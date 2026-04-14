Dem BVB droht ein verhängnisvolles Minusgeschäft! Millionentransfer könnte im Sommer schon wieder weg sein

Sollten sich die Wege im Sommer tatsächlich trennen, ist ein enormes Transferminus für den BVB bei Couto eigentlich unvermeidbar. Durch eine äußerst fragwürdige Kaufpflicht in Höhe von 20 Millionen Euro, die in Coutos Fall bereits nach sieben Pflichtspielen und drei Startelfeinsätzen gegriffen hatte, legte der BVB für den viermaligen brasilianischen Nationalspieler bei Manchester City eine Ablösesumme hin, die kaum ein Klub angesichts der Leistungen in Dortmund noch einmal bieten wird.

Seit mehren Wochen ist Couto unter Trainer Niko Kovac wieder nahezu vollkommen außen vor. Weil Ryerson im Topspiel gegen den FC Bayern (2:3) eine Gelbsperre absitzen musste, kam Couto zu seinem zweiten und bis dato auch letzten Startelfeinsatz in der Rückrunde. Gegen Luis Diaz schlug er sich damals sehr wacker (Note 3,5), sammelte seitdem in der Bundesliga aber dennoch nur noch 33 Einsatzminuten.

Gegen den HSV und den VfB Stuttgart saß er jeweils über 90 Minuten auf der Bank, bei der 0:1-Niederlage am vergangenen Wochenende musste er aufgrund von muskulären Problemen pausieren. Aktuell steht er bei zwei Toren und einer Vorlage in 25 Pflichtspielen.