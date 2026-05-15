"Definitiv": Ex-Arsenal-Star überrascht mit seinem Top-Kandidaten für den Ballon d'Or

Für Bacary Sagna, den ehemaligen Premier-League-Star von Arsenal und Manchester City, ist Rayan Cherki von Man City ein zukünftiger Top-Kandidat für den Gewinn des Ballon d'Or als weltbester Spieler.

"Cherki ist etwas Besonderes", sagte Sagna bei Oddschecker. "Man sieht an seiner Spielweise, dass er ein Showman ist. Er spielt für alle Zuschauer. Er ist einer, für den die Leute ins Stadion kommen. Sie wollen seine Fähigkeiten sehen - und es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen", ergänzte er.

"Er ist ein kreativer Spieler, der immer mit einem Lächeln im Gesicht spielt. Er hat die Technik, um gewisse Situationen zu lösen - und diese Fähigkeit haben nicht viele Spieler", lobte Sagna.