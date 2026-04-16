Auslöser war eine spät im Spiel gegen Real-Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga ausgesprochene Gelb-Rote Karte. Der Franzose war in der 62. Spielminute für Brahim Diaz eingewechselt worden und hatte sich zunächst eine Verwarnung für ein Halten im Mittelfeld abgeholt, ehe er wenige Minuten vor dem offiziellen Spielende von Vincic vom Platz geschickt wurde.
"Deine verdammte Schuld": Star von Real Madrid ledert nach CL-Aus gegen Bayern böse gegen Schiedsrichter Slavko Vincic
Bei einem Gegenstoß der Bayern leistete sich Camavinga ein kleines Foul gegen Harry Kane, was der Unparteiische mit einem Freistoß für die Münchner ahndete. Als der Real-Star anschließend den Ball in die Hand nahm und sich einige Meter vom Ort des Geschehens wegbewegte, sah sich Vincic aufgrund einer Spielverzögerung zum Handeln gezwungen und zeigte Camavinga eine zweite Gelbe Karte.
Bei einigen Spielern der Madrilenen löste die Entscheidung Entsetzen aus, allen voran Kapitän Federico Valverde und Vinicius Junior redeten energisch den slowenischen Schiedsrichter ein. Nach Informationen der Mundo Deportivo ging es darüber hinaus auch auf Reals Ersatzbank heiß her - dort sollen ebenfalls einige abfällige Worte gegenüber des Unparteiischen gefallen sein.
Daniel Carvajal wurde etwa dabei gesehen, wie er laut in Richtung Vincic rief: "Es ist deine Schuld. Es ist deine verdammte Schuld!" Nach der Partei schimpfte Jude Bellingham in der Mixed Zone: "Das ist ein Witz. Es kann unmöglich Gelb sein. Zwei Fouls und zwei Gelbe Karten."
Arda Güler geht nach Schlusspfiff auf den Schiedsrichter los
Auch Trainer Alvaro Arbeloa und hatte nur wenig Herzlichkeiten für den Slowenen übrig: "Der Schiedsrichter hat das Spiel zerstört", stand für den Spanier fest. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel polterte er: "Es ist eine Aktion, die niemand versteht. Wie man einen Spieler wegen so etwas in so einem Spiel vom Platz schicken kann. [...] Das ist total unerklärlich, unfair. Uns tut es sehr weh!"
Schon mit dem Schlusspfiff waren einige Real-Spieler auf Vincic losgegangen, wobei Doppelpacker Arda Güler zunächst Gelb von Vincic gezeigt bekam. Kurz bevor der Referee im Tunnel Richtung Kabine verschwand, zeigte er Güler, der sich nicht beruhigen wollte, dann die Rote Karte.
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".