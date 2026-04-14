Dem BVB droht im Sommer offenbar ein verhängnisvolles Minusgeschäft. Denn wie die Ruhr Nachrichten berichten, sei Yan Coutos "Zukunft ungewiss" - und das trotz laufenden Vertrags bis 2029. Nach einer zweiten überaus durchwachsenen Saison dürften sich laut Ruhr Nachrichten sowohl Spieler als auch Klub Gedanken darüber machen, wie sinnvoll eine weitere Zusammenarbeit ist.
Dem BVB droht ein verhängnisvolles Minusgeschäft! Millionentransfer könnte im Sommer schon wieder weg sein
Yan Couto machte beim BVB ein paar Entwicklungsschritte
Couto machte im Vergleich zu seiner ersten desaströsen Spielzeit bei den Schwarzgelben zwar durchaus ein paar Entwicklungsschritte nach vorne und steigerte auch seine Spielzeit deutlich um knapp 53 Prozent, an Konkurrent Julien Ryerson kommt er aber längst nicht vorbei, weil er defensiv zu anfällig und offensiv zu selten durchsetzungsfähig ist.
Dennoch attestierte Niko Kovac Couto, auf einem guten Weg zu sein. "Ich bin mit der Entwicklung sehr zufrieden. Yan hat in dieser Saison sehr viel mehr Spielzeit gehabt als letztes Jahr", sagte der BVB-Coach, verwies aber auf Ryersons Ausnahmestellung in der laufenden Saison: "Julian performt richtig gut, macht das offensiv klasse. Er hat die meisten Assists gegeben. Deswegen ist es für Yan schmerzhaft, aber für mich umso schöner, dass ich zwei gute Jungs auf der rechten Seite habe."
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Yan Couto beim BVB aktuell fast komplett außen vor
Sollten sich die Wege im Sommer tatsächlich trennen, ist ein enormes Transferminus für den BVB bei Couto eigentlich unvermeidbar. Durch eine äußerst fragwürdige Kaufpflicht in Höhe von 20 Millionen Euro, die in Coutos Fall bereits nach sieben Pflichtspielen und drei Startelfeinsätzen gegriffen hatte, legte der BVB für den viermaligen brasilianischen Nationalspieler bei Manchester City eine Ablösesumme hin, die kaum ein Klub angesichts der Leistungen in Dortmund noch einmal bieten wird.
Seit mehren Wochen ist Couto unter Trainer Niko Kovac wieder nahezu vollkommen außen vor. Weil Ryerson im Topspiel gegen den FC Bayern (2:3) eine Gelbsperre absitzen musste, kam Couto zu seinem zweiten und bis dato auch letzten Startelfeinsatz in der Rückrunde. Gegen Luis Diaz schlug er sich damals sehr wacker (Note 3,5), sammelte seitdem in der Bundesliga aber dennoch nur noch 33 Einsatzminuten.
Gegen den HSV und den VfB Stuttgart saß er jeweils über 90 Minuten auf der Bank, bei der 0:1-Niederlage am vergangenen Wochenende musste er aufgrund von muskulären Problemen pausieren. Aktuell steht er bei zwei Toren und einer Vorlage in 25 Pflichtspielen.
Yan Couto: Leistungsdaten und Statistiken
Mannschaft Spiele Tore Torvorlagen Einsatzminuten FC Girona 95 5 17 5.930 Borussia Dortmund 60 2 5 2.888 SC Braga 42 1 4 2.930
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.