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Ralf RangnickGetty Images
Oliver Maywurm

Den Job als Nationaltrainer könnte er nach der WM aufgeben: Wird Ralf Rangnick Sportdirektor in der Bundesliga?

Noch bis nach der WM steht Ralf Rangnick bei Österreich an der Seitenlinie. Kommt danach ein Sportdirektoren-Posten in der Bundesliga in Frage?

Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick liebäugelt offenbar mit einer Rückkehr in die Bundesliga. Das geht aus einem Bericht der Sport Bild hervor.

  • Ralf Rangnick zögert weiter mit Vertragsverlängerung bei Österreich

    Demnach ist weiterhin völlig offen, ob Rangnick seinen nach der WM 2026 auslaufenden Vertrag als ÖFB-Coach verlängert oder noch einmal eine andere Herausforderung annimmt. Ein Angebot des österreichischen Fußballverbandes zur Vertragsverlängerung liege Rangnick zwar vor, der 67-Jährige wolle sich aber erst nach den anstehenden Länderspielen Ende März entscheiden, heißt es.

    Laut Sport Bild ist ein neuer Job als Vereinstrainer für Rangnick zwar eher ausgeschlossen. Als Sportdirektor soll eine Rückkehr in die Bundesliga oder ein Engagement in der Premier League aber eine ernsthafte Option für den Deutschen sein. Vereine, bei denen Rangnick dann potenziell anheuern könnte, werden nicht genannt.

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  • Ralf Rangnick will mit Österreich bei der WM für Furore sorgen

    Rangnick hat in der Bundesliga bereits den VfB Stuttgart, Hannover 96, den FC Schalke 04, die TSG Hoffenheim und RB Leipzig trainiert. Bei den Sachsen war er zudem von 2012 bis 2019 auch Sportdirektor und daraufhin noch ein Jahr lang als Global Sports Director im Red-Bull-Kosmos tätig. Seinen bisher letzten Job als Vereinscoach hatte Rangnick bei Manchester United, das er von Dezember 2021 bis Mai 2022 trainierte.

    Unmittelbar danach wechselte Rangnick zum ÖFB und würde österreichischer Nationaltrainer. Die Alpenrepublik führte er zur EM 2024 und erreichte dort nach starker Gruppenphase das Achtelfinale, das gegen die Türkei dann jedoch mit 1:2 verloren ging. Der nächste große Erfolg war die geglückte Qualifikation für die WM 2026 als Gruppenerster, für Österreich ist es die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft seit 1998.

    In einer Gruppe mit Argentinien, Algerien und Jordanien ist das Erreichen der K.o.-Phase Österreichs Minimalziel. Ende März stehen für Rangnicks Elf Freundschaftsspiele gegen Ghana und Südkorea auf dem Programm, Anfang Juni testet man dann noch gegen Tunesien. Die WM startet für das ÖFB-Team am 16. Juni mit dem Auftaktspiel gegen Jordanien.

  • Ralf Rangnicks Stationen als Trainer und Funktionär in der Übersicht


    Zeitraum

    Funktion

    Verein

    1983 - 1985

    Spielertrainer

    Viktoria Backnang

    1985 - 1987

    Trainer

    VfB Stuttgart II

    1987 - 1988

    Spielertrainer

    TSV Lippoldsweiler

    1988 - 1990

    Trainer

    SC Korb

    1990 - 1992

    Trainer

    VfB Stuttgart U19

    1992 - 1994

    Sportkoordinator

    VfB Stuttgart Jugend

    Juli 1995 - Dezember 1996

    Trainer

    SSV Reutlingen

    Januar 1997 - März 1999

    Trainer

    SSV Ulm

    Mai 1999 - Februar 2001

    Trainer

    VfB Stuttgart

    Juli 2001 - März 2004

    Trainer

    Hannover 96

    September 2004 - Dezember 2005

    Trainer

    FC Schalke 04

    Juli 2006 - Januar 2011

    Trainer

    TSG Hoffenheim

    März - September 2011

    Trainer

    FC Schalke 04

    2012 - 2015

    Sportdirektor

    RB Salzburg

    2012 - 2019

    Sportdirektor

    RB Leipzig

    2015 - 2016

    Trainer

    RB Leipzig

    2018 - 2019

    Trainer

    RB Leipzig

    2019 - 2020

    Global Sports Director

    RB Leipzig / RB New York / RB Bragantino

    Juli - November 2021

    Geschäftsführer Profifußball

    Lok Moskau

    Dezember 2021 - Mai 2022

    Trainer

    Manchester United

    seit Juni 2022

    Trainer

    Österreich


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AUT
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