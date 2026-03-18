Beim FC Bayern München könnten im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo drei Talente ihr Debüt feiern. Nach Informationen der Münchner Zeitung tz wird Filip Pavlic erstmals ein Teil des Kaders von Trainer Vincent Kompany sein, weshalb das 16-jährige Innenverteidiger-Talent unter Umständen sogar sein Debüt feiern könnte. Selbiges gelte für Vincent Manuba und Deniz Ofli.
Debütanten-Ball gegen Atalanta Bergamo? Im Kader des FC Bayern München gibt es wohl mehrere Überraschungen
Kompany sorgte bereits für einige Debüts in dieser Saison
Pavlic würde sich in eine Reihe von Youngstern stellen, die in der laufenden Saison unter Kompany debütierten. Vor wenigen Wochen durfte bereits Maycon Cardozo im Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach erstmals Profi-Luft schnuppern.
Pavlic wechselte 2019 vom SV Waldperlach in die Jugend des deutschen Rekordmeisters und kam in dieser Spielzeit für die U17 der Bayern zum Einsatz. Zudem stand er einmal in der UEFA Youth League auf dem Platz.
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Profitieren Bayerns Talente von drohenden Gelbsperren?
In Leonard Prescott steht ein weiterer 16-Jähriger im Münchner Aufgebot, der in den vergangenen Tagen sogar für einen Platz in der Startelf gehandelt wurde. Torhüter Jonas Urbig scheint sich allerdings von seiner Gehirnerschütterung aus dem Hinspiel in Bergamo rechtzeitig erholt zu haben und ist einsatzbereit.
Manuel Neuer (Muskelfaserriss) und Sven Ulreich (Muskelbündelriss in den Adduktoren) fehlen derweil verletzt. Zudem muss Kompany unter anderem auf Alphonso Davies (Zerrung), Hiroki Ito (Muskelfaserriss), Joshua Kmmich, Michael Olise (beide Gelbsperre), Wisdom Mike (Sehnenverletzung) und David Santos Daiber (Muskelverletzung) verzichten.
In der Innenverteidigung werden voraussichtlich Jonathan Tah und Min-Jae Kim beginnen, während Dayot Upamecano und Konrad Laimer aufgrund einer drohenden Gelbsperre auf der Bank sitzen werden. "Im Moment ist es schon eine logische Überlegung", sagte Kompany am Dienstag dahingehend auf einer Pressekonferenz.
FC Bayern: Ein Debüt ist nicht unwahrscheinlich
Sollte also Not am Mann sein, könnte Kompany tatsächlich Pavlic für Kim oder Tah ins Spiel bringen. Ein Risiko, das sich der Belgier durchaus leisten kann. Die Bayern stehen nach dem 6:1 in der vergangenen Woche schließlich schon mit anderthalb Beinen in der nächsten Runde.
Ofli (18, Linksverteidiger) und Manuba (20, Rechtsverteidiger) könnten derweil auf den Außenverteidiger-Positionen debütieren. Starten werden vermutlich Josip Stanisic auf der rechten und Tom Bischof auf der linken Abwehrseite.
- Voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern: Urbig - Stanisic, Tah, M.-J. Kim, Bischof - Goretzka, Pavlovic - Karl, Gnabry, Luis Diaz - Kane
Die nächsten Spiele des FC Bayern München
- Mittwoch, 18. März: 21 Uhr: FC Bayern - Atalanta (Champions League)
- Samstag, 21. März: 15.30 Uhr FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
- Samstag, 4. April: 15.30 Uhr SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
- Samstag, 11. April: 18.30 Uhr FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)