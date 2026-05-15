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Daniel Buse

"Definitiv": Ex-Arsenal-Star überrascht mit seinem Top-Kandidaten für den Ballon d'Or

Premier League
Manchester City
R. Cherki

Vielleicht nicht in diesem Jahr, aber bald wird der Offensivspieler um die großen Preise mitmischen, meint ein Ex-Gunner.

Für Bacary Sagna, den ehemaligen Premier-League-Star von Arsenal und Manchester City, ist Rayan Cherki von Man City ein zukünftiger Top-Kandidat für den Gewinn des Ballon d'Or als weltbester Spieler. 

"Cherki ist etwas Besonderes", sagte Sagna bei Oddschecker. "Man sieht an seiner Spielweise, dass er ein Showman ist. Er spielt für alle Zuschauer. Er ist einer, für den die Leute ins Stadion kommen. Sie wollen seine Fähigkeiten sehen - und es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen", ergänzte er. 

"Er ist ein kreativer Spieler, der immer mit einem Lächeln im Gesicht spielt. Er hat die Technik, um gewisse Situationen zu lösen - und diese Fähigkeit haben nicht viele Spieler", lobte Sagna. 

  • Bacary Sagna: Rayan Cherki "ist ein Straßenfußballer"

    Sagna, der selbst in seiner Karriere sowohl für Arsenal als auch Man City aufgelaufen war, zeigte sich derart beeindruckt von seinem französischen Landsmann, dass er ihm alles zutraut. "Ich glaube, dass er definitiv den Ballon d'Or in der Zukunft gewinnen kann. Denn er hat noch viel Zeit dafür, weil er immer noch sehr jung ist", sagte er über den 22-Jährigen. 

    Cherki war im vergangenen Sommer für 36,5 Millionen Euro von Olympique Lyon zu Manchester City gewechselt. In seiner ersten Saison lieferte er bereits starke Vorstellungen im Team von Trainer Pep Guardiola ab. 

    "Man sieht, dass er ein Straßenfußballer ist. Er erinnert mich an einen Brasilianer, denn er kann dribbeln und hat eine tolle Ballkontrolle", sagte Sagna. 

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  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    BVB wollte Rayan Cherki mehrfach holen

    An Cherki war auch Borussia Dortmund mehrfach interessiert und stand schon kurz vor einer Verpflichtung des Offensivspielers. Sein Ex-Verein aus Lyon stellte sich aber quer, sodass Cherki erst vor der aktuellen Saison gehen durfte - und der BVB dann gegen das deutlich finanzstärkere Man City keine Chance mehr hatte. 

  • Die Saison 25/26 von Rayan Cherki bei Manchester City:

    • Spiele: 49
    • Einsatzminuten: 2743
    • Tore: 10
    • Assists: 15
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