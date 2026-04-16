"Deine verdammte Schuld": Star von Real Madrid ledert nach CL-Aus gegen Bayern böse gegen Schiedsrichter Slavko Vincic

Bei einem Gegenstoß der Bayern leistete sich Camavinga ein kleines Foul gegen Harry Kane, was der Unparteiische mit einem Freistoß für die Münchner ahndete. Als der Real-Star anschließend den Ball in die Hand nahm und sich einige Meter vom Ort des Geschehens wegbewegte, sah sich Vincic aufgrund einer Spielverzögerung zum Handeln gezwungen und zeigte Camavinga eine zweite Gelbe Karte.

Bei einigen Spielern der Madrilenen löste die Entscheidung Entsetzen aus, allen voran Kapitän Federico Valverde und Vinicius Junior redeten energisch den slowenischen Schiedsrichter ein. Nach Informationen der Mundo Deportivo ging es darüber hinaus auch auf Reals Ersatzbank heiß her - dort sollen ebenfalls einige abfällige Worte gegenüber des Unparteiischen gefallen sein.

Daniel Carvajal wurde etwa dabei gesehen, wie er laut in Richtung Vincic rief: "Es ist deine Schuld. Es ist deine verdammte Schuld!" Nach der Partei schimpfte Jude Bellingham in der Mixed Zone: "Das ist ein Witz. Es kann unmöglich Gelb sein. Zwei Fouls und zwei Gelbe Karten."