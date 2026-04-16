"Den Beef wird er sich in der Kabine abholen!" Berater Michael Ballack verteilt Rüffel an Lennart Karl vom FC Bayern

In pinker Hose, pinker Jacke und pinker (Schlumpf-)Mütze sowie passenden Schuhen sorgte Karl für einiges Aufsehen. Dabei hatte Vize-Kapitän Joshua Kimmich die Fans vor dem Gigantenduell noch aufgefordert, doch bitte in Rot in die Arena zu kommen.

"Den Beef wird er sich in der Kabine abholen, da bin ich mir sicher", meinte Ballack dazu. Auch er selbst werde Karl "mit Sicherheit" eine persönliche Nachricht zukommen lassen, ergänzte er. Aleksandar Pavlovic reagierte mit einem Schmunzeln auf den Auftritt seines Kumpels. "Man kennt den Jungen. Der will auffallen", sagte der Mittelfeldmann: "Hat man heute wieder gesehen. Soll er machen."

Was man nicht machen sollte, was Karl aber dennoch während des Spiels getan hatte: größere Teile des Spiels zu verpassen - unter anderem das Gegentor kurz vor der Pause zum 2:3. Denn da hatte Karl seinen Platz schon verlassen. In der 39. Minute, um genau zu sein. Auch zum Widderbeginn verspätete er sich und tauchte erst in der 52. Minute wieder auf seinem Platz auf.

Karl war schon beim 5:0 bei St. Pauli am vergangenen Samstag ausgefallen. Wie lange Trainer Vincent Kompany auf den Offensivspieler verzichten muss, hatten die Bayern offen gelassen.