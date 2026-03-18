Debütanten-Ball gegen Atalanta Bergamo? Im Kader des FC Bayern München gibt es wohl mehrere Überraschungen

In Leonard Prescott steht ein weiterer 16-Jähriger im Münchner Aufgebot, der in den vergangenen Tagen sogar für einen Platz in der Startelf gehandelt wurde. Torhüter Jonas Urbig scheint sich allerdings von seiner Gehirnerschütterung aus dem Hinspiel in Bergamo rechtzeitig erholt zu haben und ist einsatzbereit.

Manuel Neuer (Muskelfaserriss) und Sven Ulreich (Muskelbündelriss in den Adduktoren) fehlen derweil verletzt. Zudem muss Kompany unter anderem auf Alphonso Davies (Zerrung), Hiroki Ito (Muskelfaserriss), Joshua Kmmich, Michael Olise (beide Gelbsperre), Wisdom Mike (Sehnenverletzung) und David Santos Daiber (Muskelverletzung) verzichten.

In der Innenverteidigung werden voraussichtlich Jonathan Tah und Min-Jae Kim beginnen, während Dayot Upamecano und Konrad Laimer aufgrund einer drohenden Gelbsperre auf der Bank sitzen werden. "Im Moment ist es schon eine logische Überlegung", sagte Kompany am Dienstag dahingehend auf einer Pressekonferenz.