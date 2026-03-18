Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick liebäugelt offenbar mit einer Rückkehr in die Bundesliga. Das geht aus einem Bericht der Sport Bild hervor.
Den Job als Nationaltrainer könnte er nach der WM aufgeben: Wird Ralf Rangnick Sportdirektor in der Bundesliga?
Ralf Rangnick zögert weiter mit Vertragsverlängerung bei Österreich
Demnach ist weiterhin völlig offen, ob Rangnick seinen nach der WM 2026 auslaufenden Vertrag als ÖFB-Coach verlängert oder noch einmal eine andere Herausforderung annimmt. Ein Angebot des österreichischen Fußballverbandes zur Vertragsverlängerung liege Rangnick zwar vor, der 67-Jährige wolle sich aber erst nach den anstehenden Länderspielen Ende März entscheiden, heißt es.
Laut Sport Bild ist ein neuer Job als Vereinstrainer für Rangnick zwar eher ausgeschlossen. Als Sportdirektor soll eine Rückkehr in die Bundesliga oder ein Engagement in der Premier League aber eine ernsthafte Option für den Deutschen sein. Vereine, bei denen Rangnick dann potenziell anheuern könnte, werden nicht genannt.
Ralf Rangnick will mit Österreich bei der WM für Furore sorgen
Rangnick hat in der Bundesliga bereits den VfB Stuttgart, Hannover 96, den FC Schalke 04, die TSG Hoffenheim und RB Leipzig trainiert. Bei den Sachsen war er zudem von 2012 bis 2019 auch Sportdirektor und daraufhin noch ein Jahr lang als Global Sports Director im Red-Bull-Kosmos tätig. Seinen bisher letzten Job als Vereinscoach hatte Rangnick bei Manchester United, das er von Dezember 2021 bis Mai 2022 trainierte.
Unmittelbar danach wechselte Rangnick zum ÖFB und würde österreichischer Nationaltrainer. Die Alpenrepublik führte er zur EM 2024 und erreichte dort nach starker Gruppenphase das Achtelfinale, das gegen die Türkei dann jedoch mit 1:2 verloren ging. Der nächste große Erfolg war die geglückte Qualifikation für die WM 2026 als Gruppenerster, für Österreich ist es die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft seit 1998.
In einer Gruppe mit Argentinien, Algerien und Jordanien ist das Erreichen der K.o.-Phase Österreichs Minimalziel. Ende März stehen für Rangnicks Elf Freundschaftsspiele gegen Ghana und Südkorea auf dem Programm, Anfang Juni testet man dann noch gegen Tunesien. Die WM startet für das ÖFB-Team am 16. Juni mit dem Auftaktspiel gegen Jordanien.
Ralf Rangnicks Stationen als Trainer und Funktionär in der Übersicht
Zeitraum
Funktion
Verein
1983 - 1985
Spielertrainer
Viktoria Backnang
1985 - 1987
Trainer
VfB Stuttgart II
1987 - 1988
Spielertrainer
TSV Lippoldsweiler
1988 - 1990
Trainer
SC Korb
1990 - 1992
Trainer
VfB Stuttgart U19
1992 - 1994
Sportkoordinator
VfB Stuttgart Jugend
Juli 1995 - Dezember 1996
Trainer
SSV Reutlingen
Januar 1997 - März 1999
Trainer
SSV Ulm
Mai 1999 - Februar 2001
Trainer
VfB Stuttgart
Juli 2001 - März 2004
Trainer
Hannover 96
September 2004 - Dezember 2005
Trainer
FC Schalke 04
Juli 2006 - Januar 2011
Trainer
TSG Hoffenheim
März - September 2011
Trainer
FC Schalke 04
2012 - 2015
Sportdirektor
RB Salzburg
2012 - 2019
Sportdirektor
RB Leipzig
2015 - 2016
Trainer
RB Leipzig
2018 - 2019
Trainer
RB Leipzig
2019 - 2020
Global Sports Director
RB Leipzig / RB New York / RB Bragantino
Juli - November 2021
Geschäftsführer Profifußball
Lok Moskau
Dezember 2021 - Mai 2022
Trainer
Manchester United
seit Juni 2022
Trainer
Österreich