erinnert an Luis Diaz und hat Temperaments-Probleme
Begleitet wurde sein rasanter Aufstieg von wiederholten Flirts mit seinem Ex- und Lieblingsklub Liverpool. In einem Interview nannte Gordon Reds-Ikone Steven Gerrard seinen "Helden" und einen "Gott". Zudem berichtete er von seiner tiefroten Verwandtschaft, die ihm in Merseyside-Derbys mit Everton zwar Tore, aber dennoch Niederlagen wünschte. "Ich habe kein einziges Familienmitglied, das Everton unterstützt. Nicht eines." Fast schon unweigerlich gab es im Sommer 2024 Gerüchte über eine Rückkehr des verlorenen Sohnes ins rote Liverpool, doch ein Transfer kam letztlich nicht zustande.
"Das scheint seitdem ein bisschen in seinem Kopf herumzuschwiren", mutmaßt Smith. "Seitdem schwanken seine Leistungen zwischen spektakulär und desinteressiert-wirkungslos." So konstant wie 2023/24 spielte Gordon nie mehr, obwohl er weiterhin regelmäßig Scorerpunkte sammelte. Insgesamt verzeichnete er für Newcastle in 152 Pflichtspielen 39 Treffer und 28 Assists. Alleine zwölf Torbeteiligungen in dieser Champions-League-Saison, obwohl er mit seiner Mannschaft bereits im Achtelfinale am FC Barcelona scheiterte. Fast ein Drittel all seiner Treffer für Newcastle resultierte aus Elfmetern. Vom Punkt ist er ähnlich sicher wie Kane, diesbezüglich wäre er beim FC Bayern also ein passender Backup für seinen Landsmann.
Newcastle-Trainer Eddie Howe lobte Gordon neulich als "echten Kämpfer". Hier erinnert er an Diaz, wobei er es mit seinem Einsatz bisweilen auch etwas übertreibt - was bereits drei Platzverweise für Newcastle belegen. "Sein Temperament kam uns schon teuer zu stehen", sagt Smith. Vergangene Saison beim Aus im FA Cup gegen Brighton & Hove Albion und diese Saison bei einer Pleite gegen - ausgerechnet - Liverpool.
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Wird dem FC Bayern eine Rummenigge-Aussage bei Gordon zum Verhängnis?
Die Reds sollen, genau wie der FC Arsenal, weiterhin an Gordon interessiert sein. Nicht nur wegen dieser hochkarätigen Konkurrenz dürfte sich ein Transfer für den FC Bayern als kompliziert darstellen. Der FC Bayern führt laut Sky zwar bereits "sehr konkrete Gespräche" mit Gordons Beratern. Er sei der "absoluter Wunschkandidat" im Sommer, heißt es, und der Spieler selbst soll auch Interesse an einem Transfer haben, ist aber noch bis 2030 an Newcastle gebunden und besitzt keine Ausstiegsklausel.
Dem Vernehmen nach spekulieren die Münchner auf eine Ablösesumme im Bereich von 60 Millionen Euro. "Ich erwarte aber nicht weniger als 90 Millionen Euro für einen Spieler, der als relativ unerprobter 21-Jähriger für 46 Millionen verpflichtet wurde", sagt Smith. Newcastle will seinen Leistungsträger prinzipiell nicht abgeben, muss im Sommer aber wohl Einnahmen erzielen, um die Financial-Fair-Play-Regularien der Premier League einzuhalten. Zumal eine Saison ohne Europapokal droht. Sechs Spieltage vor Saisonende ist Newcastle nur 14., der Rückstand auf die internationalen Startplätze beträgt fünf Punkte.
In jüngerer Vergangenheit verzweifelte der FC Bayern am Transfermarkt bereits zweimal an Newcastle. Im Januar 2024 wollten die Münchner deren Rechtsverteidiger Kieran Trippier verpflichten. Mit dem Spieler waren sie sich schon einig, doch Newcastles Ablöseforderungen wollten sie nicht erfüllen. Stattdessen kam Sacha Boey für 30 Millionen Euro von Galatasaray Istanbul.
Vergangenen Sommer buhlten die Münchner lange vergeblich um Nick Woltemade, ehe er für 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Newcastle wechselte. "Ich kann nur den Leuten in Stuttgart gratulieren, dass sie - ich mache jetzt mal Anführungszeichen - einen Idioten gefunden haben, der so viel Geld bezahlt hat", sagte Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge damals. Womöglich revanchiert sich der "Idiot" für diesen Spruch jetzt mit seinen Ablöseforderungen für Gordon.