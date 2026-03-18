Den Job als Nationaltrainer könnte er nach der WM aufgeben: Wird Ralf Rangnick Sportdirektor in der Bundesliga?

Rangnick hat in der Bundesliga bereits den VfB Stuttgart, Hannover 96, den FC Schalke 04, die TSG Hoffenheim und RB Leipzig trainiert. Bei den Sachsen war er zudem von 2012 bis 2019 auch Sportdirektor und daraufhin noch ein Jahr lang als Global Sports Director im Red-Bull-Kosmos tätig. Seinen bisher letzten Job als Vereinscoach hatte Rangnick bei Manchester United, das er von Dezember 2021 bis Mai 2022 trainierte.

Unmittelbar danach wechselte Rangnick zum ÖFB und würde österreichischer Nationaltrainer. Die Alpenrepublik führte er zur EM 2024 und erreichte dort nach starker Gruppenphase das Achtelfinale, das gegen die Türkei dann jedoch mit 1:2 verloren ging. Der nächste große Erfolg war die geglückte Qualifikation für die WM 2026 als Gruppenerster, für Österreich ist es die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft seit 1998.

In einer Gruppe mit Argentinien, Algerien und Jordanien ist das Erreichen der K.o.-Phase Österreichs Minimalziel. Ende März stehen für Rangnicks Elf Freundschaftsspiele gegen Ghana und Südkorea auf dem Programm, Anfang Juni testet man dann noch gegen Tunesien. Die WM startet für das ÖFB-Team am 16. Juni mit dem Auftaktspiel gegen Jordanien.