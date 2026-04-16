Bayern Münchens verletzter Jungstar Lennart Karl feierte in seinem extravaganten pinken Outfit mit den Kollegen ausgelassen vor der Fankurve - nicht gerade zur Freude seines Beraters Michael Ballack.
"Den Beef wird er sich in der Kabine abholen!" Berater Michael Ballack verteilt Rüffel an Lennart Karl vom FC Bayern
Lennart Karl hüpft verletzt - Michael Ballack maßregelt Bayern-Jungstar
"Dass er überhaupt hüpft, ist schon zu viel. Aber der Euphorie und der Jugendlichkeit sei es geschuldet", sagte Ballack nach dem 4:3 (2:3) des deutschen Rekordmeisters im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid bei DAZN.
Der 18 Jahre alte Jung-Nationalspieler Karl fällt derzeit mit einem Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel aus. Die Partie verfolgte er auf der Tribüne der Allianz Arena. Bei den anschließenden Feierlichkeiten auf dem Rasen war er aber mittendrin - und das gut erkennbar.
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Schräges Outfit von Lennart Karl? Ballack will "mit Sicherheit" Nachricht schicken
In pinker Hose, pinker Jacke und pinker (Schlumpf-)Mütze sowie passenden Schuhen sorgte Karl für einiges Aufsehen. Dabei hatte Vize-Kapitän Joshua Kimmich die Fans vor dem Gigantenduell noch aufgefordert, doch bitte in Rot in die Arena zu kommen.
"Den Beef wird er sich in der Kabine abholen, da bin ich mir sicher", meinte Ballack dazu. Auch er selbst werde Karl "mit Sicherheit" eine persönliche Nachricht zukommen lassen, ergänzte er. Aleksandar Pavlovic reagierte mit einem Schmunzeln auf den Auftritt seines Kumpels. "Man kennt den Jungen. Der will auffallen", sagte der Mittelfeldmann: "Hat man heute wieder gesehen. Soll er machen."
Was man nicht machen sollte, was Karl aber dennoch während des Spiels getan hatte: größere Teile des Spiels zu verpassen - unter anderem das Gegentor kurz vor der Pause zum 2:3. Denn da hatte Karl seinen Platz schon verlassen. In der 39. Minute, um genau zu sein. Auch zum Widderbeginn verspätete er sich und tauchte erst in der 52. Minute wieder auf seinem Platz auf.
Karl war schon beim 5:0 bei St. Pauli am vergangenen Samstag ausgefallen. Wie lange Trainer Vincent Kompany auf den Offensivspieler verzichten muss, hatten die Bayern offen gelassen.
Häufig gestellte Fragen
Lennart Karl spielt als offensiver Mittelfeldspieler bzw. rechter Flügelspieler — also meist hinter dem Stürmer oder etwas breit auf dem rechten Flügel. Dabei zieht er oft von rechts nach innen, um mit seinem starken linken Fuß Pässe oder Schüsse abzugeben.
Lennart Karl wurde am 22. Februar 2008 in Frammersbach geboren. Der Ort liegt in Bayern, genauer im Landkreis Main-Spessart im Spessart, einem Mittelgebirge zwischen Würzburg und Aschaffenburg.
Beim FC Bayern München trägt er aktuell die Nummer 42.
Lennart Karl ist 1,68 m groß.
Lennart Karl wiegt 67 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 39.
Sein stärkerer Fuß ist der linke.
In der Jugend spielte Lennart Karl zunächst bei Viktoria Aschaffenburg, bis er von Eintracht Frankfurt entdeckt wurde. Bei der SGE spielte er von 2017 bis 2021. Anschließend ging es für Karl zum FC Bayern.
Seit 2022 lebt Lennart Karl am Bayern-Campus in München.
Da Lennart Karl noch minderjährig ist fährt er aktuell noch kein eigenes Auto.
Er wurde in Deutschland geboren und ist dort aufgewachsen, daher spricht er fließend Deutsch.
Er hat noch keine Kinder.
Es gibt keine öffentlichen Informationen über eine Freundin von Lennart Karl.
Offizielle Angaben dazu gibt es nicht. Allerdings ist bekannt, dass der FC Bayern seinen Talenten grundsätzlich attraktive Förderverträge bietet. Bei Spielern in diesem Entwicklungsstadium wird häufig von monatlichen Beträgen im niedrigen fünfstelligen Bereich ausgegangen. Mit seinem 18. Geburtstag würde Lennart Karl automatisch einen Profivertrag erhalten, bei dem sein Gehalt voraussichtlich deutlich ansteigen dürfte.
Lennart Karl hat bereits den Deutschen Supercup 2025/26 gewinnen können. Außerdem erhielt er im Jahr 2025 die Fritz-Walter-Medaille in Silber.
Bisher hat er noch keinen Ballon d'Or gewonnen.
Er wurde ebenfalls noch kein FIFA-Weltfußballer.
Sein Spitzname ist "Lenny", abgeleitet von seinem Vornamen Lennart.