"Den Klassenerhalt habe ich viel ausgelassener gefeiert": DFB-Star verzichtete auf historischen Titelgewinn - und wurde belohnt!

Am Ende der Saison feierte er in Mainz unter Retter Bo Henriksen stattdessen sensationell den Klassenerhalt, er selbst wuchs dabei schnell zum Führungsspieler. Das Erlebnis habe seiner Entwicklung als Spieler gutgetan. "Und glauben Sie mir: Den Klassenerhalt mit Mainz habe ich viel ausgelassener gefeiert, als ich es mit dem Double-Sieg bei Leverkusen hätte tun können", sagte er.

Inzwischen ist der 29-Jährige wieder regelmäßiger Bestandteil der Nationalmannschaft - und hat das Ziel Weltmeisterschaft im Sommer klar vor Augen. Er sei "überzeugt, dass ich gute Chancen habe, dabei zu sein, wenn ich meine Leistung im Verein weiter abrufe" sagte Amiri, der Mainz aktuell aber wegen einer Fersenverletzung fehlt. Gerade seine starken Standards könnten für den Mittelfeldstrategen zum Trumpf werden: "Und ich bin überzeugt davon, dass ich der Mannschaft mit meiner Kreativität und meiner Art zu spielen Impulse geben kann."