Deniz Undav und alle Freiburger waren fassungslos: DFB räumt krassen Fehler im DFB-Pokal-Halbfinale ein

Jedoch wäre es nach Ansicht der Fernsehbilder "deutlich besser gewesen, das Duell als robusten, aber regelkonformen Zweikampf zu bewerten, die Partie weiterlaufen zu lassen und das unmittelbar folgende Tor von Höler zu geben", führte Fritz in seinem Statement auf SID-Anfrage aus.

Der nicht gegebene Treffer hatte nach dem 2:1 (1:1) nach Verlängerung für Stuttgart für große Kritik bei beiden Mannschaften gesorgt, selbst Deniz Undav als Profiteur war irritiert.

"Das ist nie und nimmer ein Foul. Ich wäre als Stürmer ausgerastet", sagte Undav bei Sky: "Glück für uns, Pech für Freiburg."